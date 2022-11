Vėl laimingas Marekas – apie etapą „Žalgiryje“, vasaros sprendimą ir pokalbius su Šaru

Nuotr.: BNS, ACB

Po dviejų iššūkių kupinų sezonų Kauno „Žalgiryje“ Marekas Blaževičius vėl mėgaujasi žaidimo skoniu Ispanijoje.

Vasarą su „Žalgiriu“ bendradarbiavimo nepratęsęs Marekas persikėlė į stipriausią nacionalinį čempionatą ir Santjago de Kompostelos „Obradoiro CAB“ klube turi svarbų vaidmenį.

Legionieriaus karjerą pradėjęs 21-erių lietuvis ACB ant parketo vidutiniškai praleidžia po 19 minučių ir fiksuoja 8,5 taško, 4,3 atkovoto kamuolio ir 7,5 naudingumo balo statistiką, o per pirmą mėnesį Ispanijoje jau spėjo susikauti su elitiniais centrais Senajame žemyne – Walteriu Tavaresu, Marcu Gasoliu ir Bojanu Dubljevičiumi.

„Labai tuo mėgaujuosi, tiesiog esu laimingas, – BasketNews paklaustas apie svarbų vaidmenį komandoje, atsakė Blaževičius. – Dabar, kai rungtynėse kažkas nesiseka, nėra taip, kaip būdavo „Žalgiryje“. Blogiau sužaidi ir nebežinai, kada žaisti kitą mačą, nes Kaune buvo didelė rotacija ir 3-4 aukštaūgiai užims tavo vietą. O čia visada žinau, kad gausiu stabilias minutes.

Aišku, daug priklauso nuo manęs ir smagu, kai eini į treniruotes ir po to žinai, kad tikrai žaisi rungtynėse. Turi visą atsakomybę. Reikia prie to adaptuotis dar man, kad esu svarbesnė komandos dalis ir aplinkiniai čia manimi pasitiki. Bet dabar tikrai viskas yra labai smagu.“

O etapas „Žalgiryje“ išties Marekui nebuvo lengvas ir turėjo gerai užgrūdinti karjerai, kuri 21-erių vidurio puolėjui tik prasideda.

Iš pradžių 2020 metų vasarą jaunuolį iš Vilniaus į „Žalgirį“ įkalbėjo persikelti Šarūnas Jasikevičius, kuris netrukus paliko Kauną ir išvyko dirbti į „Barceloną“.

Vietoje pažįstamo trenerio, kuris norėjo matyti komandoje, Marekas Kaune sutiko Martiną Schillerį. Specialistą, kuris nuolat kartojo, koks Marekas yra svarbus komandai, bet taip ir nedavė realaus šanso centrui ne tik Eurolygoje, bet ir LKL.

Antrajame Blaževičiaus sezone Kaune „Žalgiris“ turėjo tris skirtingus trenerius ir nors iškritus iš rikiuotės Joffrey Lauvergne'ui vilnietis gavo rimtų šansų save parodyti Eurolygai, pavasarį Kazys Maksvytis jį vėl nustūmė į suolo galą.

Galiausiai gauname, kad per du sezonus Kaune lietuvis stipriausioje Senojo žemyno lygoje sužaidė 33 mačus po vidutiniškai 10,5 minutės ir fiksavo 5 taškų bei 4,7 naudingumo balų vidurkį.

Nepaisant neaiškaus savo vaidmens Kaune, Marekas nekeistų savo 2020 metų sprendimo.

„Pasielgčiau taip pat, – paklaustas, ar viską darytų taip pat, žinant, kaip viskas susiklostys, BasketNews atsakė Marekas. – Jei išdėliojant variantus, ką turėjau... Ar likimas „Ryte“ prie trenerio, kuris manęs nenorėjo, ar važiavimas į „Lokomotiv“, kur patys matome, kas atsitiko, pasielgčiau tikrai taip pat. Žinant visus variantus – kad prasidės karas, kad „Rytas“ atleis trenerį... Tikrai nieko nekeisčiau savo sprendime.“

Tinklalapyje BasketNews – atviras pokalbis su Mareku Blaževičiumi apie jo džiaugsmą Ispanijoje, metus „Žalgiryje“, vasaros apsisprendimą, ryšį su Šarūnu Jasikevičiumi, ateities planą bei atstovavimą Lietuvos rinktinei.

– Marekai, pirmą kartą išbandai legionieriaus kelią. Koks jis ir kaip sekasi adaptuotis Ispanijoje?

– Įsivaizdavau, kad viskas bus šiek tiek lengviau, bet ta adaptacija yra sunkesnė dėl ACB lygos. Vis dar reikia laiko priprasti prie lygos lygio, čia yra kitaip nei eilinėse vietinėse pirmenybėse, nėra ką lyginti su LKL. Kiekvienos rungtynės čia yra labai svarbios, visi gali nugalėti bet ką. Nesvarbu, jei esi, pavyzdžiui, Madridas ir vyksti į išvyką, nereiškia, kad viena koja gali nugalėti paskutinę komandą. Visi kovoja, prie to dar adaptuojuosi, taip pat žaidimo greitis, patys krepšininkai yra absoliučiai kitame lygyje.

Džiaugiuosi tokia nauja patirtimi, jaučiuosi vis geriau kiekvienose rungtynėse. Aišku, patirties trūkumas dar pasirodo ir pasitaiko blogesnių rungtynių, bet viskas yra į naudą.

– Užsiminei apie esminius skirtumus ACB lygoje nuo žaidimo Lietuvoje. O ar nėra keista turėti tik vieną mačą per savaitę, kai pastaraisiais sezonais ruošdavaisi bent porai rungtynių per 7 dienas?

– Nėra sunku prie to priprasti. Gal net tai yra į naudą, kadangi turime daug laisvo laiko ir galime skirti jį individualiam darbui. Yra ir pliusų, ir minusų. Aišku, visada yra smagiau žaisti daugiau rungtynių ir jei galėčiau rinktis, visada norėčiau daugiau mačų savaitėje. Tuomet vien žaidi krepšinį ir reikia rūpintis tik atsistatymu.

Su vienomis rungtynėmis per savaitę yra sunkiau tai, kad sužaidus blogas, negali sau leisti įsitempti. Turi jas paleisti ir iškart susikoncentruoti kitoms. Realiai, mokausi dar to. Pavyzdžiui, praeitos rungtynės man nebuvo pačios geriausios, tai dabar reikia pradėti nuo pagrindų ruošiantis kitoms, kad praėjęs mačas man netrukdytų.

– „Obradoiro CAB“ komandą treniruoja Moncho Fernandezas, kuriam klube jau tai yra 13-tas sezonas. Kokia tai asmenybė, kokį vaidmenį jis tau numatęs ir ko iš tavęs reikalauja?

– Labai emocionalus treneris. Iš manęs jis daug reikalauja, duoda pastabų, spaudžia iki limitų. Nesvarbu, kiek esu pavargęs, iš manęs reikalauja visko. Kartais pagalvoju, jog nesu antžmogis, fiziškai tai neįmanoma, bet po treniruotės pasikalbame ir jis visada turi vieną atsakymą. Sako, kad yra atsakingas už mano banko sąskaitos skaičius, jog jie būtų tik didesni, ir nesvarbu, kiek čia būsiu, vėliau jam padėkosiu. Per treniruotes susinervinu, kad treneris, atrodo, tik ant manęs rėkia, bet, iš tikrųjų yra smagu, kad Moncho mane stumia į priekį, reiškia aš jam rūpiu. Yra faina, kad esant užsieniečiui, treneris rūpinasi taip, lyg būčiau vietinis.

O vaidmuo, tai ypatingai daug reikalauja gynyboje, bet nori, kad ir būčiau tuo žmogumi, jog kai reikia taškų, komandos draugai galėtų manimi pasitikėti, duoti kamuolį ir susikurčiau progas pats sau.

– Sezoną pradėjote sėkmingai, bet dabar trys pralaimėjimai iš eilės. Kokie tikslai keliami komandai ir ką patys norite pasiekti?

– Nežinau, ar buvo komandai iškelti tikslai. Svarbiausia yra, kaip susižaisime, nes ant popieriaus turime tikrai gerą komandą, patyrusių žaidėjų. Buvo problemų, kad Marcusas Paige'as turėjo peties traumą, Leo (Westermannas) jautė nugaros skausmus. Tikrai jų trūko, nes turėjome tik vieną įžaidėją Philipą Scrubbą. ACB yra sunku su vienu kūrėju. Manau, kad tikslas yra išlikti sveikiems ir būti komanda, kuri niekam nėra paranki. Žaidžiame greitą krepšinį, esame mobilūs, puolime turime daug ginklų, bet gynyboje susiduriame su problemomis. Šią savaitę treneris būtent ir akcentavo gynybą.

Su konkrečiais tikslais yra sunku, bet jei būsime sveiki, galime kovoti dėl aštuntuko. Žinant šitą lygą, nenoriu per daug prisikalbėti. Tiesiog dabar reikia kitas rungtynes gerai sužaisti ir eiti nuo mačo prie mačo, pagauti bangą ir tuomet bus galima kalbėti drąsiau.

– Komandoje žaidžia ir Leo Westermannas, su kuriuo prasilenkei Kaune. Ar paliečiate tarpusavyje „Žalgirio“, Lietuvos temas?

– Taip, aišku. Kartais padiskutuojame apie LKL, jis domisi apie komandas, paklausia pletkų. Tikrai pasišnekame apie tai, jis papasakoja istorijų iš Šaro laikų. Neseniai kalbėjome apie ateinantį „Ryto“ ir „Žalgirio“ derbį. Su juo turime labai gerą ryšį.

– Grįžtame į praėjusią vasarą. Turėjai pliusą sutartyje su „Žalgiriu“, bet galiausiai pradėjai karjerą užsienyje. Kieno tai daugiau buvo sprendimas – klubo ar tavo paties?

– Buvo taip, kad turėjome pokalbį su treneriu Kaziu Maksvyčiu. Atvirai paklausiau, ar būsiu reikalingas, ar bus numatytas vaidmuo, sakė palaukti ir kad jie viduje turi apsitarti. Po poros dienų man paskambino ir Kazys pasakė, kad ims kitą aukštą žaidėją ir man būtų gerai išvažiuoti kažkur kitur, kad gaučiau daugiau žaidimo laiko. Taip ir gavosi. Manau, kad tai buvo daugiau klubo sprendimas. Aišku, aš galėjau likti, bet iš to nebūtų jokios prasmės – sėdėti ant suolo trečius metus.

– Kodėl būtent „Obradoiro“, kai turėjai tiek Panevėžio „7bet-Lietkabelio“, tiek daugiau kitų užsienio klubų pasiūlymų?

– Nenorėjau likti Lietuvoje. Turėjau galimybę išvykti į užsienį ir buvo tas ACB momentas, noras žaisti stipriausioje vietinėje lygoje. Dar vienas dalykas tas, kad treneris garsėja tuo, kad pro jį yra praėję daug garsių aukštaūgių, kurie vėliau atsidūrė Eurolygoje. Aišku, iš pradžių, nemeluosiu, atmečiau pirmą „Obradoiro“ pasiūlymą, bet po 3-4 savaičių jie pateikė dar geresnį variantą ir parodė, jog tikrai manęs nori. Nusprendžiau daugiau nebelaukti, pakalbėjome su agentu, kad reikia važiuoti ten, kur manimi tiki ir manęs nori.

– Paulius Motiejūnas atsisveikinant su tavimi sakė, jog tiki, kad pasisėmęs patirties ateityje galėsi grįžti į klubą, kaip tai šią vasarą padarė Laurynas Birutis. Kiek toks karjeros kelias tave patį domina ir kiek apskritai yra siekiamybė grįžti į Eurolygą?

– Tikrai noriu grįžti į Eurolygą, bet, kaip paminėjai, reikia pasisemti patirties, užtikrintesnio žaidimo. Nenoriu grįžti į Eurolygą, kad sėdėčiau ant suolo. Po tokio vaidmens, kur daug kas nuo manęs priklauso, nėra prasmės grįžti į aukštesnį lygį ir ten nežaisti. Jei užsitarnausiu, bus tie pasiūlymai. Tikrai neturėsiu kažkokių skaudulių grįžti į „Žalgirį“ dėl to, kas atsitiko. Nemanau, kad ir Paulius Motiejūnas kažką dėl mano tos situacijos laiko savyje. Esmė, kad tikrai norėčiau grįžti, bet noriu tai padaryti, kai jausiuosi tam pasiruošęs ir galėsiu būti svarbia komandos dalimi.

Nuotr. D.Lukšta, D.Repečka | BasketNews iliustracija/A.Zaikauskas

– Būdamas Lietuvoje mažai kalbėjai su žiniasklaida. Dabar, jau atslūgus emocijoms, galime plačiau pakalbėti apie etapą „Žalgiryje“. Kiek pats išgyvenai savyje dėl aplinkos keliamo spaudimo, ypatingai pirmąjį savo sezoną Kaune, ir kaip pavyko nuo to atsiriboti?

– Tą sezoną tiesiog buvo daug patirties už aikštelės ribų. Išmokau, kad kartais dalykai neatsitinka gyvenime taip, kaip tu įsivaizduoji, ir reikia išlikti profesionalu. Buvo sunku tokiam žmogui kaip aš, kuris neturi daug kantrybės būti tokioje situacijoje. Bet dabar, pažiūrėjus į visą šią situaciją, galvoju, jog tai bus naudinga ateičiai ir jei taip dar kartą nutiktų karjeroje, būčiau pasiruošęs.

– Ar bendravai tuomet su Martinu Schilleriu ir supratai jį, kodėl tuo metu negaudavai stabilių minučių bent LKL?

– Nebuvo jokių pokalbių su Martinu. Jis niekada negalėjo man atvirai pasakyti, kas yra blogai ir kodėl nežaidžiu. Tiesiog neturėjome jokio ryšio ir tiek.

– Prie Jures Zdovco turėjai gerų atkarpų, sėkmingų pasirodymų Eurolygoje, ypatingai, kai buvo iškritęs Joffrey Lauvergne'as. Ši atkarpa turbūt tau buvo geriausia „Žalgiryje“.

– Taip. Gal klubui ir nebuvo patys geriausi laikai, bet man asmeniškai tai buvo gera patirtis. Vyko daug pasikeitimų trenerių štabe, gavau nemažai žaidybinės patirties Eurolygoje ir sukaupiau gerą patirties bagažą.

– Grįžus Lauvergne‘ui, vėl buvai pastumtas į rotacijos galą, Kazys Maksvytis iki LKL bronzinės serijos irgi nepasitikėjo. Ar pats supratai, ko trūko, kad įsitvirtintum Eurolygos komandoje ir ar buvo dėl to pokalbių su treneriais?

– Manau, kad neįrodžiau pakankamai LKL kovose, jog esu vertas daugiau. Turėjau pats rimčiau žiūrėti į LKL ir čia buvo mano klaida. Pokalbiai su treneriais buvo, daugiausiai bendraudavau su Tautvydu Saboniu. Jis nuolat kartojo, kad turiu rimtai žiūrėti į visus mačus. Manau, kad čia buvo mano patirties trūkumas, kad galvodavau, jog LKL atsitiks taip, kaip atsitiks. Už klaidas reikia mokėti ir, manau, taip ir yra.

– Ar pats pagalvoji, kaip galėjo kitaip susiklostyti metai „Žalgiryje“, jei Kaune būtų likęs į jį tave ir pasikvietęs žmogus? Kalbame, žinoma, apie Šarūną Jasikevičių.

– Galbūt būtų kitaip, bet aš nemanau, kad pirmaisiais metais „Žalgiryje“ buvau pasiruošęs žaisti Eurolygoje. Nei mano kūnas, nei psichologiškai, nei krepšinio prasme nebuvau pasiruošęs padėti komandai laimėti. Dabar pažiūrėjus į tai, buvo labai didelis šuolis po Europos taurės. Prie Šaro būtų daugiau aiškumo, gaučiau daugiau pasitikėjimo LKL, galbūt turėčiau savo atkarpas Eurolygoje, bet čia yra spekuliavimai. Visko galima prisisvajoti. Yra, kaip yra, ir stengiuosi per daug neprisigalvoti.

– Atrodo, kad su Šaru pats turi gerą ryšį, jis gražiai apie tave atsiliepia, buvo ir videobomba pernai Barselonoje, po rungtynių šilti pokalbiai su juo. Kiek teko bendrauti tuo laikotarpiu su Jasikevičiumi ir koks jo požiūris buvo į tavo situaciją?

– Su Šaru dažniausiai persimesdavome žodžiais po tarpusavio rungtynių. Prie Schillerio jis kartojo, kad mano laikas ateis, neturiu pasiduoti ir kad tiki manimi. Iš tokio žmogaus tokie žodžiai tikrai padėdavo. O pernai jau žaidžiau prieš „Barcą“ tiek išvykoje, tiek namie, ir po mačo persimetėme žodžiais, jog dedu žingsnius į priekį, kad nereikia sustoti ir viskas yra gerai.

– Ko jautiesi per metus Eurolygos komandoje labiausiai išmokęs?

– Visa įgyta patirtis. Niekada nežinai, kas gali atsitikti ne tik tau, bet ir komandos treneriui, jei blogai žaidžiame. Vietiniai žaidėjai turi labai daug reikšmės, kai komanda išgyvena blogą laikotarpį, jie supranta žiniasklaidą, klubo vertybes. Išmokau kreipti labai didelį dėmesį į skautingą, jie labai padeda tavo pasirodymui rungtynėse. Žinai, ką varžovas darys, ir tai ypatingai svarbu, kai nesi greičiausias ir atletiškiausias žaidėjas. Tokie dalykai padeda ir džiaugiuosi, kad tai išmokau.

– Pats turbūt palikai nemažai draugų „Žalgiryje“. Kaip tau šiemet jis atrodo stebint viską iš šono?

– Džiaugiuosi dėl „Žalgirio“. Pastarosios rungtynės buvo labai geros, komanda solidžiai atrodo gynyboje, puolime viskas bus tik geriau, nes reikia laiko susižaisti naujiems žmonėms ir labiau suprasti trenerį, kadangi jo nebuvo prieš sezoną pasiruošime dėl rinktinės. Ir taip, kaip ir minėjai, palikau daug artimų draugų Kaune ir to ryšio kartais čia, Ispanijoje, trūksta.

– Mareką vėl pamatysime Lietuvoje, atstovausi rinktinei lange, kur laukia Victoro Wembanyamos iššūkis. Kiek įdomu pačiam pasitikrinti prieš šį krepšinio ateivį?

– Manau, kad šitas dalykas yra šone visko. Žinoma, yra įdomu pasitikrinti prieš supertalentą, bet svarbiausia yra susipažinti su treneriu, su sistema, pasiruošti rungtynėms ir žaidžiant už Lietuvą atiduoti visą save bei pasiekti pergalę.

– Ar nebuvo abejonių vykti į langą, žinant, jog iš Santjago de Kompostelos nebus lengva pasiekti Lietuvą?

– Ne, tikrai ne. Tik pakalbėjus su treneriu pasakiau, kad jei būsiu sveikas, tikrai atvyksiu. Tą pačią dieną pakalbėjau su klubo treneriais ir vadovais, jie pasakė, kad jokių problemų. Labai apsidžiaugiau dėl šio kvietimo ir jei reikėtų, skrisčiau ir 36 valandas, kad tik galėčiau žaisti už Lietuvą.

– Pačiam Marekui dar tik 21-eri, jis tik pradeda karjerą. Prieš kelis metus aiškus tikslas buvo NBA. Kokį dabar sau kelią tikslą Marekas Blaževičius trejų metų perspektyvoje?

– Visų pirma, noriu įsitvirtinti būtent ACB lygoje, kad tai nebūtų tik vienų metų projektas ir po jo į mane čia žiūrėtų abejotinai. Antras žingsnis, aišku, norėčiau grįžti į Eurolygą, bet iki to galimai turėtų būti stotelė ar Europos taurėje, ar Čempionų lygoje. Kad nebūtų per didelis šuolis, nereiktų vėl dėti žingsnio atgal ir tik po visko grįžti į Eurolygą. O po to, matysime. Kelių į NBA yra įvairių, dabar Eurolyga yra labai stipri ir matome, kad dabar dažnai žaidėjai už Atlanto išvyksta vėliau, jau įrodę, jog yra verti ten žaisti, nors ir neturėję tokių fizinių galimybių kaip Wembanyama.