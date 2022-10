Bertomeu atskleidė, kad Eurolygos plėtra Dubajuje buvo jo idėja, sukritikavo FIBA

Tikiuos labai vatnykai nenuminusuos manes, bet as uz pletra i Emiratus. Izraelio ar Turkijos Eurolygai tikrai per mazai ir norint konkuruot su NBA, reik didesniu finansiniu iplauku. Zinau kad kvailai skamba tas "Euro", bet yra kaip yra. Viena Europa nera pajegi finansiskai islaikyt tiek futbolo tiek krepsinio auksciausiame lygmenyje. Ir siaip futbola valdo arabu ir kinu pinigai jau po senovei, ir niekas del to nesiparina.