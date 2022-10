Spaudimą nusiėmęs Maksvytis – apie savo pasikeitimą, darbų derinimą ir sudėties papildymą

Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS

Kazys Maksvytis praėjusią savaitę atsidarė savo pergalių sąskaitą Eurolygoje vadovaujant Kauno „Žalgiriui“. Tai jam buvo pirmas laimėjimas stipriausiame Senojo žemyno turnyre po beveik aštuonerių metų pertraukos.

Su Klaipėdos „Neptūnu“ Eurolygoje 2014-2015 metų sezone varžęsis iš Darbėnų kilęs treneris paskutinę pergalę buvo iškovojęs 2014 m. gruodžio 10 d., kai įveikė Stambulo „Galatasaray“.

Visgi tai tik skaičiai, primenantys, kad Maksvytis deda pirmuosius žingsnius Eurolygoje. O pergalės prieš Europos trenerių elitui priskiriamus Sergio Scariolo ir Šarūną Jasikevičių adaptaciją naujo formato Eurolygoje daro drąsesnę ir greitesnę.

45-erių Maksvytis prie „Žalgirio“ prisijungė iškart po Lietuvos rinktinės, su kuria Europos čempionate pralaimėjo visas keturias įtemptas mačų pabaigas, o Eurolygoje startavo dramatiška nesėkme Tel Avive.

Tokios rungtynių pabaigos specialistą galėjo vesti prie įvairių minčių, bet būtent tiek Bolonijos „Virtus“, tiek „Barcelona“ buvo įveiktos per paskutinę minutę ir dabar dvikovą su Belgrado „Partizan“ Maksvytis pasitinka labiau užtikrintas.

„Atrodo, kad viską darai teisingai, komanda klauso, gerai treniruojasi... Dar po vasaros patirties atrodė, kad viską darome teisingai, bet vis nepavyko laimėti, – paklaustas, kiek asmeniškai svarbi buvo praėjusi savaitė, BasketNews atsakė Maksvytis. – Žinote, nesinorėjo, kad tai virstų tendencija. Jau anksčiau minėjau, kad esu patenkintas komandos darbu treniruotėse, tai persidavė į rungtynes ir tikiuosi, jog tai išlaikysime ir ateityje. Faktas, kad po iškovotų pergalių dirbti yra lengviau.“

Lietuvoje yra plačiai aptariamas Maksvyčio darbas tiek rinktinėje, tiek „Žalgiryje“, o praėjusią savaitę Kaune viešėdamas Šarūnas Jasikevičius teigė, jog savo tėvynainiui kolegai nepavydi.

Vis dėlto jau pajutęs rutiną tiek vienoje, tiek kitoje kėdėje, darbėniškis išlieka užtikrintas – galėdamas atsukti laiką atgal, nieko nekeistų.

„Priimčiau tokį patį sprendimą, tikrai nieko nekeisčiau, – BasketNews tikino Maksvytis. – Įgavau patirties, į tai žiūriu kaip į pamoką ir ateityje, galvoju, viskas bus tik geriau.“

Prieš mūšį Belgrade BasketNews pakalbino „Žalgirio“ vairininką apie sezono startą Eurolygoje, darbą per dvi karščiausias kėdes Lietuvoje, galimą sudėties papildymą, Manto Kalniečio situaciją ir kita.

– Treneri, kaip sekasi apsiprasti Eurolygoje ir kokį pagrindinį skirtumą čia įžvelgiate nuo laikų su Klaipėdos „Neptūnu“?

– Pakeistas formatas aiškiai sustiprino komandas, viskas klubų, kurie turi A licencijas, viduje pasidarė ramiau, yra atsiradęs stabilumas. Aiškiai jaučiasi, kad Eurolyga žymiai stipresnė dabar nuo tų laikų.

– O per tuos metus kur labiausiai pasikeitė treneris Kazys Maksvytis?

– Įgavau patirties. Buvo ir gerų, ir blogų momentų, savo kailiu patyriau viską. Ir dabar žinau daugiau situacijų, kurių iš kažkur nepaimsi ir nesugalvosi per treniruotę.

– Turbūt per Europos čempionatą pasijautė didesnis spaudimas, po to iškart atvykote į „Žalgirį“. Kaip sekasi su tuo tvarkytis?

– Kažkaip to nesureikšminu. Be abejo, nesinori užsidėti pralaiminčio trenerio etiketės. Noriu vadovauti komandai, kuri laimi, kadangi pats daug prie to prisidedu. Visada norisi būti sėkmingu treneriu.

– Ar daug sulaukėte asmeninių žinučių po Europos čempionato ir kaip pavyko išlaikyti šaltą protą po nesėkmės Berlyne?

– Neturėjau laiko į tai kreipti dėmesį. Iš pradžių planai buvo kitokie, kai pralaimėjome Ispanijai, tai buvo šaltas dušas. Neturėjome plano B, kas bus, jei baigsis čempionatas. Reikėjo skrydžius užsakyti, suplanuoti asmeninį laiką. Nusprendžiau prisijungti iškart prie „Žalgirio“, kad pasimirščiau, įsivažiuočiau kitoje rutinoje ir nebūčiau su blogomis mintimis. O dėl spaudimo, žinojau, kad galiu dirbti šitame lygyje. Ypatingai, kai dabar esu „Žalgiryje“, klube, kuris suteikia aukščiausias darbo sąlygas visose sferose. Džiaugiuosi dirbdamas tokiame klube ir visa pagalba, kuri darbą palengvina.

– Šarūnas Jasikevičius praėjusią savaitę sakė, kad jums nepavydi dėl darbo dviejose karščiausiose kėdėse Lietuvoje. Kokie su tuo yra didžiausi iššūkiai?

– Kaip ir visiems, turbūt, pradžioje reikia atrasti rutiną, kai dirbi per dvi vietas. Dabar pasidalinome darbais, viską atidaviau Lietuvos rinktinėje trenerių štabui – Kęstučiui Kemzūrai, Tomui Rinkevičiui, dar Benas Matkevičius prisijungs. Nebereikia mėtytis, nereikia su viena komanda dirbti, o su kita kurti planus. Dabar yra darbų paskirstymas, o toliau lieka tas pats – ir ten, ir ten norisi laimėti. Yra skirtingi žaidėjai, pagal juos reikia pritaikyti ir puolimo, ir gynybos sistemas. Žaidimas kažkiek skiriasi, bet braižas išlieka.

– Jūsų sezono tvarkaraštis iš vardų pusės – įspūdingas. Iš pradžių – geriausias metų treneris Georgios Bartzokas, tada – Europos čempionas Sergio Scariolo, po jo – Eurolygos elite esantis Šarūnas Jasikevičius, o dabar – geriausiu visų laikų treneriu tituluojamas Željko Obradovičius. Kiek jaučiasi tokių vardų dydis ruošiantis mačams ir ar buvo, kas jau nustebino?

– Kaip ir tikėjomės, komandos dar yra savo ieškojimų kelyje. Geriausiai ir solidžiausiai sezono starte atrodė Pirėjo „Olympiakos“, tą ir pamatėme aikštėje. Kitose komandose yra daugiau pasikeitimų. Kažkiek matau panašumų Šaro ir Željko žaidime, kartojasi situacijos, bet, aišku, kiekvienas atvejis yra skirtingas, kiti kūrėjai ir išpildytojai. Smagu būti tarp geriausių ir varžytis su Europos elitu.

– Kalbant apie šio sezono „Žalgirį“, matosi labai aiškios idėjos – nuolatiniai išsikeitimai gynyboje, nemažai izoliacinio krepšinio ir begalinė kova. Ar taip ir įsivaizdavote vaizdą, kai projektavote komandą?

– Labai nuo projekto nenutolome. Jei ir neišpildome kažko puolime ar gynyboje, daug ką laimime savo kova ir energija. Tokios komandos ir norėjau. Priimdami kai kuriuos jaunus žaidėjus žinojome, kad nebus viskas sklandžiai, reikės pabūti ieškojimų kelyje, reikės klysti, klaidas taisyti. Džiaugiuosi visu procesu ir jis visas eina panašiu keliu, ko tikėjomės, komplektuojant šią komandą.

– Didžiąją karjeros dalį jūs garsėjote labiau kaip puolimo treneris, bet bent jau šioje sezono stadijoje laimite daugiau gynyba, o ir komplektacija atrodo orientuota į savąją aikštės pusę. Galime sakyti, kad pasikeitė jūsų krepšinio filosofija?

– Visų pirma, komandą komplektuoju taip, kokias turiu tam galimybes, ir pagal turimą sudėtį parenku galutinę taktiką. Šio sezono akcentas buvo fiziškumas, kažkiek jauninome komandą. Dėl puolimo ir gynybos, manau, kad kažkiek keičiuosi. Anksčiau buvau labiau liberalesnis, dabar jau šiek tiek kitoks yra mano treniravimo stilius. Be abejo, vėl galime grįžti prie įgautos patirties ir todėl tie pasikeitimai kažkokie ir atsiranda.

– Paulius Motiejūnas dar prieš sezono startą sakė, kad pasilieka galimybę stiprinti komandą, tik reikia nuspręsti, kurioje vietoje reikia papildymo. Kokios esate nuomonės dėl to dabar?

– Kol kas nežiūrime papildymo. Gynėjų grandyje ir taip nepavyksta išdalinti minučių, o dar prisijungs Dovydas Giedraitis. Pagal minutes žiūrint, didžiausias krūvis tenka priekinei linijai – sunkiesiems kraštams, vidurio puolėjams. Kalbant apie kokybę, turime visose pozicijose žaidėjų. Tokia ir buvo mintis – suteikti šansą lietuviams ir kol kas tokio modelio ir laikomės.

– Bet tikriausiai, jei nuspręstumėte ieškoti papildymo, žiūrėtumėte į aukštaūgį? Atrodo, kad jei iškristų ar Rolands Šmits, ar Kevarriusas Hayesas, priekinėje linijoje atsivertų skylė.

– Nesinori bėgti priekyje vežimo. Fiziškai imant, taip, rotacijoje čia trūksta žmogaus ir papildymas greičiausiai būtų priekinėje linijoje, bet kol kas apie tai negalvojame.

– Komandoje be Manto Kalniečio nėra nė vieno vyresnio krepšininko 30-ies metų. Ar toks ir buvo noras turėti jauną komandą ir kokie yra dėl to didžiausi iššūkiai?

– Nebuvo tikslas turėti vien tik jaunus žaidėjus. Norėjosi turėti sveikus, galinčius gintis ir pakelti didelius krūvius treniruotėse krepšininkus. Taip gavosi toks balansas, esame viena iš jauniausių Eurolygos komandų ir tuo stengiamės naudotis. Pradedant agresyvia gynyba ir kamuolio spaudimu per visą aikštę. Manau, kad to ir laikysimės, turime ginklus ir reikia jais naudotis.

– Mantas Kalnietis vaidmens Eurolygoje neturi, bet matosi tiek stebint gyvai, tiek per televizorių, kaip jis palaiko komandos draugus, duoda patarimus ir panašiai. Kiek toks patyręs žaidėjas padeda šalia aikštelės?

– Padeda labai. Keliose rungtynėse jis nepasirodė aikštelėje, čia yra vieta, kur mes turime iki galo išsiaiškinti viską. Sezonas ilgas ir manau, kad Mantas mums savo patirtimi padės ne tik šalia aikštelės, bet ir joje.

– Pabaigai, Eurolyga dar tik startavo, komandos ruošiasi penktajam turui, bet įdomių dalykų netrūksta. Kas jus labiausiai stebina iš komandų Eurolygoje?

– Starte stebina Berlyno ALBA ir Vitorijos „Baskonia“. Be abejo, čia tik pradžia, bet nelabai, kas tikėjosi, jog sezono starte jos bus tope. Kelios komandos tikrai nustebino, bet reikia palaukti daugiau rungtynių ir pažiūrėti, ar tai taps tendencija. Iš savo pusės, džiaugiuosi, kad iš keturių mačų trijuose buvome iki galo kovoje. Reikia tai tęsti.