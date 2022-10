„Wolves“ sugrįžimą išgyvenęs „Rytas“ nutraukė pralaimėjimų seriją

Ayo

Labai paprastas atsakymas. Vidutinis sportininkas ar sporto fanas tiesiog nera protingas zmogus ir tiek. O ir be to sporte yra labai lengva rasti parsidaveliu. Imk pvz FIFA kur dave Katarui organizuoti futbolo svente. Per 10 metu ten zuvo tukstanciai nelegaliu darbuotoju dirbusiu sunkiom salygom, tam kad butu pastatyti stadionai, viesbuciai ir kiti pastatai. Kaip manai kiek futbolo fanu boikotuos siemet ta fules cempa? Labai mazai.