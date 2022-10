Prieš sezono startą Kaune – „Žalgirio“ pozityvai užsienyje

Nuotr.: zalgiris.lt

Vienas vyrukas, Kauno „Žalgirį“ atvedęs link šio amžiaus geriausių pasiekimų, pirmaisiais sezono mėnesiais mėgdavo kartoti, kad į turnyrinę lentelę nė neverta žvalgytis, o pergalės – ne svarbiausios. Nes svarbiausia yra rodomas žaidimas ir komandos augimas.

Praėjusį sezoną nebuvo nei pergalių, nei žaidimo.

Laimėjimų nebuvo ir per pirmuosius du šio sezono Eurolygos turus, bet užtat yra neprastas žaidimas.

Pralaimėjimas Tel Avive prieš „Maccabi“, su kuria „Žalgiris“ nė pro kur negalėtų lygintis talentu, patirtas su turėta puikia galimybe iškovoti pergalę.

Antrasis mūšis buvo prieš dar geresnį varžovą. Eurolygos finalo ketverto dalyvis, išsaugojęs 7 iš 10-ies svarbiausių krepšininkų, o prieš savaitę nukovęs „Barceloną“ Katalonijoje.

Ta komanda prieš „Žalgirį“ turėjo taip stengtis, kad jos lyderis Saša Vezenkovas aikštėje išbuvo 36 minutes ir 26 sekundes. Ir kas minutę rinko po naudingumo balą.

Pirėjo „Olympiakos“ treneris Georgios Bartzokas neturėjo kitos išeities – „Žalgiris“ iki mačo pabaigos likus 4 minutėms buvo priartėjęs iki 4 taškų (70:74), tad kiekviena minutė buvo aukso vertės.

„Žalgiris“ aikštėje dažniausiai turėjo žaisti prieš tuos varžovus, kurie pernai nukeliavo iki finalo ketverto.

Šeši „Olympiakos“ senbuviai aikštėje praleido net 152 iš 200 įmanomų minučių. Naujokams neliko nė ketvirtis visų minučių nepaisant to, kad nežaidė Kostas Papanikolaou.

Prie Vezenkovo 36 minučių pridėkime po 27 minutes Kostui Sloukui ir Moustapha Fallui, 24 minutes Thomasui Walkupui, 19,5 min. Giannouliui Larentzakiui ir 18 minučių Shaquielle'ui McKissicui.

Šis puikiai susižaidęs kolektyvas retkarčiais į neviltį varė „Žalgirio“ trenerius, kai lyg peiliu sviestą pjaustydavo kauniečių gynybą.

Rungtynių žaidėjas EFF 37 Aleksandr Vezenkov Taškai 23 Taiklumas 8-14 Atkovoti kamuoliai 14 Rezultatyvūs perdavimai 2

„Komanda laikėsi rungtynėse, grįždavo, rodė charakterį, bet to neužtenka laimėti Eurolygoje prieš tokią komandą, kaip „Olympiakos“, reikia daugiau kokybės“, – po mačo kalbėjo Maksvytis.

Kokybės „Žalgiriui“ dar tikrai trūksta, ypatingai gynyboje. Bet kitaip ko gero ir negalėtų būti – komandą papildė septyni naujokai, trys iš jų žengia į starto penketą, o penki iš jų penktadienio mače žaidė bent po 15 minučių.

Žvelgiant į pozityvus, šįkart labiausiai iššovė naujokas Ignas Brazdeikis, kuris iki šio mačo „Žalgiryje“ daugiausiai buvo įmetęs 14 taškų. Gynėjo sąskaitoje buvo 21 taškas (7/10 dvit., 1/5 trit., 4/5 baudų).

„Mums tiesiog reikia nesustoti tobulėti, – sakė Brazdeikis. – Esame jauna komanda, vis dar bandome priprasti prie vienas kito, vaidmenų. Po truputį mes tobulėsime ir dar esame toli nuo geriausios savo versijos.“

Nors Brazdeikiui nesisekė atakuojant iš toli, už jį pastovėjo likę komandos draugai, kurie įmetė net 12 tritaškių iš 25. Vienas Tyleris Cavanaugh smeigė 4 tritaškius iš 8. Net trys Cavanaugh tritaškiai tinklelį skrodė ketvirtajame kėlinyje, o taip „Žalgiris“ ilgai išliko kovoje.

Pozityvas yra ir puolime sugriebiami kamuoliai, kurių „Žalgiris“ per pirmąsias dvejas rungtynes vidutiniškai susirinko po 13,5. Eurolygoje vienintelė Stambulo „Fenerbahče“ fiksuoja geresnį rezultatą – 14.

Taip, gynyboje praleista 90 taškų, Vezenkovas ir Moustapha Fallas per lengvai rinkosi taškus, bet taip pat nereikia pamiršti, kad po 36 minučių „Olympiakos“ turėjo tik 74 taškus. Visgi per paskutines 4 minutes „Oly“ rinko po 4 taškus per minutę.

„Žalgiris“ laikėsi rungtynėse nepaisant to, kad pagrindinis įžaidėjas Keenanas Evansas pirmuosius taškus pelnė tik 25-ą minutę, o pagrindinis vidurio puolėjas Kevarriusas Hayesas realizavo tik 2 metimus iš 7. Šįkart šis duetas kartu pelnė 20, kai mače su „Maccabi“ – 33.

„Žalgiris“ kovojo iki lemiamų akimirkų nepaisant to, kad „Olympiakos“ ne tik metė itin daug baudų – 28, bet ir jas realizavo puikiu 89 proc. taiklumu. Jų užfiksuotas rezultatas – 25 taiklūs baudų metimai – kol kas šį sezoną yra antroje vietoje, nusileidžiantis tik Belgrado „Partizan“ (27 taiklios baudos).

„Manau, kad pozityvo yra nemažai, nepaisant to, kad nepavyksta iškovoti pergalės, – apie „Žalgirio“ žaidimą Eurolygoje sakė Maksvytis. – Ne pati lengviausia sezono pradžia ir tvarkaraštis. Tikiuosi, kad šiek tiek apsilaužėme pirmose rungtynėse ir namuose pagaliau iškovosime pergalę.“

Kalbant apie didžiausias „Žalgirio“ bėdas, labiausiai į akis krito Vezenkovo įkirtimai ir per lengvai varžovams atiduodami taškai. Vezenkovas sumetė 8 metimus iš 14, pelnė 23 taškus, bet ne jis vienas mėgavosi laisve arčiau krepšio.

Dominavo ir Fallas, kuris savo gabaritų dėka krovė per žalgiriečių galvas šiems nespėjant prasižengti. Prancūzas iš viso surinko 16 taškų (6/9 dvit., 4/4 baudų).

Fallas ir Vezenkovas, gavę kamuolį patogiose situacijose, yra itin sunkiai sustabdomi, o tokiems momentams puikiai tinka keturios leistinos pražangos.

Visgi „Žalgiris“ tokios prabangos neturėjo. Jeigu pirmajame kėlinyje 4 pražangas kauniečiai pasiekė likus žaisti 3,5 minutės, tai likusiuose ketvirčiuose pražangos tuoj pat išgaruodavo.

Antrajame kėlinyje „Žalgiris“ bonusą pasiekė per 2 minutes ir 47 sekundes. Trečiajame – per 4 minutes, ketvirtajame kėlinyje – per 2 minutes ir 26 sekundes. Taip kauniečiai per 40 minučių pražangų taktiką nebaudžiami galėjo naudoti vos 16 minučių.

Anksti išnaudotos leistinos pražangas nulėmė ir įvykius mačo pabaigoje, mano Ulanovas.

„Ketvirtajame kėlinyje labai anksti pasiekėme bonusą, – lemiamą varžovų spurtą aptarinėjo Ulanovas. – Tada nebegalėjome žaisti fiziškai, o ketvirtajame kėlinyje kiekviena puolimo ir gynybos situacija yra labai svarbi. Nesusikalbėjimas ir tos pražangos sutrukdė mums.“

„Gana anksti išnaudodavome pražangų limitą, daug pražangų po bonuso. Varžovai iš jų metė 10 baudų, čia yra dideli skaičiai, – pridėjo Maksvytis. – Komanda rodo energiją, bet kartais ji eina per kraštus.“

„Žalgiriui“ dar lieka 32 rungtynės reguliariajame sezone, o Ulanovas geriausiai atkreipė dėmesį į tai, kas stiprias komandas skiria nuo silpnesnių.

„Reikia taisyti klaidas. Visos komandos jų turės, kas jas greičiau ištaisys, dės žingsnius į priekį, kas lėčiau – ten ir liks“, – pabrėžė komandos kapitonas.

Jeigu penktadienio vakarą „Taikos ir Draugystės“ arenoje žiūrovų nebuvo, tai „Žalgirio“ arenoje antradienį akistatoje su Bolonijos „Virtus“ jų tikrai netrūks. Laukia ne tik sezono startas namuose, bet ir Pauliaus Jankūno marškinėlių iškėlimas.

„Pataisysime, ką galime pataisyti, sugrįšime, peržiūrėsime rungtynių įrašą, tapsime geresni ir pamatysite geresnį „Žalgirį“, – užtikrintai pasisakė Brazdeikis.