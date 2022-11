Oro įkvėpęs Žibėnas: apie dvejones, iš duobės lipantį „Rytą“ ir tikėjimą žaidėjais

Nuotr.: FIBA

Tokio Vilniaus „Ryto“ šį sezoną dar nematėme. Vilniečiai itin svarbiame FIBA Čempionų lygos mače „Jeep“ arenoje žaidė lyg ant sparnų ir sutriuškino Vassilio Spanoulio treniruojamą Atėnų „Peristeri“ (89:64). Dar neseniai „Rytas“ buvo įklimpęs į 5 pralaimėjimų liūną, tačiau dvi pergalės vėl prikėlė komandą.

„Žinoma, gera pergalė mums, – po mačo kalbėjo „Ryto“ vyr. treneris Giedrius Žibėnas. – Pradėjome su 2 pralaimėjimais paeiliui. Namų aikštelėje norėjome parodyti kitą veidą. Manau, kad fanai tuo mėgavosi. Mes jiems buvome skolingi energijos pliūpsnį po dviejų pralaimėjimų vietiniame čempionate. Nenoriu daug kalbėti apie statistiką, bet 52 atkovoti kamuoliai prieš 30, 17 kamuolių puolime, apribotas Miro Bilanas, Marcusas Dedmonas, pelnantis tik 6 taškus. To reikia, kad laimėtum svarbias rungtynes Čempionų lygoje. Šiandien vyrukai mėgavosi krepšiniu. Taip pat turiu atiduoti pagarbą savo asistentams.“

– Sakoma, kad tikrasis komandos veidas pasimato kriziniu metu. Kokią komandą pamatėte po 5 pralaimėjimų iš eilės? Kas labiausiai patiko?

– Po tiek pralaimėjimų tikrai sunku buvo, bet kaip Marcusas Fosteris minėjo, viduje panikos nebuvo. Kažkas galbūt ją kūrė išorėje, bet mes viduje tikrai tos panikos neturėjome. Tapome kietesni treniruotėse, žaidėjai irgi padarė tam tikras išvadas, pridėjome kontakto lygio. Kai važiavome į Panevėžį žaisti rungtynių, mes jau buvome kitokie, nes stumdėme ir daužėme vienas kitą treniruotėse. Po penkių pralaimėjimų mes tą kietumą pernešėme į rungtynes. Šiandien pamačiau tą komandą, kurią aš ir įsivaizduoju.

– Kažkuo ta reakcija primena pernykštį sezoną?

– Kažkiek gal ir panašu. Pernai irgi pradėjome prastai, pirmas dvejas rungtynes pralaimėjome išvykoje. Kažkiek primena, bet komanda yra visiškai kitokia ir čia visiškai naujas istorijos lapas. Fanai vėl šiandien mus taip palaikė. Mes buvome skolingi fanams po paskutinių dvejų pralaimėtų rungtynių namuose. Šiandien mes tą skolą gražinome.

Rungtynių žaidėjas EFF 30 Marcus Foster Taškai 24 Taiklumas 10-17 Atkovoti kamuoliai 10 Rezultatyvūs perdavimai 6

– Komanda užsikūrė nuo dviejų gynėjų – Fridrikssono ir Fosterio. Elvaras turėjo sunkią sezono pradžią. Kiek jam sekasi įsilieti?

– Šiandien man labiausiai patiko jo pasitikėjimas. Kažkam jis kažkur nepatiko, mes juo niekada neabejojome. Šiandien jis sužaidė, Benedekas galbūt nesužaidė, bet mes įsitikinę, jog kitose rungtynėse gali būti ir atvirkščiai. Tikrai nepanikuojame dėl kelių rungtynių, kad žaidėjas sužaidė prasčiau. Elvaras jau pažįsta komandos žaidėjus ir žino, kaip aukštai mesti tą alley'oopą, ko ieškoti puolime vienas prieš vieną situacijose, žino, kur įvedinėti kamuolį. Jis yra labai intelektualus žaidėjas, labai greitas. Labai pagyvina mūsų puolimą, kai būna juodi momentai rungtynėse. Jis labai gerai iš jų išeina.

– Marcusas Fosteris – puikios rungtynės, 10 atkovotų kamuolių, jo buvo pilna aikštelėje. Ar tokį jį ir įsivaizduojate? Kiek jis dar gali pasitempti?

– Tokią įsivaizduojame komandą. Nes žinojome, kad šiandien turime dominuoti su kamuoliais. Tą vyrai padarė, įskaitant ir Fosterį. Mes komplektavome komandą taip, kad būtume gynėjų linijoje dar stipresni kūnais. Ir mes turime tik vienintelį mažesnį gynėją Fridrikssoną, kurį tikrai įmanoma paslėpti. Viena iš tų idėjų, kad susistiprintume kažkur raumenis ir buvo Marcuso Fosterio įsigijimas.

– Šiandien nežaidė Lukas Uleckas. Ar čia yra taktinis sprendimas?

– Taktinis. Mes labai gerai pradėjome rungtynes, trečioje pozicijoje pradėjo Margo. Gerai įėjo ir Gytis Radzevičius. Galbūt negavo jis tų metimų, bet jo buvo visur. Tą žiūrovai mato ir tą žiūrovai vertina, o dar labiau vertina trenerį.

– Jarvisas Williamsas labai sėkmingai starto penkete įėjo į rungtynes. Ar čia buvo labiau taktinis sprendimas ar dėl emocijų?

– Dėl to, kad jis pradėjo rungtynes ir prieš Alytaus komandą. Gerai įėjo, sužaidė geras rungtynes po ilgo laiko tarpo. Jeigu matome, kad žaidėjas gerai įeina, mes nenumušinėsime jo pasitikėjimo, leidžiame jį su tam tikromis užduotimis. Žinojome, kad kėlinuko pradžioje „Peristeri“ žais per Bilaną. Pavyko užpjudyti Jarvisą ant jo. Tikrai Bilanui nebuvo lengva priimti kamuolį. Dėl to mes mėgstam Jarvisą ir dėl to jį pasilikome dar vienam sezonui.

– Dar neseniai komanda turėjo 5 pralaimėjimų seriją ir atrodė psichologiškai palūžusi. Šiandien pamatėme visai kitokį „Rytą“. Kiek tokios pergalės keičia emocinį foną?

– Labai keičia, bet galima įkvėpti kažkiek oro. Sunku patiems. Atrodo, kad dirbame dar daugiau nei bet kada, bet tos pergalės neateidavo. Pasikartosiu, panikos nebuvo ir išsilaikėme kartu. Žinojome, kad tokioje serijoje mes galime persilaužti tik kartu. Manau, kad šią savaitę tai ir įvyko.

– Ar buvote suabejojęs tuo, ką darote?

– Manau, kad natūralu. Tų dvejonių būna tiek treneriui, tiek komandai. Mes pradėjome visus pokyčius nuo treniruotės, kaip mes į ją įeiname, kaip mes atsidaužome vienas kitą. Tai mums tikrai padėjo išbristi iš tos situacijos.

– Koks lyderis Marcusas Fosteris yra už aikštelės ribų?

– Pilnai Marcuso nepažįstu. Vis tiek praėjo dar tik du mėnesiai. Aš jo ir dabar dar stipriai nepažįstu. Į rūbinę per daug nelendu, bet tikrai pozityvus vyrukas. Nėra savanaudiškas, su labai geru humoro jausmu ir darys viską, ką reikia, jog pakeltų komandą.

– Turint 25 taškų pranašumą ir likus 2 sekundėms iki mačo pabaigos paprašėte minutės pertraukėlės dėl taškų skirtumo. Ar buvo dvejonė jos prašyti, žinant, jog priešininkai gali užpykti?

– Atsiprašiau Spanoulio, atsiprašiau komandos atstovų, kai kurių žaidėjų. Visi iki vieno suprato ir aš manau, kad jie darytų tą patį. Šešerios rungtynės pogrupyje ir tam tikra speciali sistema. Visi, kas supranta krepšinį, žino, kad tą minutės pertraukėlę reikėjo imti. Gal kažkam negražu, bet aš iškart atsiprašiau ir žinote, gali būti, jog trys komandos turės po lygiai taškų bei labai stipriai gali kainuoti tas taškelis.

– Nepaisant pergalės, iš konteksto šiandien krito Benedekas Varadi ir Gytis Masiulis. Ko šiems žaidėjams dar trūksta ir kiek didelis tai yra jūsų komandos rezervas?

– Nesinori per daug apie tuos žaidėjus atskirai. Vienas rungtynes mes kažkiek norėjome Elvarą patarkuoti, kitose rungtynėse kažką kitą. Rezervų daug. Tas pats Lukas Uleckas, tas pats Benedekas, tas pats Gytis, kuris sužaidė labai geras rungtynes Alytuje. Gal varžovai su stipresniais ketvirtais numeriais nėra labai palanku varžovui, bet jis buvo gynyboje ten, kur jo reikėjo. Galbūt šiandien ne per jį žaidėme. Mes žinome Gyčio potencialą, žinome Luko potencialą, taip pat ir Benedeko. Jie tikrai iššaus. Palyginus pernai ir šiemet, visi klausia to klausimo, jog palyginčiau. Tuo ir panašiai komanda į pernai metų, nes neaišku, kas tą dieną iššaus.

– Gytis Radzevičius sugrįžo po pertraukos. Kokia yra jo būklė ir kiek jam pavyko įsilieti į rungtynes?

– Gytis veržėsi į aikštelę. Kažkiek skausmų yra, bet matėme, jog jis komfortabiliai jaučiasi atakuoti krepšį, gaudant kamuolį. Gydytojai patikino, jog bet koks kontaktas su pirštu nėra pavojingas. Tie raiščiai, kurie yra šiek tiek patempti, nėra kritiniai ir blogiau nebus.

– Varadi jaučia diskomfortą po Europos čempionato traumos?

– Reikėtų pamatyti jo pirštą, jis tikrai yra ištinęs po Europos čempionato jis tą nepatogumą jaučia. Aš pats tik užvakar pamačiau, tai vaizdelis nekoks.

– Kairys rungtynių metu slystelėjo. Kokia yra jo situacija?

– Po rungtynių iš gydytojų negavau jokių žinių.

– Kaip sekasi Varadi įsilieti į kolektyvą?

– Žingsnis po žingsnio. Galbūt norėtume, kad greičiau įsilietų, bet turime suprasti jo situaciją faktais. Jis prisijungė vėliausiai su sužeistu pirštu, dvi savaites stebėjo treniruotes nuo šoninės linijos. Jis su komanda yra realiai mėnesį. Dėl to atrodo iš šono, kad jis įsivažiuoja sunkiau, bet labai greitai gaudo informaciją ir žinome, kad yra skirtingas nuo Elvaro, ko mums ir reikia. Kad vienas būtų ramesnis, o kitas draskantis. Vienas labiau pikenrolo žaidėjas, kitas perimetro kūrėjas.

– Kokios mintys prieš pirmąją akistatą su „Žalgiriu“?

– Daug nežiūrėjome. Nuo rytojaus pradėsime, tvarkaraštis nėra iš lengviausių, bet matosi, jog šiemet jie turi geresnę komandą, fiziškesnę. Kaip ir Marcusas minėjo, vienintelis variantas su „Žalgiriu“ žaisti gerai, yra žaisti taip, kaip šiandien. Bet čia nėra paslaptis, kad kauniečiai yra ryškūs favoritai sekmadienį bei mes turime vėl įeiti su tokia energija ir tokiais fanais. Reikia kautis ir nieko mes lengvai neatiduosime.