Kai esi priremtas prie sienos: „Rytas“, kokio šį sezoną dar nematėme

Vilniaus „Rytas“ sezoną pradėjo prastai. Nevyniokime žodžių į vatą. Aukštaūgiai atrodė minkštai, nesugebantys atsakyti fiziškumu, buvo garsiai abejojama gynėjų kūryba ir bendrą paveikslą geriausiai atspindėjo 5 pralaimėjimai paeiliui. Toli gražu ne svajonių startas LKL čempionams.

Klaustukų ir abejonių ties „Ryto“ tema yra iki šiol, tačiau antradienį vilniečiai parodė, kad jie gali būti ne tik minkšti, išsikvėpę, nepataikantys ar psichologiškai sulūžę. Mače prieš Atėnų „Peristeri“ vilniečiai sukėlė tokį uraganą, kad gerai, jog „Jeep“ arenoje medžiai neauga, nes visi būtų išvartyti.

Nuo pat pradžių „Rytas“ buvo piktas, alkanas ir žiauriai agresyvus. Vilniečiai nuo pat pradžių mušėsi, kalėsi ir fiziškumu gerokai pranoko savo varžovus. Padarė tai, ko anksčiau labai stigo. Būtent minkštumas ir nesugebėjimas atsakyti tokiu pačiu kontaktu buvo viena iš pagrindinių pralaimėjimų serijos priežasčių.

Fiziškumas konvertavosi į gerą gynybą. „Rytas“ neutralizavo naudingiausią „Peristeri“ krepšininką FIBA Čempionų lygoje Miro Bilaną. Žibėnas didžiąją rungtynių dalį prieš 213 cm ūgio galiūną statė 11 cm žemesnį, tačiau labai agresyvų Jarvisą Williamsą, kuris nuo pat mačo pradžios išmušė kroatą iš vėžių.

Williamsas neleisdavo priimti Bilanui kamuolio giliai baudos aikštelėje ir pastarasis gaudavo kamuolį ten, kur būdavo mažiausiai pavojingas – vidutiniame nuotolyje. Pavyzdį ėmė ir Martynas Echodas, kuris taip pat puikiai perimdavo čeko globą bei Bilanas sukrapštė vos 6 taškus. Tokio atstovėjimo baudos aikštelėje iš „Ryto“ šį sezoną dar nematėme.

„Jeigu matome, kad žaidėjas gerai įeina, mes nenumušinėsime jo pasitikėjimo, leidžiame jį su tam tikromis užduotimis, – po mačo kalbėjo Giedrius Žibėnas. – Žinojome, kad kėlinuko pradžioje „Peristeri“ žais per Bilaną. Pavyko užpjudyti Jarvisą ant jo. Tikrai Bilanui nebuvo lengva priimti kamuolį. Dėl to mes mėgstam Jarvisą ir dėl to jį pasilikome dar vienam sezonui.“

Rungtynių žaidėjas EFF 30 Marcus Foster Taškai 24 Taiklumas 10-17 Atkovoti kamuoliai 10 Rezultatyvūs perdavimai 6

Apskritai, Jarvisas sužaidė puikias rungtynes. Jis ne tik atidirbo gynyboje, bet ir skraidė virš lanko, o savo emocijomis po gynybinių epizodų ar galingų dėjimų užvedinėjo ne tik fanus, bet ir savo komandos draugus. Energija buvo neeilinė.

Perimetras taip pat darė savo darbą gynyboje. Rezultatyviausias „Peristeri“ krepšininkas iki tol – Marcusas Denmonas – pataikė vos 2 metimus iš 8, surinko 6 taškus ir mačą baigė su 1 naudingumo balu. Atkirsti du lyderiai yra tai, ko šį sezoną „Rytas“ dar nebuvo padaręs.

Ką dar davė fiziškumas? Atkovotus kamuolius ir dominavimą baudos aikštelėje. Vilniečiai lentą laimėjo triuškinančiai – 52:30, bei iš baudos aikštelės įmetė dvigubai daugiau taškų nei „Peristeri“ – 40 – beveik pusę. Tokio ryškaus pranašumo arti krepšio „Rytas“ šį sezoną dar nebuvo turėjęs ir kaip tik dažniau leisdavosi dominuojamas nei pats dominavo.

„Tapome kietesni treniruotėse, žaidėjai irgi padarė tam tikras išvadas, pridėjome kontakto lygio, – apie išaugusio fiziškumo priežastis kalbėjo Žibėnas. – Kai važiavome į Panevėžį žaisti rungtynių, mes jau buvome kitokie, nes stumdėme ir daužėme vienas kitą treniruotėse. Po penkių pralaimėjimų mes tą kietumą pernešėme į rungtynes. Šiandien pamačiau tą komandą, kurią aš ir įsivaizduoju.“

Ką duoda atkovoti kamuoliai? Kuomet greitai susirenki obuolius iš svetimo kiemo, gali bėgti tarsi akis išdegęs. Kontroliuodamas lentą, „Rytas“ galėjo žaisti savo žaidimą – bėgti. Tai yra pagrindinė Žibėno puolimo filosofijos detalė. Greitos atakos ir nebijojimas atakuoti iš pirmo varianto.

Pradėjęs nuo gynybos, „Rytas“ parodė savo puolimo talentą. Pirmaisiais smuikais grojo Marcusas Fosteris ir Elvaras Fridrikssonas.

Iki šiol Čempionų lygoje islandas fiksavo 4 taškų ir -2,5 naudingumo balo vidurkį, o ganėtinai blankiai atrodė ir vietiniame fronte. Visgi įžaidėjas antradienį parodė potencialą, jog gali žaisti šiame lygyje ir kiek pritildė jo galimybėmis abejojančius žmones krepšinio visuomenėje.

Fridrikssonas, priešingai nei anksčiau, jautėsi drąsiai, tikėjo savimi ir tai konvertavosi į puikią statistinę eilutę: 18 taškų, 6 atkovoti kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai ir 26 naudingumo balai.

Elvaras kabino kamuolius virš lanko skrajojusiam Williamsui, o galiausiai iš koto „Jeep“ areną išvertė jo tandemas su Marcusu Fosteriu, kuomet islandas pakabino amerikiečiui kamuolį, o šis per žmogų sugrūdo jį iš viršaus. Taip kuriančio ir pasitikinčio savimi Fridrikssono šį sezoną dar nematėme.

„Šiandien man labiausiai patiko jo pasitikėjimas, – islandą gyrė Žibėnas. – Kažkam jis kažkur nepatiko, mes juo niekada neabejojome. Šiandien jis sužaidė, Benedekas galbūt nesužaidė, bet mes įsitikinę, jog kitose rungtynėse gali būti ir atvirkščiai. Tikrai nepanikuojame dėl kelių rungtynių, kad žaidėjas sužaidė prasčiau.

Elvaras jau pažįsta komandos žaidėjus ir žino, kaip aukštai mesti tą alleyoopą, ko ieškoti puolime vienas prieš vieną situacijose, žino, kur įvedinėti kamuolį. Jis yra labai intelektualus žaidėjas, labai greitas. Labai pagyvina mūsų puolimą, kai būna juodi momentai rungtynėse. Jis labai gerai iš jų išeina.“

Puolime prisidėjo ir Martynas Echodas (15 tšk.), ir Margiris Normantas (15 tšk.), ir 24 taškus sukratęs bei komandos lyderiu jau spėjęs tapti Fosteris. Nors šis žvėriukas ir vėl siautėjo, priešingai nei ankščiau, antradienį puolant „Rytas“ nebuvo vieno žmogaus komanda.

Geležinę gynybą demonstravęs ir lyg Usainas Boltas (hiperbolizuoju) savo geriausiais laikais bėgęs „Rytas“ po dviejų kėlinių pirmavo dvigubai – 52:26.

Prisiminkime du prieš tai vykusius mačus. Vilniečiai prieš Herclijos „Bnei“ po pirmojo kėlinio turėjo net 17 taškų pranašumą (31:14), tačiau galiausiai visą jį paleido vėjais ir iš Izraelio grįžo su pralaimėjimu.

Panašiai buvo ir šeštadienį Alytuje. Trečiojo kėlinio pradžioje „Rytas“ pirmavo 22 taškais (55:33), tačiau vėl iššvaistė beveik visą persvarą ir tik nepataikytas Regimanto Minioto dvitaškis su sirena leido džiaugtis nutraukta 5 nesėkmių serija.

Tačiau prieš „Peristeri“ vilniečiai nepakartojo šios nemalonios tendencijos. Po pertraukos Žibėno kariauna išėjo su tokia pat koncentracija. Tiesa, Vassilio Spanoulio auklėtiniai buvo kiek išmušę „Rytą“ su spaudimu per visą aikštelę, bet sostinės ekipa stabilizavo situaciją, arčiau nei per 21 tašką graikų neprisileido ir antrąją pusę pralaimėjo vos 1 tašku. Tokio tolygaus žaidimo iš „Ryto“ šį sezoną dar nesulaukėme.

„Labai keičia emocinį foną, bet galima įkvėpti kažkiek oro, – apie pergalės svarbą kalbėjo Žibėnas. – Sunku patiems. Atrodo, kad dirbame dar daugiau nei bet kada, bet tos pergalės neateidavo. Pasikartosiu, panikos nebuvo ir išsilaikėme kartu. Žinojome, kad tokioje serijoje mes galime persilaužti tik kartu. Manau, kad šią savaitę tai ir įvyko.“

Viso to fone įspūdingi buvo ir „Jeep“ arenoje susirinkę fanai, kurie kelis kartus rungtynėse po galingų „Ryto“ epizodų stovėjo ant kojų ir apimti ekstazės šėlo kartu su krepšininkais.

„Geras jausmas. Tai buvo viena iš priežasčių, kodėl norėjau atvykti į „Rytą“, – apie fanų faktorių kalbėjo Fosteris. – Kai žaidžiau Atėnų „Panathinaikos“ komandoje, žaidėme su „Rytu“ draugiškas rungtynes ir Vilniaus arena buvo užpildyta, tokia triukšminga, kaip ir šį vakarą. Persikėlimo į „Ryto“ laukiau dar labiau dėl fanų faktoriaus. Buvo gera jausti tokią atmosferą tokios svarbos rungtynėse.“

Aišku, ne viskas šiame mače buvo rožėmis klota. Yra ir kol kas nuviliančių krepšininkų, kurie lieka „Ryto“ rezervais.

Gytis Masiulis per 25 minutes surinko 2 taškus, 6 atkovotus kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, 3 kartus pažeidė taisykles ir mačą baigė su 5 naudingumo balais. Kol kas Gytis nepateisina vilčių ir dažnai krenta iš konteksto, nusileidžia varžovams fiziškumu ir priimant sprendimus atrodo neužtikrintai.

Benedekas Varadi taip pat toliau ieško savęs. Kuomet mače prieš „Peristeri“ vengras gaudavo kamuolį, beveik kiekvieną kartą tekdavo griebtis už galvos dėl prastos perdavimų selekcijos, sprendimų priėmimo ar neužtikrintumo atakuojant krepšį.

Gynėjas nesugebėjo tinkamai pakeisti Fridrikssono po islando sėkmingos atkarpos mačo pradžioje ir didesnės pagalbos iš Varadi Žibėnas nebesulaukė: 16 minučių, 2 taškai, 4 pražangos, 3 klaidos ir -1 naudingumo balas.

„Galbūt norėtume, kad greičiau įsilietų, bet turime suprasti jo situaciją faktais, – apie Varadi adaptaciją kalbėjo Žibėnas. – Jis prisijungė vėliausiai su sužeistu pirštu, dvi savaites stebėjo treniruotes nuo šoninės linijos. Jis su komanda yra realiai mėnesį. Dėl to atrodo iš šono, kad jis įsivažiuoja sunkiau, bet labai greitai gaudo informaciją ir žinome, kad yra skirtingas nuo Elvaro, ko mums ir reikia.“

Lukas Uleckas apskritai nepakilo nuo suolo ir kaip vėliau spaudos konferencijoje sakė Žibėnas, tai buvo taktinis sprendimas. Praėjusio sezono LKL finale žibėjęs snaiperis šį čempionatą pasitiko akivaizdžiai prastos formos, o tritaškius vietiniame fronte meta vos 14 proc. taiklumu.

Panašu, jog treneris žaidėjui siunčia signalą, nes Ulecko forma sezono pradžioje tikrai neramina.

Reziumuojant, „Rytui“ žiauriai reikėjo tokių rungtynių, kurios sugrąžintų pasitikėjimą, užaugintų sparnus ir užgesintų gaisrą, kuris liepsnojo esant 5 pralaimėjimų serijai.

Antradienį vilniečiai parodė potencialą, jog gali būti konkurencinga bei dominuojanti komanda. Didžiausias rebusas yra vienas – ar šį vieną galingą pasirodymą vilniečiai gali paversti į stabilumą? O galbūt tai buvo geriausios „Ryto“ sezono rungtynės?