Namuose siautėję Finikso „Suns“ (6-1) krepšininkai tritaškiais užmėtė varžovus iš Minesotos.

Rungtynių žaidėjas EFF 29 Cameron Johnson Taškai 29 Taiklumas 10-17 Atkovoti kamuoliai 2 Rezultatyvūs perdavimai 3

Monty Williamso auklėtiniai savo aikštėje pataikė 17 tritaškių iš 43 ir 116:107 (24:20, 30:27, 30:26, 32:34) laimėjo prieš „Timberwolves“ (4-4).

Cameronas Johnsonas nugalėtojų gretose pataikė 7 tolimus metimus iš 11 ir su 29 taškais buvo rezultatyviausias.

Landry Shametas, Devinas Bookeris ir Cameronas Payne'as realizavo po 2 tritaškius.

Chrisas Paulas pelnė 14 taškų, atliko 12 rezultatyvių perdavimų ir atkovojo 8 kamuolius (daugiausiai komandoje).

„Suns“ pirmavo 18 taškų persvara, bet svečiai iš Minesotos ketvirtajame kėlinyje po dviejų Edwardso tritaškių paeiliui buvo priartėję iki 85:87.

Šeimininkai tada atsakė atkarpa 12:3 ir vėl sėkmingai kontroliavo susitikimą – 99:88.

„Timberwolves“ sumetė 13 iš 34 tritaškių (38 proc.). Anthony Edwardsas iš toli pataikė 5 iš 10 metimų ir pelnė 24 taškus.

Karlo-Anthony Townso sąskaitoje – 24 taškai (6/11 dvit., 3/7 trit., 3/3 baud.), 10 atkovotų kamuolių ir 7 rezultatyvūs perdavimai.

„Suns“ vertėsi be Deandre Aytono, kuris yra susižeidęs čiurną.

„Suns“: Cameronas Johnsonas 29 (7/11 trit., 3 per. kam., 29 naud.), Mikalas Bridgesas 19 (6/8 dvit., 4 rez. perd.), Devinas Bookeris 18 (4/11 dvit., 2/7 trit., 7 atk. kam., 5 rez. perd.), Chrisas Paulas 15 (4/7 dvit., 1/5 trit., 8 atk. kam., 12 rez. perd., 3 per. kam., 26 naud.), Bismackas Biyombo (4/5 dvit., 4 blok.), Landry Shametas (2/5 trit.) ir Cameronas Payne'as (2/5 trit.) po 8.



„Timberwolves“: Anthony Edwardsas (3/11 dvit., 5/10 trit., 6 atk. kam., 3 per. kam.) ir Karlas-Anthony Townsas (6/11 dvit., 3/7 trit., 10 atk. kam., 7 rez. perd., 4 kld., 25 naud.) po 24, Nazas Reidas 13 (4/4 dvit.), Jaylenas Nowellas 10 (4/12 dvit., 4 rez. perd.), Jordanas McLaughlinas 9, Taureanas Prince'as 8 (2/6 trit.), Rudy Gobertas 7 (7/7 baud., 9 atk. kam.).

Rungtynių momentai: