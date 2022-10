Įspūdinga drama Kėdainiuose – pramestos lemiamos baudos ir „Nevėžio“ triumfas

Nuotr.: LKL

Dramatišką pergalę Karaliaus Mindaugo taurės turnyre iškovojo Kėdainių „Nevėžis-Optibet“ (1-1).

Rungtynių žaidėjas EFF 22 Danielius Lavrinovičius Taškai 21 Taiklumas 7-9 Atkovoti kamuoliai 4 Rezultatyvūs perdavimai 0

Gedimino Petrausko auklėtiniai namuose 90:87 (20:27, 29:28, 22:13, 19:19) palaužė „Šiaulių“ (1-1) krepšininkus.

Likus minutei iki mačo pabaigos Kyle'as Mangasas dvitaškiu persvėrė rezultatą (87:85), tačiau Bradley Davisonas atsakė tritaškiu (88:87).

Likus 45 sekundėms Donatas Sabeckis prametė dvitaškį ir šiauliečiai turėjo galybę šansų išplėšti pergalę. Tritaškio nepataikė Mangasas, dviejų tolimų metimų nerealizavo Paulius Danusevičius. Netrukus pastarasis atkovojo kamuolį, likus sekundei išprovokavo pražangą ir galėjo išvesti Saulės miesto ekipą į priekį.

Visgi abu kartus Danusevičiaus ranka sudrebėjo, o kamuolį atkovoję kėdainiečiai triumfavo.

Kėdainių komandai Danielius Lavrinovičius per 27 minutes pelnė 21 tašką (6/6 dvit., 1/3 trit., 6/7 baud.), atkovojo 4 kamuolius bei surinko 22 naudingumo balus.



Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo Davisonas, per 31 minutę pelnęs 25 taškus (1/8 dvit., 6/10 trit., 5/6 baud.). Jis taip pat atkovojo 4 kamuolius, atliko 1 rezultatyvų perdavimą bei surinko 21 naudingumo balą.



Šiauli7 ekipos gretose išsiskyrė Sabeckis, kurio sąskaitoje per 34 minutes buvo 18 taškų (3/7 dvit., 3/4 trit., 3/4 baud.), 7 atkovoti kamuoliai, 8 rezultatyvūs perdavimai bei 25 naudingumo balai.



„Nevėžis-Optibet“: Bradley Davisonas 25 (1/8 dvit., 6/10 trit., 5/6 baud.), Danielius Lavrinovičius 21 (6/6 dvit., 6/7 baud.), Paulius Petrilevičius 12 (5/6 dvit., 8 atk. kam., 4 rez. perd.), Timas Lambrechtas (4/4 dvit., 8 atk. kam., 4 per. kam.) ir Justinas Marcinkevičius (2/2 trit.) po 8, Arturs Žagars 7.



„Šiauliai“: Paulius Danusevičius 20 (6/8 dvit., 2/7 trit., 7 atk. kam.), Donatas Sabeckis (3/7 dvit., 3/4 trit., 7 atk. kam., 8 rez. perd., 25 naud.) ir Kyle'as Mangasas (6/7 dvit., 2/6 trit., 5 atk. kam.) po 18, Arminas Urbutis 10 (6/8 baud., 3 per. kam.), Bryce'as Douvier 9, Martynas Varnas 8.