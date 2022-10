Priešiškos atmosferos pasigedęs Ulanovas džiaugėsi suolo palaikymu

Nuotr.: zalgiris.lt

Kauno „Žalgiris“ Eurolygoje patyrė antrąją nesėkmę paeiliui, tačiau ilgiausiai ant parketo praleidęs Edgaras Ulanovas iš to tragedijos nedaro.

Po pralaimėjimo prieš Pirėjo „Olympiakos“ (80:90) žalgiriečių kapitonas atkreipė dėmesį į trenerių štabo pateiktus susitarimus, kurių krepšininkams dėl disciplinos stokos nepavyko išlaikyti visas 40 minučių.

„Jeigu norime laimėti prieš tokio lygio komandą, tai turime palaikyti vienodą lygį, discipliną, kurios nepavyksta išlaikyti 40 minučių, – aiškino Ulanovas. – Tikrai turėjome neblogų momentų ir gynyboje, ir puolime kamuolys suvaikščiojo. Atradome laisvų metimų prieš tikrai gerai besiginančią komandą. Jų spurtai išmušė mus iš vėžių ir galiausiai pralaimėjome.

Tikrai šis varžovas buvo sudėtingesnis negu pirmasis. Norint laimėti prieš „Olympiakos“, reikia žaisti 40 minučių.“

Pirėjo ekipos gretose įsisiautėjo Aleksandras Vezenkovas, kuris per 36 minutes surinko 23 taškus, 14 atkovotų kamuolių, 2 rezultatyvius perdavimus, 2 perimtus kamuolius bei 37 naudingumo balus.

„Nepavyko laikytis susitarimų, jis visur įkirto ir metė laisvas, – apie Vezenkovą sakė Ulanovas. – Jis pats lyg ir neprisikūrė metimų, bet vis įkirsdavo, atkovodavo kamuolį, išprovokuodavo pražangą. Žinojome, kad jis bus aktyvus žaidėjas, bet to iš jo nepavyko atimti šiandien.

Tikrai žinojome, kad gerai daro jis tuos pakirtimus. Reikėjo dvigubinti (Moustaphą) Fallą, bet jis gerai nusimetinėja. Buvo keletą situacijų, kai nesusikalbėjome du prieš du situacijose, kuomet jis nestatydavo užtvaros, o tiesiog prabėgdavo laisvas. Manau, kad tai žaidėjų kliurkos.“

Rungtynių žaidėjas EFF 37 Aleksandr Vezenkov Taškai 23 Taiklumas 8-14 Atkovoti kamuoliai 14 Rezultatyvūs perdavimai 2

Kokios klaidos kauniečių buvo padarytos puolime?

„Sustojome prieš besikeičiančią gynybą. Žiūrėjome per daug į didelį žmogų, kuriam norėjome perduoti kamuolį, – tvirtino puolėjas. – Mažai judėjo kamuolys, manau, jie norėjo išmušti mus iš derinių. Jie yra geri tame, o mes buvome per daug statiški, per daug žiūrėdavome vieni į kitus. Su šitomis detalėmis reikia toliau dirbti, nes daug Eurolygos komandų naudos tokią gynybą.“

Likus 4 minutėms „Žalgiris“ vis dar turėjo vilčių iškovoti pergalę, kai Ignas Brazdeikis pelnė dvitaškį, Tyleris Cavanaugh pridėjo du tritaškius ir kauniečiai kirpo deficitą iki 4 taškų (70:74).

„Ketvirtajame kėlinyje labai anksti turėjome bonusą. Tada nebegalėjome žaisti fiziškai, o ketvirtajame kėlinyje kiekviena puolimo ir gynybos situacija yra labai svarbi. Nesusikalbėjimas ir tos pražangos sutrukdė mums“, – lemiamą spurtą aptarinėjo Ulė.

Rungtynės vyko be „Olympiakos“ sirgalių, tačiau Ulanovas norėjo net ir priešiškos sirgalių atmosferos.

„Suoliukas buvo aktyvus – taip ir turi būti visada, – džiaugėsi ant suolo sėdinčių komandos draugų palaikymą girdėjęs kapitonas. – Galėjome žaisti su fanais, nes tai vis tiek kitas dalykas. Žaisti tuščioje salėje vis tiek ne tas (jausmas).

Suolas visada turi būti aktyvus ir ties tuo irgi kiekvieną dieną turime dėti žingsnį į priekį. Nesvarbu, ar sekasi, ar nesiseka – reikia palaikyti vieni kitus.“

