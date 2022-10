Filipiniečio debiute – triuškinanti „Wolves“ pergalė

Nuotr.: Dominykas Sidaras

Citadele Karaliaus Mindaugo taurės (Citadele KMT) pirmajame etape po pralaimėjimo turnyro starte reabilitavosi „Wolves“ (1-1) ekipa.

Rungtynių žaidėjas EFF 21 Marcos Delia Taškai 15 Taiklumas 6-8 Atkovoti kamuoliai 4 Rezultatyvūs perdavimai 1

Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Alytuje 95:70 (33:13, 20:19, 19:23, 23:15) nepasigailėjo Prienų „Labas GAS“ (0-2) komandos ir įsirašė pirmąją pergalę Citadele KMT A grupėje.

Tai buvo generalinė vilkų repeticija prieš šeštadienio mačą „Betsafe-LKL“ čempionate su čempionų titulą ginančiu Vilniaus „Rytu“.

Šiame mače „Wolves“ gretose debiutavo naujokas iš Filipinų – Juanas Gomezas de Liano. Gynėjas per kiek daugiau nei 6 minutes prametė 4 dvitaškius, atkovojo 4 kamuolius, vienąkart prasižengė ir parketą paliko su -1 naudingumo balu.

Į priekį „Wolves“ šovė jau pirmajame kėlinyje, kurio pabaigoje surengė spurtą 12:0 ir nutolo per 20 taškų – 33:13. Antrajame ketvirtyje šeimininkai tęsė savo dominavimą ir pasiekė 28 taškų atotrūkį (46:18).

Likęs rungtynių laikas tapo formalumu. Nors svečiai bandė grįžti į rungtynes (49:61), „Wolves“ išsaugojo pranašumą ir nužygiavo į pergalę.

„Sveikinu mūsų vyrus su pergale ir neblogu žaidimu, – po rungtynių sakė Kurtinaitis. – Buvo problemų, kurios man nepatiko, bet treneriams niekuomet nepatinka visos 40 minučių. Šiandien turėjome gerą pagalbą nuo suoliuko. Atsarginiai buvo aikštelėje ilgesnį laiką ir jie pelnė net 47 taškus. Tai yra geras rezultatas. Gera agresija buvo, nebloga gynyba. Perėmėme 20 kamuolių, kas yra labai geras rodiklis. Galėjome taikliau mesti, bet vieną dieną pataikai geriau, kitą dieną blogiau. Viskas buvo neblogai.“

Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo Kristupas Žemaitis, per 24 minutes pelnęs 17 taškų (6/12 dvit., 1/6 trit.). Jis taip pat atkovojo 2 kamuolius bei surinko 12 naudingumo balų.



Prienai ekipos gretose išsiskyrė Brandonas Brownas, kurio sąskaitoje per 22 minutes buvo 18 taškų (4/6 dvit., 1/3 trit., 7/7 baud.), 2 atkovoti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai bei 20 naudingumo balų.

„Išėjome silpni, – mačą komentavo Prienų klubo treneris Tomas Gaidamavičius. – Buvome psichologiškai nepasiruošę. Varžovai iškart mus užspaudė, nors ruošėmės, bet jų tas fiziškumas davė savo. Teisėjai taip pat leido fiziškai žaisti. Mes neatlaikėme.“



„Wolves“: Kristupas Žemaitis 17 (6/12 dvit., 1/6 trit., 4 per. kam.), Marcosas Delia 15 (6/8 dvit., 4 per. kam.), Hugo Invernizzi 14 (4/4 trit.), Adas Juškevičius 13 (3/7 trit., 4 rez. perd., 3 per. kam., 4 kld.), Regimantas Miniotas (5/8 dvit., 3 per. kam.) ir Herkus Kumpys (2/4 trit.) po 12, Ahmad Caveras 9 (6 rez. perd.).



„Labas GAS“: Brandonas Brownas 18 (4/6 dvit., 7/7 baud.), Rokas Gadiliauskas 14 (5/9 dvit.), Giedrius Bergaudas 12 (2/2 trit., 6 atk. kam.), Mintautas Mockus 11 (6 atk. kam., 4 kld.).

