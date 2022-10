„Lakers“ mainais siekia prisikviesti „Hornets“ snaiperį

Lakers butu metas elgtis rytingai kol dar ne velu - Westbrooka sodinti i pati pati suolo gala, o kas ten vietoje jo iseis, vistiek jau bus pliusas. o tai jei ir toliau visiems is eiles siulys westbrooka ir galvos, kad jis kam nors idomus - nu taip nebus. nes jei kas nors ir paims westbrooka - tikrai ne del pacio zaidejo, jis is karto bus siunciamas ant suolo arba ispirktas. tik pastaraisiais metais NBA nebera mados ispirkti brangiu kontraktu - paprastai zaidejais siunciamas i izoliacija ir tiek. O westbrookas po sio sezono arba baigs karjera, kas butu labai protinga is jo puses, arba eis zaisti uz veterano minimuma. Siaip abu sprendimai geri, klausimas ar jam doleriu dar reiks ir ar dar jaus malonuma zaisti nebebudamas startinio penketo zaidejas.