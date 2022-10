Jogėlos tritaškių lietaus nepakako: „Neptūnas“ krito prieš Šeškaus kariauną

Matas Jogėla pataikė 5 iš 5 tritaškių, tačiau to nepakako iškovoti pergalei. Gorano Huskičiaus ir Edvino Šeškaus vedamas Jonavos „CBet“ klubas 97:77 įveikė Klaipėdos „Neptūną“. Į klaipėdiečių sudėtį sugrįžo Žygimantas Janavičius, sužaidęs 13 minučių.

Nuotr.: LKL

Jonavos „CBet“ (6-1) toliau stebina Lietuvos krepšinio lygos („Betsafe-LKL“) žiūrovus. Virginijaus Šeškaus auklėtiniai išvykoje 93:77 (21:18, 35:21, 13:16, 24:22) įveikė Klaipėdos „Neptūno“ (2-5) krepšininkus.

Rungtynių žaidėjas EFF 29 Goran Huskic Taškai 19 Taiklumas 9-12 Atkovoti kamuoliai 6 Rezultatyvūs perdavimai 5

Antrajame kėlinyje Edvinas Šeškus pirmąsyk rungtynėse pranašumą vertė dviženkliu (39:29), dar tritaškį smeigė Martinas Laksa – 42:29.

„Neptūnas“ turėjo sočiai laiko, tačiau po pertraukos Goranas Huskičius ir Jeffas Garrettas buvo nesustabdyti ir toliau tempė į priekį jonaviečius – 62:39. „Neptūnas“ tik periodiškai priartėdavo, bet netrūko ir klaidų bei pramestų metimų, tad atsilikimas liko solidus – 55:69.

Po Mato Jogėlos tritaškio atrodė, kad Klaipėdos komanda augins intrigą (58:69), bet dviem metimais paeiliui atsakė Lukas Kreišmontas – 74:58. Matas Jogėla įsibėgėjo – pataikė dar du tolimus šūvius, tačiau jo asmeninės iniciatyvos buvo maža – 64:78. Likusios minutės tebuvo formalumas.

Rungtynių komentarai:

Asmeninį tritaškių rekordą LKL pasiekęs Jogėla per 26 minutes pelnė 23 taškus (3/5 dvit., 5/5 trit., 2/3 baud.), atkovojo 5 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą bei surinko 24 naudingumo balus.

Jonavos ekipos gretose išsiskyrė Huskičius, kurio sąskaitoje per 27 minutes buvo 19 taškų (8/10 dvit., 1/2 trit.), 6 atkovoti kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai bei 29 naudingumo balai.

Nuo spalio 8 d. nerungtyniavęs Žygimantas Janavičius sugrįžo ant parketo. Jis per 13 minučių pelnė 7 taškus (2/6 dvit., 1/1 trit.).

„Neptūnas“: Matas Jogėla 23 (5/5 trit., 5 atk. kam., 5 kld.), Deividas Gailius 9 (0/6 trit.), Žygimantas Janavičius ir Rokas Gustys (7 atk. kam.) po 7.

„CBet“: Goranas Huskičius 19 (8/10 dvit., 6 atk. kam., 5 rez. perd., 29 naud.), Edvinas Šeškus 18 (6/6 dvit., 2/6 trit., 5 atk. kam.), Dovis Bičkauskis 14 (4/8 trit., 5 atk. kam., 4 rez. perd., 3 per. kam.), Martins Laksa 12, Vytautas Šulskis 9, Jeffas Garrettas 8 (6 atk. kam., 3 per. kam.), Mantvydas Staniulis 7 (3 per. kam.).

