„B Tribūna“ apie Butkevičių: „Mūsų sektoriuje plojimais norintys pasitikti Arną nelaukiami“

Nekenciami ir nesuprasti, del suduzusios Eurolygos svajones bejegiskumo ir pykcio apimti, sedi zmones ir rimtais veidais brainstormina makulaturos "ideologija". Sikom ir tapsnojom ant Lietuvos ir jos pergaliu, duokit kelia rytui, tare jie. Viskas tarsi nurasyta nuo Mein Kampf, tik pritaikyta krepsinio kontekstui. Ideologiju ambicijos, aisku, nepalyginamos, bet liga vis tiek ta pati. Seneliai gerai rykste atvanotu uz tokius kliedesius. Tuo paciu tai ir aiski zinute Normantui, kad viena grazia diena, kai nuspresi, kad is savo karjeros nori daugiau, busi apsertas b*biais sitos bendruomenes ir prilygintas isdavikui. Ideologija auksciau zmogiskumo. Sakykit ka norit, bet situ spalvu kombinacijos garbinimas ilgalaikeje perspektyvoje prie gero neveda. Tiesiog per didele pasamonei padaryta zala, persidavusi per kartas.