Ramus Fosteris: apie „Ryto“ duobę, aplinkos spaudimą ir papildymą komandoje

Nuotr.: FIBA

Vilniaus „Rytas“ paneigė visas prognozes sensacingai po 12 metų pertraukos susigrąžindami LKL čempionų titulą. Sostinė skendo euforijoje ir visi vilniečiai pašėlusiai šventė. Buvo galima suprasti, kiek stipriai to buvo laukta. Bet... Po trankaus vakarėlio reikia išgyventi kitą dieną, o galvos skausmas ir troškulys „Ryto“ stovykloje šiuo metu yra neįprastai didelis.

Marcus Foster MIN: 31.82 PTS: 22.5 (67.57%) REB: 2 AS: 5 ST: 0 BS: 0 TO: 2.5 GM: 2

6 žaidėjus tarpsezonio metu pakeitęs „Rytas“ startavo be problemų. Trys pergalės prieš silpnesnius varžovus – „Uniclub Casino – Juventus“, „Neptūną“ ir „Labas GAS“. Kažkokių didelių raudonų vėliavų nebuvo.

Pavojaus signalas pirmą kartą suskambėjo, kai vilniečiai be jokių prošvaisčių pralaimėjo prieš Tenerifės „Lenovo“ (74:89). „Na, bet čia pirmasis FIBA Čempionų lygos mačas. Galbūt normalu, jog gavo šaltą dušą“, – tyliai mąstė tūlas „Ryto“ fanas.

Jeigu Čempionų lygoje pralaimėjimai kažkiek pateisinami, tai LKL fronte „Rytas“ gavo du sunkiai paaiškinamus niuksus. Iš pradžių nusileista „Nevėžio-Optibet“ jaunuolynui, o vėliau – šešiems Jonavos „CBet“ krepšininkams. Ir abu antausiai gauti savų žiūrovų akivaizdoje – „Jeep“ arenoje, kur dar birželį į viršų buvo kelta LKL taurė.

Na, ir galiausiai atrodė, kad vilniečiai sugrįš į pergalių kelią europiniame fronte. Antradienio mače prieš Herclijos „Bnei“ Giedriaus Žibėno auklėtiniai turėjo 17 taškų pranašumą bei tvirtai kontroliavo situaciją. Tačiau prastai sužaista rungtynių pabaiga įrašė ketvirtąjį pralaimėjimą paeiliui (85:90). Ir tai nebuvo eilinė nesėkmė LKL, dabar Čempionų lygoje vilniečiai klysti praktiškai nebegali.

Silpnai gynyboje atrodanti priekinė linija, gynėjų kūrybos trūkumas, kurį atspindi tam tikrose rungtynėse užfiksuojamas didesnis klaidų nei rezultatyvių perdavimų kiekis. „Rytas“ turi nemažai problemų, tačiau vienas iš nedaugelio šviesulių yra Marcusas Fosteris, kuris traukia komandą į priekį.

Per dvejas FIBA Čempionų lygos rungtynes 191 cm ūgio amerikietis renka po 22,5 taško, 2 atkovotus kamuolius, 5 rezultatyvius perdavimus ir 18 naudingumo balų, o antradienį Izraelyje per paskutines 5 mačo minutes sukratė 13 taškų bei buvo arti, jog likus 44 sekundėms išlygintų rezultatą.

Vilniečiams atsiliekant 83:85, gynėjas išsimetė tolimą dvitaškį per varžovo rankas, tačiau jis buvo neįprastai trumpas. Ne vienas epizodą peržiūrėjęs teigia, jog Maurice'as Kempas lietė Fosterio ranką ir turėjo būti fiksuojama pražanga. Ne išimtis ir pats žaidėjas.

„Aš manau, kad buvo pražanga, kuomet paskutinę minutę mečiau tritaškį. Jis aiškiai lietė mano riešą. Kalbėjausi su žmonėmis, kurie matė tas rungtynes. Jie taip pat sakė, kad tai yra pražanga. Manau, kad teisėjas praleido šį epizodą ir tai padarė didžiulę įtaką rungtynių baigčiai. Jeigu ji būtų užfiksuota, būčiau sumetęs 3 baudas ir išvedęs komandą į priekį“, – tinklalapiui BasketNews kalbėjo amerikietis.

Visgi Fosteris sutinka, jog rungtynes „Rytas“ galėjo laimėti ir be paskutinių sekundžių dramos ar galimai praleisto teisėjo švilpuko. Tai nėra pagrindinės problemos, kurias reikia kaip galima greičiau taisyti.

Apie vilniečių sezono pradžios vargus ir nesėkmių priežastis – tinklalapio BasketNews interviu su „Ryto“ vedliu Fosteriu.

– Antrajame kėlinyje prieš „Bnei“ turėjote 17 taškų pranašumą. Kiek nuvylė šis pralaimėjimas?

– Sunku. Aš nekenčiu pralaimėjimų. Ypač tokių, kuomet turėjome iniciatyvą savo rankose ir mums reikėjo tiesiog išlaikyti tokį žaidimą, kurį demonstravome pradžioje. Dėl to jis dar skaudesnis. Per anksti pagalvojome, jog galime laimėti, o varžovai nenustojo. Kai jie priartėjo iki mūsų per 10 taškų, įgijo pasitikėjimą, kad gali mus įveikti. Kai taip pagalvoji, viskas tampa įmanoma. Mes jiems leidome apie tai pagalvoti.

– Tai buvo ketvirtasis pralaimėjimas paeiliui, ko labiausiai trūksta komandai, kas neveikia?

– Mes turime reikiamas dalis, turime gerą komandą. Mes vis dar dirbame ties komandos chemija ir bandome išsiaiškinti, kas kiekvienam žaidėjui yra geriausia. Niekada nėra malonu pralaimėti, bet jeigu tai nutinka, geriau, kad nutiktų sezono pradžioje. Mes neturime visos komandos, kuri buvo surinkta vasarą, mums trūksta žaidėjo (neatvyko Toddas Withersas – Red. Past.). Dabar mes bandome viską išsiaiškinti ir susižaisti tarpusavyje. Dar nežinome, kas mums geriausiai veikia.

– Kokioje psichologinėje situacijoje yra komanda?

– Sunku. Pralaimėjome ketverias rungtynes iš eilės, kurias tikrai galėjome laimėti. Dabar nuotaikos prastos. Po dar vieno pralaimėjimo tenka keliauti namo, tačiau neturime daug laiko apie viską galvoti. Grįžtame ir ruošiamės kitoms rungtynėms prieš „Lietkabelį“. Bet manau, kad mes greitu metu susigrąžinsime geras nuotaikas ir sugrįšime ten, kur turime būti – pradėsime pergalių seriją.

– Apskritai, kiek spaudimo iš aplinkos jaučiate kaip komanda?

– Didžiulis spaudimas krenta ant mūsų pečių, dabar pradėjau tai matyti. Dar prieš man atvykstant treneris ir komandos draugai sakė, jog kiekvieną vakarą kitos ekipos turės žvėrišką norą mus įveikti, nes esame čempionai, turime gilią istoriją. Ilgai netrukus pats savo kailiu tai patyriau. Varžovai prieš mus yra labai motyvuoti ir jie atiduoda maksimumą. Spaudimas – labai didelis, bet man jis labai patinka, ypač kai gaunu jo asmeniškai. Esu pagrindinis komandos žaidėjas, todėl patiriu didžiulį spaudimą kiekvienose rungtynėse demonstruoti geriausią krepšinį. Mes turime išmokti susitvarkyti su spaudimu, įskaitant ir mane. Visa komanda turi suprasti, ką reiškia žaisti „Ryte“ ir ginti LKL čempionų titulą.

Nuotr. FIBA

– Kodėl sunkiai sekasi žaisti rungtynių pabaigas?

– Iki galo nežinau, kur yra problema. Manau, kad mes nepakankamai dirbame gynyboje. Puolime gali nutikti bet kas, bet gynyboje mes nesame tame lygyje, kuriame turime būti. Mes atiduodame per daug taškų ketvirtuose kėliniuose, per daug laisvų metimų. Sunku įveikti komandą, jeigu nesugebi sustabdyti jos puolimo.

– Kas yra blogai su gynyba?

– Neįsimename varžovų skautingo analizės. Kai kurie vyrukai nedaro to, ką turėtų daryti gynyboje, leidžiame varžovams eiti į stiprią ranką, turime problemų su atkovotais kamuoliais puolime. Smulkmenos, kurios gali būti ištaisytos, jeigu labiau į jas susikoncentruosime. Reikia susikaupti, kartais esame pernelyg išsiblaškę.

– Komanda kol kas daro daugiau klaidų nei atlieka rezultatyvių perdavimų. Kodėl taip stringa kamuolio judėjimas?

– Kartais mes tiesiog tinkamai nesukame kamuolio, nutraukiame derinį. Bet tuo pačiu metu mes tiesiog turime būti fiziškesni. Daugelis komandų rodo už mus didesnį fiziškumą. Mes turime būti stipresni su kamuoliu ir geriau jį judinti. Dauguma klaidų ateina iš to, kad driblinguojame kamuolį per daug ir nepriimame teisingų sprendimų atlikdami perdavimą.

– Ar fanams reikėtų sunerimti dėl tokio starto, ar viskas – tiesiog proceso dalis?

– Jeigu žmonės netiki mumis dabar, tai reiškia, jog netikėjo ir prieš sezoną. Pralaimėjimai yra proceso dalis. Ne visi sezonai prasideda taip, kaip tu nori. Svarbiausia išsiaiškinti, kas negerai, ir tai ištaisyti. Aš geriau pralaimėsiu dabar, nei balandžio mėnesį, kai viskas pradeda spręstis. Žmonės netiki mumis dabar? Gerai. Mes priversime visus mumis patikėti sezono eigoje. Nematau jokių raudonų vėliavų ir pas mus komandos viduje nėra jokios panikos. Nežinau, kodėl turėtume panikuoti.

Dar anksti tai daryti, dabar išgyvename augimo skausmus. Reikia nepamiršti, kad daugiau nei pusę komandos sudaro naujokai. Senbuviai dabar turi prisitaikyti prie didesnių vaidmenų, kas taip pat nėra lengva. Manau, kad visi bando prisitaikyti. Mes žaidžiame kitokio stiliaus krepšinį nei praėjusį sezoną. Žmonės, kurie mumis abejoja, turėtų suteikti laiko. Esame persitvarkymo procese ir jis užtrunka. Esame nauja komanda, kuri bando perprasti trenerio sistemą. Dabar ji neveikia, bet mes turime nenustoti tikėti tiek ja, tiek vieni kitais, ir tai mums padės. Viską galime pakeisti, tik reikia kantriai dirbti. Dabar nėra gegužės mėnuo.

– Pats esate labiau sau kuriantis žaidėjas. Tikrais kūrėjais „Ryte“ turėjo būti Benedekas Varadi ir kažkiek Elvaras Fridrikssonas, tačiau šiems vyrukams kol kas kyla labai daug sunkumų. Kaip galite tai paaiškinti?

– Taip, jiems dabar labai sunku, bet aš matau, kaip sunkiai jie dirba. Jiems taip pat kol kas reikia perprasti sistemą, kuo jie gali padėti komandai. Jie yra kūrėjai ir jie gali mums kurti. Aš tikiu jais. Jiems prireiks laiko, kol prisitaikys prie mūsų. Daug puolimo sukasi aplink mane, todėl kartais iki jų kamuolys nenukeliauja, bet jie vis dar mokosi, kaip žaisti be kamuolio ir mokėti sukurti komandos draugams tokiose situacijose.

Nuotr. FIBA

– Treneris Žibėnas minėjo, kad rūbinėje trūksta lyderio. Ar pats bandote juo būti?

– Aš turiu nemažai patirties ir bandau būti lyderiu. Nenoriu tapti tokiu, kuris tiesiog renka taškus, aš noriu būti lyderiu ir rodyti pavyzdį komandai. Stengiuosi būti kuo garsesnis, kalbėtis su vyrukais. Noriu, kad jie žinotų, jog atėjau čia laimėti, o ne susirinkti statistikos bei pasikelti vertę. Labai noriu laimėti ir konkuruoti dėl titulo.

– Koks yra komandos mikroklimatas šiuo metu?

– Jis – puikus. Tai dabar yra geriausias dalykas mūsų komandoje. Rūbinėje viskas puiku, praleidžiame daug laiko kartu, kartu liūdime, kartu džiaugiamės, bet viską darome kartu. Tai yra geras ženklas. Kai išgyvena sunkius laikus, komandos pradeda skirstytis ir byrėti, tačiau mūsų komanda lieka vieninga bei visi bando išsiaiškinti, ką turi nuo savęs padaryti, jog žaidimas pagerėtų. Jeigu turi tokią rūbinę, kaip mūsų, viskas bus gerai. Nėra jokios įtampos, bet visi supranta, jog reikia kažką pakeisti, jog taptume laiminčia komanda. Esame šeima, turime išlikti kartu. Tai yra vienintelis būdas išlipti iš šios duobės.

Nuotr. Lukas Balandis/BNS

– Kalbant apie taktiką, ką dar reikia pakeisti?

– Pirmiausia, reikia fiziškumo ir kietumo. Mes turime būti kiečiausia ir fiziškiausia komanda kiekviename mače. Nesvarbu, prieš ką žaidžiame. Turime kristi ant kiekvieno kamuolio, provokuoti pražangas puolime. Kaip ir minėjau, turime atidžiau kreipti dėmesį į varžovų analizę. Turime žinoti visas jų stiprybes, pagrindines rankas, silpnybes. Dabar ties tuo buvo nemažai problemų. Kai susitvarkysime su šiais dviem aspektais, tai mums labai padės.

– Gytis Masiulis ir Lukas Uleckas kol kas vargsta su pataikymu. Ko jiems trūksta ir kaip sunkiai jie dirba treniruotėse?

– Aš žinau, kad jie gali pataikyti. Mačiau tai sezono pradžioje ir prieš sezoną. Manau, kad jie tiesiog yra duobėje, kaip ir mes visi, bet anksčiau ar vėliau šie vyrukai pramuš. Tai nutinka visiems. Sezono metu bus rungtynių, kuomet aš pramesiu daug metimų. Žinau, kad netrukus iš jų sulauksime galingų pasirodymų.

Nuotr. LKL

– Kaip pats jaučiatės, kai tiek daug priklauso nuo jūsų?

– Man tai labai patinka. Aš geriau funkcionuoju, kai žinau, jog daug kas priklauso nuo manęs ir esu lyderis. Tai išlaiko mane atsidavusį ir susikoncentravusį. Dabar turiu išsiaiškinti, kaip duoti komandai dar daugiau nei šiuo metu duodu.

– Ar netrūksta pagalbos iš komandos draugų?

– Manau, kad visiems reikia pasitempti, įskaitant mane, ypač gynyboje. Mūsų komanda nėra pastatyta ant vienos žmogaus, kuris įmestų daug taškų ir mes laimėtume. Visi turi pasitempti: aukštaūgiai, gynėjai, treneriai ir aš. Nesame bloga komanda, tiesiog turime duoti daugiau, labiau pasistengti.

– Ar „Rytui“ reikia papildomo žaidėjo?

– Dar vienas žaidėjas tikrai pagelbėtų, bet jeigu tai ir neatsitiktų, tikrai tikiu, jog dabartinė mūsų sudėtis yra visiškai pajėgi išlipti iš šio nesėkmių ruožo ir būti sėkmingiems.

– Kokios pozicijos krepšininką norėtumėte matyti „Ryte“?

– Turime tris centrus, todėl mums reikia vieno aikštelę išplečiančio ketvirto numerio. Mums reikia kieto, fiziško žaidėjo, kuris tuo pačiu gali pataikyti ir iš toli. Reikia metikų, bet tuo pačiu ir kietumo po krepšiu.

– Kiek toli „Rytas“ yra nuo savo optimalios formos?

– Esame toli nuo ten, kur turime būti. Tačiau tai yra tik sezono pradžia ir mums reikia pradėti gerinti žaidimą čia ir dabar. Nebegalime būti dar blogesni, nes jeigu mūsų žaidimas dar labiau kris, susidursime su rimtomis problemomis. Privalome judėti į priekį.

Nuotr. Irmantas Gėlūnas/BNS

– Kokį įspūdį palieka Žibėno sistema? Ar ji sudėtinga?

– Man nėra sunku. Aš galiu prisitaikyti prie kiekvienos situacijos. Adaptacija nėra problema. Sistema yra gera, aš labai mėgstu trenerį. Jis man duoda žalią šviesą žaisti savo žaidimą. Esame labiau priklausomi nuo perimetro žaidėjų, turime daug laisvės. Treneris visada prieis, pasakys, ką galvoja, kartais net paklausys žaidėjų patarimų.

– Daug kam sezono pradžia kelia klausimų. Tačiau jūsų nuomone, ar esate pakankamai pajėgi komanda kovoti dėl titulų?

– Jeigu rytoj mums reikėtų kovoti dėl titulo, mes tikrai nebūtume pasiruošę. Esame duobėje, tačiau žvelgiant į potencialą, ši komanda gali labai daug, taip pat ir apginti LKL čempionų titulą. Mums tiesiog reikia atrasti gerą sinergiją aikštelėje ir perprasti trenerio sistemą.

– Kokio pozityvo gali įžvelgti iš sezono pradžios?

– Yra momentų, kuomet žiūri ir gali pasakyti: „Oho, ši komanda labai gera.“ Tų blyksnių tikrai yra ir matosi potencialas, tačiau mums reiškia išmokti tai išlaikyti 40 minučių. Jeigu to nesugebėsime įgyvendinti, mums bus sunku tapti gera komanda.

– Kuriose vietose esate stipriausi kaip komanda?

– Mūsų pikenrolai. Vis dar ties jais dirbame, tačiau jie yra labai pavojingi.

– Kaip manote, ar turite pakankamai individualiai stiprių žaidėjų?

– Manau, kad taip. Turime nemažai žaidėjų, kurie gali kurti ir daryti skirtingus dalykus, tačiau kaip ir minėjau, visiems reikia pasitempti. Visi mūsų komandos žaidėjai yra geri individualiai.

– Dabar laukia itin sudėtingas tvarkaraštis. „Lietkabelis“, „Žalgiris“, „Wolves“ ir žūtbūtinė kova su „Peristeri“. Kaip sunku tokioje situacijoje pasitikti tokius varžovus ir kaip bandysite atsitiesti?

– Reikia kuo greičiau užmiršti tuos pralaimėjimus ir judėti į priekį. Mes nieko negalime pakeisti. Reikia pasižiūrėti, ką darome blogai, kodėl subyrame mačų pabaigose ir pasidaryti išvadas. Mums labai reikia pergalės šeštadienį, nes jeigu sugrįšime į tinkamas vėžes, visi pamirš apie šią pralaimėjimų seriją.

– Ko reikia, jog nugalėtumėte „Lietkabelį“?

– Su jais jau žaidėme draugiškame turnyre ir galiu pasakyti, jog mums tiesiog reikia būti kietesniais. Pralaimėjome, nes jie demonstravo didesnį fiziškumą, dėl kurio jie mums neleido užpulti.

Nuotr. Žygimantas Gedvila/BNS

– Kalbant apie jus patį, praeityje žaidėte „Panathinaikos“, tačiau įsitvirtinti nepavyko. Kokioje stadijoje yra jūsų karjera ir kiek turite motyvacijos sugrįžti į Eurolygą?

– Dabar aš įeinu į karjeros piką. Jaučiuosi, kad su kiekvienais metais tobulėju. Praėjusį sezoną žaidžiau NBA G lygoje ir jis buvo geriausias karjeroje. Mano asmeninis tikslas yra turėti gerus metus Vilniuje ir sugrįžti į Eurolygą. Ši lyga man yra širdžiai artimesnė nei NBA. Man labiau patinka čia demonstruojamas krepšinis, varžybų formatas, konkurencingumas, fanų bazės, miestai, kuriuos aplankai. Ir apskritai, Eurolygoje turiu daugiau šansų tapti svarbiu krepšininku, turėti svarbų vaidmenį, kas man labai svarbu. Negalėčiau tiesiog sėdėti ant suolo. Esu labai alkanas po to, kai man nepavyko „Panathinaikos“ ir „Turk Telekom“ klubuose. Po praėjusio sėkmingi sezono NBA G lygoje esu alkanas dar labiau tobulėti ir sugrįžti į aukščiausią lygį.