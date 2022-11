Čempionų tvirtovė – apginta: Fosterio užkurtas „Rytas“ įveikė „Žalgirį“

LKL'as svencia nes dar karta pavyko sukurt intriga tarp 10mln biudzeto komandos ir 2,5mln, kaip tai padaryti ? Eilini karta sezona pradek Vilniuje, pasirink tokia data, kad nuo paskutinio Zalgirio maco eurolygoje, but praejusios maziau nei 48h, na ir taip aplyginsi komandu sansus. Ir tik nesakykit, kad cempionai del to ir zaidzia pirmi namie, nes kiek pamenu per paskutinius bent 10 metu, tai Zalgiris derbi namie pradejo, tik pernai. Net ir 2018 final 4 sezone, Zalgiris kelis tokius pralaimejimus pasieme, tad sita praktika LKL'ui tikrai sekminga.