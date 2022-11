Ant bangos: puikus Motiejūnas ir „Monaco“ palaužė „Crvena Zvezda“

Kokosas

Motiejunas koks buvo toks ir liko. Ekspertai Lietuviai gr*bu gr*bai tik su*us supils ant DMo. kokia perversta kritika!!?? Zaidzia tokioj komandoj, daug ispudingiau nei Gudaitis pavyzdziui per pastarasias rungtynes, bet baikit, jis lievas, nes kinijoje zaide, nes iki tada kai atvyko i kinija, agentas padare fiasko, kokio neturejo but. Nu bet dziugu matyt zaidziant su Sasha ir su tokiais kaip James, lloyd,okobo.... va taip. Tai jeigu LKL atnesa daugiau intrigos ir idomumo bei pozitivumo, kaip sako mielieji fanai, tai be zodziu.......... tai jeigu tu negausi zaisti rinktineje, tai kodel vapse jis ten turetu eiti gaist laika, kai vietoj to, gali idet treniruociu ir prie to pasportuot, daugiau naudos inesant progresuot per vasara individualiai, laiko daugiau asmeniskai praleist. O maksvycio verte tik pasirodys pries komandas kaip Baskonia, efes , fenerbahce, Real, Valencia, Milan, Bayern. dar rungtyniu zaist reikes. nu ziuresim; reik tiketis kad gerai suzais zalgiris.