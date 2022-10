Lemiamu metu taškus rinkęs Curry vedė „Warriors“ į pergalę

Nuotr.: USA TODAY Sports/Scanpix

Lemiamu rungtynių metu taškus rinkęs Stephenas Curry atvedė „Golden State Warriors“ (3-2) į trečiąją pergalę Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA).

Rungtynių žaidėjas EFF 38 Stephen Curry Taškai 33 Taiklumas 13-22 Atkovoti kamuoliai 7 Rezultatyvūs perdavimai 9

Steve'o Kerro auklėtiniai namuose 123:110 (31:30, 32:29, 29:28, 31:23) įveikė Majamio „Heat“ krepšininkus (2-4).

Likus šiek tiek daugiau nei 3 minutėms iki ketvirtojo kėlinio pabaigos komandas skyrė 6 taškai (111:105), tačiau tada Curry pelnė du taškus prasiveržęs, smeigė tolimą metimą, pridėjo dvitaškį iš vidutinio nuotolio ir nulėmė rungtynių baigtį.

Iš viso „Golden State Warriors“ komandai Curry per 36 minutes pelnė 33 taškus (6/8 dvit., 7/14 trit.), atkovojo 7 kamuolius ir atliko 9 rezultatyvius perdavimus.

34-erių krepšininkas 30 taškų ribą peržengia ketvirtąjį kartą per penkis susitikimus ir vidutiniškai pelno po 30,8 taško.

Majamio ekipos gretose išsiskyrė Jimmy Butleris, kurio sąskaitoje per 37 minutes buvo 27 taškai (4/6 dvit., 4/7 trit., 7/7 baud.), 6 atkovoti kamuoliai bei 8 rezultatyvūs perdavimai.

„Manau, kad tai buvo geriausios mūsų rungtynės gynyboje. Jautėsi, kaip tipinis „Warriors“ mačas, apsigynėme ir tada bėgome į priekį, – po susitikimo sakė Steve'as Kerras. – Neskaitant kelių kvailų klaidų manau, kad sužaidėme solidžiausią mačą abiejose aikštelės pusėse.

Žinoma, Curry buvo nuostabus. Tai ką jis daro, yra neįtikėtina. Jis gali apeiti bet ką, nesvarbu, kas jį gina. Jis įveikia gynybą ir užsibaigia arba atranda laisvą komandos draugą. Sezono starte jis yra puikus.“

„Warriors“: Stephenas Curry 33 (6/8 dvit., 7/14 trit., 7 atk. kam., 9 rez. perd.), Klay Thompsonas 19 (5/14 trit.), Andrew Wigginsas 18 (2/5 trit., 6/6 baud., 10 atk. kam.), Jordanas Poole'as 11 (7 rez. perd.), Draymondas Greenas (5/9 dvit., 7 atk. kam., 4 rez. perd., 5 kld.) ir Jamesas Wisemanas (5/8 dvit., 6 atk. kam.) po 10, Kevonas Looney 7 (8 atk. kam., 4 rez. perd.).

„Heat“: Jimmy Butleris 27 (4/6 dvit., 4/7 trit., 7/7 baud., 6 atk. kam., 8 rez. perd., 6 per. kam.), Bamas Adebayo 26 (10/13 dvit., 6/8 baud., 8 atk. kam., 4 per. kam., 3 blok., 5 kld.), Maxas Strusas 14 (3/8 trit., 5 atk. kam., 2 blok.), Kyle'as Lowry 12 (2/8 trit., 5 atk. kam., 8 rez. perd., 3 per. kam.), Gabe'as Vincentas 9, Calebas Martinas 8 (2/4 trit.), Tyleris Herro 7 (2/7 dvit., 1/5 trit.).