Įspūdinga „Warriors“ gynėjo atkarpa: 12 taškų per 52 sekundes

Jordanas Poole'as trečiajame kėlinyje per 52 sekundes įmetė 12 taškų, o iš viso surinko 30 taškų. Stephenas Curry pelnė 32 taškus, bet „Warriors“ 114:128 pralaimėjo „Pistons“. Klay Thompsonas nerungtyniavo dėl gauto poilsio.

Nuotr.: USA Today Sports – Scanpix

Galingą pasirodymą NBA lygoje užfiksavo „Golden State Warriors“ (3-4) gynėjas Jordanas Poole'as.

Rungtynių žaidėjas EFF 29 Isaiah Stewart Taškai 24 Taiklumas 6-10 Atkovoti kamuoliai 13 Rezultatyvūs perdavimai 0

23-ejų krepšininkas trečiajame kėlinyje per 52 sekundes surinko net 12 taškų. Užsikūręs sportininkas per šią atkarpą sumetė tris tritaškius ir pelnė du taškus su pražanga.

„Warriors“ po žaidėjo tokio benefiso grįžo į mačą iš 19 taškų deficito (72:79), tačiau NBA čempionai galop savo aikštėje 114:128 (37:29, 18:34, 36:37, 23:28) nusileido Detroito „Pistons“ (2-5).

Poole'as iš viso pelnė 30 taškų (5/8 dvit., 5/13 trit., 5/5 baud.), atliko 4 rezultatyvius perdavimus, atkovojo 3 ir perėmė 2 kamuolius.

Stephenas Curry San Fransisko ekipai surinko 32 taškus (6/10 dvit., 4/14 trit., 8/9 baud.), 6 atkovotus kamuolius ir 2 rezultatyvius perdavimus.

Curry ir Poole'as per tris kėlinius buvo sumetę daugiau taškų nei likę startinio penketo žaidėjai – 62:52.

Likę krepšininkai Draymondas Greenas, Kevonas Looney ir Andrew Wigginsas buvo surinkę 19 taškų, bendrai pataikę 7 metimus iš 24.

Klay Thompsonui buvo suteiktas poilsis.

2021 m. pirmasis šaukimas Cade'as Cunninghamas buvo per žingsnį nuo trigubo dublio: 23 taškai (8/17 dvit., 1/3 trit., 4/4 baud.), atkovojo 10 kamuolių ir išdalino 9 rezultatyvius perdavimus.

Saddiqas Bey realizavo 4 iš 9 tritaškių ir pelnė 28 taškus. „Pistons“ savo aikštėje pataikė 14 iš 33 tolimų metimų (42 proc.).

„Pistons“ 100 taškų ribą pasiekė trečiajame kėlinyje likus 50 sekundžių. Klubas per tris ketvirčius pelnė daugiau taškų (100 tšk.) nei per keturis pralaimėtus mačus per praėjusius du sezonus (įmetė vid. po 96,3 tšk.).

„Pistons“: Saddiqas Bey 28 (5/8 dvit., 4/9 trit., 6/6 baud., 6 atk. kam.), Isaiah Stewartas 24 (4/5 dvit., 2/5 trit., 10/11 baud., 13 atk. kam., 29 naud.), Cade'as Cunninghamas 23 (8/17 dvit., 10 atk. kam., 9 rez. perd., 4 kld.), Bojanas Bogdanovičius 21 (3/6 trit., 8/8 baud.), Jadenas Ivey 15 (2/5 trit.).



„Warriors“: Stephenas Curry 32 (6/10 dvit., 4/14 trit., 8/9 baud., 6 atk. kam., 26 naud.), Jordanas Poole'as 30 (5/8 dvit., 5/13 trit., 5/5 baud., 4 rez. perd.), Andrew Wigginsas 10 (3/12 dvit.), Ty Jerome'as 8, Draymondas Greenas (7 atk. kam., 7 rez. perd., 4 kld.) ir Mosesas Moody po 7.

