Drama Milane: Blatto dūriai pratęsime pražudė „Emporio Armani“

Nuotr.: ZUMAPRESS.com - Scanpix

Įspūdingą pergalę Eurolygoje iškovojo Berlyno ALBA (2-0).

Rungtynių žaidėjas EFF 18 Tamir Blatt Taškai 13 Taiklumas 4-11 Atkovoti kamuoliai 5 Rezultatyvūs perdavimai 9

Israelio Gonzalezo auklėtiniai išvykoje 80:74 (26:12, 12:18, 22:21, 10:19) parklupdė Milano „Emporio Armani“ (1-1) krepšininkus. Berlyno ekipai tai buvo antras iš eilės laimėjimas.

Likus dviem minutėms iki ketvirtojo kėlinio pabaigos ALBA turėjo 5 taškų pranašumą (70:65), tačiau Kevinas Pangosas pataikė tritaškį, Kyle'as Hinesas realizavo abu baudos metimus ir likus 32 sekundėms išlygino rezultatą (70:70).

Likus sekundei Nicolo Melli išmetė laisvą tritaškį iš kampo, tačiau jis nebuvo taiklus, todėl komandoms teko keliauti į pratęsimą.

Abi komandos sunkiai pradėjo pridėto laiko atkarpą, tačiau likus daugiau nei minutei Tamiras Blattas pataikė tritaškį ir išvedė ALBA į priekį (77:74).

Kita Milano ekipos ataka buvo nesėkminga, o Blattas šaltakraujišku tritaškiu įšaldė rungtynes (80:74).

Blatto sąskaitoje per 31 minutę buvo 13 taškų (1/3 dvit., 3/8 trit., 2/2 baud.), 5 atkovoti kamuoliai, 9 rezultatyvūs perdavimai bei 18 naudingumo balų.



Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo Jaleenas Smithas, per 27 minutes pelnęs 13 taškų (3/4 dvit., 2/10 trit., 1/1 baud.). Jis taip pat atkovojo 3 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus bei surinko 12 naudingumo balų.



Milano komandai Hinesas per 28 minutes pelnė 10 taškų (3/4 dvit., 4/4 baud.), atkovojo 3 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus bei surinko 17 naudingumo balų.



„Emporio Armani“: Kevinas Pangosas 16 (4/10 trit.), Shavonas Shieldsas 15 (5/10 dvit., 1/7 trit., 6 atk. kam., 5 rez. perd.), Kyleás Hinesas 10, Billy Baronas 8 (2/4 trit.).



ALBA: Jaleenas Smithas (2/10 trit., 4 rez. perd.) ir Tamiras Blattas (3/8 trit., 5 atk. kam., 9 rez. perd.) po 13, Yannickas Wetzellas 10 (4/6 dvit., 3 per. kam.), Louisas Olinde 9, Gabriele Procida 8 (2/6 trit.).