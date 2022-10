Įvertinimai žalgiriečiams: Brazdeikio žvaigždės potencialas ir Eurolygai nepriklausantis Birutis

Nuotr.: Žalgiris.lt

Kauno „Žalgiris“ Eurolygoje lieka be pergalių. Antrajame Eurolygos ture kauniečiai išvykoje 80:90 neatsilaikė prieš Pirėjo „Olympiakos“.

Mūsiškių gretose puolime žibėjo Ignas Brazdeikis. Lietuvis per 25 minutes įmetė 21 tašką, atkovojo 4 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus ir surinko 18 naudingumo balų.

Nugalėtojų gretose fenomenaliai žaidė Saša Vezenkovas. Bulgaras aikštėje praleido 36 minutes ir per jas surinko 23 taškus, 14 atkovotų kamuolių ir 37 naudingumo balus.

Tinklalapio BasketNews žurnalistas Jonas Lekšas įvertino individualų žalgiriečių pasirodymą Pirėjuje.

Ignas Brazdeikis – 8 balai

25 min., 21 tšk. (7/10 dvit., 1/5 trit., 4/5 baud.), 4 atk. kam., 3 rez. perd., 1 kld., 4 praž., 18 naud. balų.

Puolime daugiau mažiau matėme tai, ko „Žalgirio“ fanai ir tikisi iš Iggy – agresyvus žaidimas, efektyvios verpstės ir stringančių atakų išsprendimas. Tiesa, Brazdeikiui reikia gerinti pataikymą iš toli, nes kai kurie tritaškiai buvo labai toli tikslo ir neužtikrinti. Ateityje varžovai geriau susispaus gynyboje ir be tritaškių stabiliai rinkti dviženklį rezultatyvumą gali būti labai sunku. Gynyboje – kita tema ir čia Ignui dar reikia išmokti daug pamokų. Augimas bus nelengvas, bet lietuvio startas Eurolygoje parodė, jog jis turi potencialo tapti lygos žvaigžde.

Rolands Šmits – 7 balai

22 min., 10 tšk. (2/3 dvit., 2/4 trit.), 5 atk. kam., 2 rez. perd., 2 per. kam., 13 naud. balų.

Latvis mačą pradėjo 7 taškais ir varė į neviltį Moustaphą Fallą, tačiau tas dėjimas per prancūzą palietė Pirėjo klubo bokštą asmeniškai. Po to jau Šmits nieko nebegalėjo padaryti prieš Fallą, kurio jėga buvo tiesiog per didelė. Smagu matyti Rolandą pataikantį metimus iš tolimesnių distancijų, tai bus labai svarbu sezono eigoje.

Tyleris Cavanaugh – 7 balai

28 min., 12 tšk. (0/2 dvit., 4/8 trit.), 7 atk. kam., 3 rez. perd., 2 kld., 16 naud. balų.

Pirmoje rungtynių pusėje ant parketo lakstė tas blankus sezono starto Cavanaugh, bet po pertraukos jau matėme tokį amerikietį, kokį ir norime matyti. Tyleris išpildė savo svarbiausią darbą ir sumetė metimus, kurie ilgai palaikė „Žalgirį“ kovoje. Žinoma, gynyboje jam buvo sunku ir ne sykį matėme pasiklystantį komandiniuose veiksmuose, o patyrę varžovai to nedovanojo.

Keenanas Evansas – 6 balai

21 min., 14 tšk. (1/2 dvit., 3/5 trit., 3/3 baud.), 4 atk. kam., 3 rez. perd., 2 kld., 14 naud. balų.

Skaičiai gražūs, bet didžioji dalis jų buvo ketvirtajame kėlinyje ir bendrai vaizdas nebuvo solidus. Pirmoje rungtynių pusėje Thomasas Walkupas įsidėjo Evansą į kišenę ir nors po to amerikietis tritaškiais timptelėjo „Žalgirį“, traukinys jau buvo nuvažiavęs. Aišku, Evansas per pirmuosius mačus įrodė, kad turi potencialo būti šios komandos lyderis, bet susivokti su tokiu vaidmeniu, atrodo, dar reikia ir pačiam žaidėjui.

Arnas Butkevičius – 6 balai

15 min., 5 tšk. (1/2 trit., 2/2 baud.), 1 per. kam., 2 kld., 4 išpr. praž., 5 naud. balai.

Arnas daug kamuolio vėl neturėjo, bet kuomet jį gaudavo, dažniausiai susitvarkydavo sėkmingai. Butkevičius apvogė kamuolio virtuozą Kostą Slouką ir pats išprovokavo pražangų. Tiesa, vėliau jau pats krepšininkas gavo porą nereikalingų nuobaudų, bet vaizdo aikštėje tikrai negadino.

Edgaras Ulanovas – 5 balai

32 min., 5 tšk. (1/2 dvit., 1/3 trit., 0/1 baud.), 4 atk. kam., 2 rez. perd., 4 praž., 7 naud. balai.

Ulanovas vėl ilgiausiai prabuvo ant parketo, bet į puolimą įsitraukė menkai. Galima sakyti, kad Edgarui trūko agresyvumo, bet ir varžovai labai giliai spaudėsi baudos aikštelėje prieš jo centravimus, iš ko porą sykių pavyko ištampyti šeimininkų gynybą. Faktas, kad sezone tikėsimės didesnio Ulės indėlio puolime, o gynyboje šį vakarą lietuviui buvo labai sunku prieš Vezenkovą.

Lukas Lekavičius – 4,5 balo

16 min., 4 tšk. (2/5 dvit.), 2 rez. perd., 2 kld., 2 naud. balai.

Lekavičius, kaip ir Evansas, buvo labai gerai kontroliuojamas varžovų ir momentais tiesiog atrodydavo, jog fiziškumo lygis šiandien jam yra per aukštas. Visgi porą sėkmingų reidų link krepšio Lukui surengti pavyko, o vienas metimas buvo labai gražus per Fallą.

Kevarriusas Hayesas – 4 balai

20 min., 6 tšk. (2/7 dvit., 2/2 baud.), 1 atk. kam., 2 kld., 0 naud. balų.

Skirtingas pasirodymas nei Tel Avive, bet ir varžovas Pirėjuje buvo neparankus Hayesui. Centras, kuomet buvo galima naudoti switch all gynybą, šiose vietose atrodė neblogai, bet jėgos dvikovoje jis tiesiog negalėjo ilgai būti šalia Fallo. Pats puolime Kevarriusas abejojo savo veiksmais, nors ir nustebino vienu tolimu dvitaškiu.

Tomas Dimša – 3 balai

12 min., 3 tšk. (0/1 dvit., 1/3 trit.), 4 praž., -4 naud. balai.

Taip pat kaip ir Hayeso, Dimšos pasirodymas Pirėjuje skyrėsi kaip diena ir naktis nuo mačo Tel Avive. Lietuvis mačą pradėjo drąsiais tritaškiais, iš kurių vieną pavyko realizuoti, bet po to Tomas tik rinkosi pražangas. Natūralu, kad Dimšos žaidimas banguos, bet atrodo, jog jis gali tokiame lygyje apsitvarkyti su dabartiniu savo vaidmeniu, o svarbiausia yra jo gebėjimas gintis.

Laurynas Birutis – 3 balai

6 min., 0 tšk. (0/1 dvit.), 4 atk. kam., 1 kld., 1 blk., 2 naud. balai.

Klausimas, kas kaltesnis – ar Birutis, kad nesusitvarko su savo vaidmeniu Eurolygoje, ar klubo vadovai ir treneriai, kurie jį matė antro centro vietoje? Faktas, kad su tokiu Laurynu Eurolygoje sėkmingų atkarpų tikėtis negalime. Aiškias lietuvio bėdas gynyboje Eurolyga tik išryškina, o sėkmingų epizodų prie savo krepšio neturėjimas persikelia ir į puolimą, kur Birutis atrodo tiesiog nepasitiki savimi. Kažko siaubingai blogo Pirėjuje Birutis nepadarė, bet ir nesumažino diskusijų dėl savo efektyvumo Eurolygoje. Jis tiesiog nepriklauso šiai lygai. „Žalgiriui“ REIKIA aukštaūgio.