Maksvytis – apie nestandartinį ALBA krepšinį ir 223 cm ūgio varžovą

Nuotr.: zalgiris.lt

Kauno „Žalgiris“ penktadienio vakarą stos į kovą prieš šiame Eurolygos sezone stebinančią Berlyno ALBA.

ALBA Senojo žemyno turnyre startavo trimis pergalėmis paeiliui ir privertė aikčioti ne vieną Eurolygos sirgalių. Tačiau po penkių turų spėjo ir dukart pralaimėti.

Prieš laukiančią dvikovą treneris Kazys Maksvytis apžvelgė būsimą priešininką.

„Laukia nestandartinį krepšinį žaidžiantis varžovas, – teigė Maksvytis. – Daug kamuolio judėjimo, daug užtvarų be kamuolio. Taip pat daug situacijų, kuriose žaidėjas skaito žaidimą ir reaguoja. Turime ateiti gerai susikoncentravę. Blogiausia būna, jei ALBA įvelia į savo žaidimą, kuriame jie jaučiasi gerai, o varžovas – nelabai.

Turėsime išmušti juos iš tų situacijų, būti gerai susikoncentravę, skaityti situacijas gynyboje. Manau, kad būtent gynyboje turėsime nuveikti gana nemažą darbą.“

Rungtynių tarp „Žalgirio“ ir ALBA komandų pradžia – penktadienį 20 val.

– ALBA sezoną pradėjo trimis pergalėmis, nors ir nežaidė pilnos sudėties. Kas buvo tie pagrindiniai dalykai, kurie padėjo jiems laimėti?

– Teko vasarą bendrauti su jų trenerių, todėl reiktų paminėti ir tai, kad ALBA išlaikė tęstinumą. Nuo praeito sezono pakeitė tik vieną žaidėją. Manau, kad vienas iš raktų yra tai, kad komanda susižaidusi – tas pats treneris ir žaidėjai. Praeitų metų įdirbis nemažai prisidėjo prie šio sezono pradžios. Tai turbūt ir nulemia jų neįprastą krepšinį.



– Akivaizdu, kad didelį žingsnį yra žengęs Christas Koumadje. Kuo šis 223 cm ūgio žaidėjas yra panašus į Moustaphą Fallą, su kuriuo jau teko susidurti?

– Jis – panašus savo dydžiu, dabar yra madinga turėti tokį krepšininką beveik kiekvienoje komandoje. ALBA treneris taiko skirtingas gynybos sistemas, kai yra mobilesnis aukštaūgis. Kai žaidžia Koumadje, tai jis stovi žemiau aikštėje. Vienas iš būdų, kaip jį galima atakuoti, tai du prieš du situacijos. Ypač jeigu veiksmas vyksta prie perimetro, o po krepšiu jis tvarkosi gerai. Jis – geras metimų blokuotojas ir pagrindinis jo privalumas yra gynyba. Puolime jis nėra elitinis žaidėjas po krepšiu, todėl gal tuo ir skiriasi nuo Fallo. Manau, kad Fallas geriau žaidžia po krepšiu. Be abejo, jeigu Koumadje gauna kamuolį po krepšiu, tai užsibaigia apie 82 proc. taiklumu. Tai yra geri skaičiai, ypač kai turi taip gerai perdavimus skirstančius komandos draugus.

Reikėtų išskirti ir Luke'ą Sikmą, kuris praeitose rungtynėse atidavė 9 rezultatyvius perdavimus. Žaidžiant sunkiojo krašto pozicijoje jo vidurkis siekia 6,4 rezultatyvaus perdavimo. Daug žaidimo sukasi aplink jį. Jis daro daug rezultatyvių perdavimų ir klaidų, bet Sikma yra variklis ir emocinis lyderis tiek aikštelėje, tiek už jos ribų.



– Dar vieną didelį žingsnį žengė Louisas Olinde. Kur šio žaidėjo stiprybės ir ką jis patobulino tarpsezonyje?

– Pirmiausia išskirčiau jo fizines savybes, nes jis gali žaisti per kelias pozicijas – lengvojo ir sunkiojo krašto. Turi ilgas galūnes, atkovoja daugiausiai kamuolių puolime komandoje. Be abejo, dar pagerino veiksmus be kamuolio ir tritaškių pataikymą. Jis gal ir nėra elitinis metikas, bet tikrai perspektyvus žaidėjas, su gerais duomenimis.



– Praėjusiame sezone tuometinis treneris Jure Zdovcas pasakė skambią frazę: „Šiuo metu ALBA mums yra per daug moderni komanda“. Ar šį sezoną „Žalgiris“ pakankamai modernus, jog galėtų žaisti su ALBA?

– Tikiuosi, kad taip. Komandos yra labiausiai įpratusios gintis vienas prieš vieną arba du prieš du situacijose. Tuo metu ALBA nesukuria tokių progų varžovams ir gerai judina kamuolį. Jie varžovų gynėjus pastato į nepatogias situacijas. Jeigu komandos būna tam nepasiruošusios, tai ALBA jas nubaudžia. Tikiuosi, kad mūsų nenubaus.



– Antrą kartą paeiliui iššluoti visi bilietai. Ar jūsų nestebina, kad sirgaliai taip greitai patikėjo komanda?

– Labai malonus faktas, kad sirgaliai taip palaiko „Žalgirį“. Tikrai nenoriu sumenkinti jų vaidmens pirmose dvijose pergalingose rungtynėse. Jie sukūrė ypatingą atmosferą ir užkūrė areną, kai pergales iškovojome vos vienu ar keliais metimais. Labai dėkoju sirgaliams. Jeigu jie ateis ir užpildys areną, tai mes stengsimės jų nenuvilti.



– Kokio šiuo metu Dovydo Giedraičio situacija?

– Dovydas jau visavertiškai įsijungė į komandos treniruotes ir atlieka visus pratimus. Dabar tik išlieka klausimas, kada jis įeis į fizinę formą, kada bus 100 proc. pasiruošęs, kada atstatys savo kvėpavimą ir bus pasiruošęs žaisti penki prieš penkis. Dėl artimiausių rungtynių dar labai abejoju, ar jis bus geriausios savo formos. Bet gera žinia yra ta, kad jis yra sveikas ir visavertiškai dirba.



– Ar per Eurolygos rungtynes atsižvelgsite į tai, kad sekmadienį susitiksite su Vilniaus „Rytu“?

– Nesuprantu, kodėl toks yra tvarkaraštis, nes tiek mes, tiek „Rytas“ turės vėliau daug laisvų dienų. Mūsų komandai yra sudėtingesnės sąlygos, bet čia nėra kažkoks pasiteisinimas. Tačiau norėtųsi lygesnių sąlygų prieš rungtynes. Jei atvirai, nežiūrėjome į tai. Dabar dedame visas pastangas, kad laimėtume penktadienį.



– Į ALBA sudėtį sugrįžo traumas išsigydę Jaleenas Smithas ir Johannesas Thiemannas. Ką šie krepšininkai prideda varžovų komandai?

– Šie žaidėjai tikrai sustiprina ALBA. Abu turėjo gana neblogas vasaras ir yra komandos senbuviai. Mums nelabai gerai, kad jie sugrįžo, bet varžovai daugiau penkių žaidėjų į aikštę neišleis.

Thiemannas buvo Vokietijos lygos MVP, tai viską apie jį pasako. Jis – universalus žaidėjas ir kovotojas, kuris žaidžia per dvi pozicijas. Smithas turėjo neblogą vasarą su Kroatijos rinktine. Jis – šiek tiek daugiau puolimo žaidėjas. Manau, kad jie abu labai sustiprins ALBA.



– Tyleris Cavanaugh žais prieš savo buvusią komandą, prieš kurią jam praėjusiame sezone visai neblogai sekėsi – 17,5 taško per dvejas rungtynes. Kiek svarbus bus Cavanaugh faktorius artėjančiame mače?

– Jo faktorius bus svarbus kaip ir kiekvieno kito žaidėjo. Mes vis dar turime patobulinti gynybą, daryti mažiau klaidų. Tikiuosi, kad Tyleris žaisdamas prieš buvusią komandą norės įrodyti, kad yra geras žaidėjas.



– Kokie didžiausi „Žalgirio“ pranašumai artėjančiame mače?

– Namų arena ir sirgaliai. Be to, tikiuosi, kad pagerinsime savo gynyba tiek, kad galėtume laimėti.