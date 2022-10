:)

As nesuprantu kaip tas ryzas gali komplektuoti komanda? Ar cia Zibenas pribure su tokiais pirkiniais? Atsikrate Echodo kad vel ji susigrazintu. Jarvis per zemas, Masiulis arciau mergaites nei vyro yra. Varadi ir Fridrikson is viso tokie no neimai kuriu statistika buvo ispusta zaidziant vidutinioku komandose. Lekunas tai is viso jam vieta NKL. Gal Rytui bankrotas gresia kad cia viskas ka sugebejo ipirkt?