Kullamae vedamas „7bet-Lietkabelis“ užtikrintai įveikė „Labas GAS“

Nuotr.: LKL

Penktąją pergalę Lietuvos krepšinio lygoje („Betsafe-LKL“) iškovojo Panevėžio „7bet-Lietkabelis“ (5-2).

Rungtynių žaidėjas EFF 24 Kristian Kullamae Taškai 25 Taiklumas 10-15 Atkovoti kamuoliai 6 Rezultatyvūs perdavimai 1

Nenado Čanako auklėtiniai išvykoje 96:77 (30:15, 25:21, 18:20, 23:21) įveikė Prienų „Labas GAS“ krepšininkus (0-7).

Panevėžiečiai reikalus sutvarkė jau pirmojo kėlinio pabaigoje, kuomet spurtavo 12:1 ir susikrovė užtikrintą persvarą (30:13). Iniciatyvos nepaleidę „7bet-Lietkabelio“ krepšininkai varžovų arčiau nebeprisileido ir šventė užtikrintą pergalę.

Panevėžio ekipos gretose puikiai rungtyniavo Kristianas Kullamae, kurio sąskaitoje per 23 minutes buvo 25 taškai (6/8 dvit., 4/7 trit., 1/2 baud.), 6 atkovoti kamuoliai, rezultatyvus perdavimas bei 24 naudingumo balai.

Prienų komandai Rokas Gadiliauskas per 22 minutes pelnė 15 taškų (5/6 dvit., 5/9 baud.), atkovojo 8 kamuolius bei surinko 20 naudingumo balų.

Penktąją pergalę iškovoję panevėžiečiai dalinasi 3-4 turnyrinės lentelės vietomis, tuo metu be pergalių likę prieniškiai kartu su „Gargždais“ lieka dugne.

„Labas GAS“: Karolis Giedraitis 20 (4/8 trit., 5 kld.), Rokas Gadiliauskas 15 (5/6 dvit., 5/9 baud., 8 atk. kam.), Doko Saličius 11 (4/6 dvit.), Brandonas Brownas 9 (2/7 trit., 5 rez. perd.), Mintautas Mockus 8, Giedrius Bergaudas 7.

„7bet-Lietkabelis“: Kristianas Kullamae 25 (6/8 dvit., 4/7 trit., 6 atk. kam.), Vytenis Lipkevičius 15 (3/5 trit., 3 per. kam.), Paulius Murauskas 13 (4/7 dvit., 5/5 baud., 6 atk. kam., 3 per. kam.), Jamelas Morrisas 12 (2/3 trit.), Benas Griciūnas (4/7 dvit.) ir Stefanas Peno (7 rez. perd.) po 9, Gabrielius Maldūnas 7 (3/7 dvit., 5 atk. kam., 4 per. kam.).