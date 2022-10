„Lakers“ toliau grimzta: į neviltį varė Rudy Gobertas

Nuotr.: USA Today Sports – Scanpix

Los Andželo „Lakers“ (0-5) duobė sezono starte vis gilėja. Rungtynių dieną praradusi Anthony Davisą, Kalifornijos komanda svečiuose 102:111 (25:28, 27:24, 23:26, 27:33) nusileido Minesotos „Timberwolves“ (4-2).

Rungtynių žaidėjas EFF 36 Rudy Gobert Taškai 22 Taiklumas 7-11 Atkovoti kamuoliai 21 Rezultatyvūs perdavimai 2

„Lakers“ krepšininkai patyrė penktą pralaimėjimą iš eilės.

Baudos aikštelėje dominavęs Rudy Gobertas per 37 minutes surinko 22 taškus (7/11 dvit., 8/12 baud.) ir 21 atkovotą kamuolį, iš kurių 8 – puolime.

Davisas nerungtyniavo dėl nugaros skausmų. Vyr. treneris Darvinas Hamas nusprendė pasaugoti centrą.

„Timberwolves“ į priekį trečiajame kėlinyje vedė Anthony Edwardsas, kuris per ketvirtį pelnė 16 iš 29 savo taškų. Ketvirtajame kėlinyje pasitempė Karlas-Anthony Townsas, per ketvirtį įmetės 14 iš 33 komandos taškų.

Puolėjas iš viso surinko 21 tašką (5/10 dvit., 3/7 trit., 2/2 baud.), sugriebė 8 kamuolius ir išdalino 7 rezultatyvius perdavimus.

Anthony Edwardsas nugalėtojams pelnė 29 taškus, pataikęs 11 iš 22 metimų iš žaidimo.

LeBrono Jameso sąskaitoje – 28 taškai (9/18 dvit., 1/6 trit., 7/8 baud.), 7 atkovoti ir 4 perimti kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai bei 3 klaidos.

„Lakers“ žvaigždė net 1135-ą kartą karjeroje per rungtynes peržengė 20-ies pelnytų taškų ribą ir pagal šį rezultatą pakilo į pirmąją vietą. 37-erių veteranas aplenkė Karlą Malone'ą (1,134 rungtynės renkant 20 ir daugiau taškų).

Nuo suolo kilęs Russellas Westbrookas žaidė 33 minutes, įmetė 18 taškų (5/13 dvit., 1/4 trit., 5/10 baud.), atkovojo 8 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus ir 5 sykius suklydo.

„Timberwolves“: Anthony Edwardsas 29 (8/14 dvit., 3/8 trit.), Rudy Gobertas 22 (7/11 dvit., 8/12 baud., 21 atk. kam., 2 blok., 36 naud.), Karlas-Anthony Townsas 21 (5/10 dvit., 3/7 trit., 8 atk. kam., 7 rez. perd., 25 naud.), Taureanas Prince'as 13 (2/6 trit., 5 atk. kam., 3 per. kam.), D'Angelo Russellas 11 (2/8 dvit., 2/7 trit., 7 rez. perd., 6 per. kam.).



„Lakers“: LeBronas Jamesas 28 (9/18 dvit., 1/6 trit., 7/8 baud., 7 atk. kam., 5 rez. perd., 4 per. kam.), Russellas Westbrookas 18 (5/13 dvit., 5/10 baud., 8 atk. kam., 5 kld.), Troy Brownas (4/6 trit., 8 atk. kam., 4 kld.) ir Austinas Reavesas (2/3 trit., 7 atk. kam.) po 12, Kendrickas Nunnas 9, Wenyenas Gabrielas 8 (6 atk. kam., 3 per. kam., 2 blok.).