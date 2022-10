„7bet-NKL“ – įspūdingas išsigelbėjimas per vieną sekundę

Nuotr.:

Danilo Sokolenka paskutinę rungtynių sekundę pataikė pergalingą metimą, o Palangos „Kuršiai“ (3-5) džiaugėsi triumfu „7bet-NKL“ čempionate.

Rungtynių žaidėjas EFF 15 Danilo Sokolenko Taškai 14 Taiklumas 5-7 Atkovoti kamuoliai 6 Rezultatyvūs perdavimai 1

Povilo Šakinio auklėtiniai išvykoje 77:76 (24:23, 15:15, 13:23, 25:15) po dramatiškos kovos išsigelbėjo prieš Kauno r. „Atletą“ (2-6).

Likus žaisti pustrečios minutės iki mačo pabaigos Reggie Clarkas persvėrė rezultatą į „Kuršių“ pusę (71:70), o Tautvydas Baltrušaitis ir Justinas Youngas netrukus apsimainė dvitaškiais (73:72).

Tiksint paskutinėms 26 sekundėms Paulius Danisevičius realizavo dvitaškį ir išvedė „Atletą“ į priekį (74:73), bet kitoje aikštės pusėje Clarkas persvėrė svarstykles į kitą pusę (75:74).

Likus pusantros sekundės Karolis Babkauskas prasiveržimu vėl pakreipė rungtynių likimą į kitą pusę (76:75), o lemiamai atakai palangiškiai turėjo vieną sekundę.

Kamuolį priėmęs Sokolenka iškart įsmeigė fantastišką paskutinės sekundės metimą ir padovanojo palangiškiams džiaugsmingą pergalę.

Pergalingas metimas:

Rungtynių herojumi tapęs ukrainietis Sokolenka per 28 minutes pelnė 14 taškų (1/3 dvit., 4/4 trit.), 6 atkovotus kamuolius, rezultatyvų perdavimą, padarė 3 klaidas, blokavo metimą bei 15 naudingumo balų.

Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo Reggie Clarkas, per 29 minutes pelnęs 19 taškų (5/13 dvit., 1/6 trit., 6/7 baud.). Jis taip pat atkovojo 3 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, perėmė 3 kamuolius, padarė 4 klaidas bei surinko 10 naudingumo balų.

Pralaimėjusiems Karolis Babkauskas per 35 minutes pelnė 15 taškų (3/4 dvit., 3/7 trit.), atkovojo 6 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, sykį suklydo bei surinko 24 naudingumo balus.

„Atletas“: Paulius Danisevičius 16 (4/5 dvit., 2/9 trit., 6 rez. perd.), Karolis Babkauskas 15 (3/7 trit., 6 atk. kam., 5 rez. perd.), Tomas Balčiūnas 12 (7/10 baud., 11 atk. kam.), Tautvydas Baltrušaitis 11 (4/6 dvit., 2 blok.), Modestas Žaunieriūnas 7 (1/5 trit.).

„Kuršiai“: Reggie Clarkas 19 (5/13 dvit., 1/6 trit., 6/7 baud., 3 per. kam., 4 kld.), Danilo Sokolenka 14 (4/4 trit., 6 atk. kam.), Justinas Youngas 11 (5/8 dvit., 9 atk. kam., 3 per. kam.), Mantas Litvinas (2/2 trit.) ir Ernestas Jaškus (4 per. kam.) po 10.