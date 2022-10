Belgrado pragare: „Partizan“ – „Žalgiris“ 74:67 (37 min.)

kai matai kitos puses pavardes leday, lessort, punter, nunally, exum tai rezultatas desningas. zalgiris siemet simpatiska komanda bet tures daug kenteti nes hayes si butkeviciumi be talento puolime, lukas be ugio, brazdeikis ir cavanaugh be gynybos, daugelis neturi stabilaus metimo is toli. bet be viso sito, pati komanda simpatiska ir zaidzia su sirdimi