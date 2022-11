„Ryto“ niuksą sugėręs Maksvytis: apie nuovargį, Fosterį ir negražią klubų priešpriešą

Nuotr.: Lukas Balandis

Kauno „Žalgiris“ pralaimėjimu atidarė derbių su Vilniaus „Rytu“ sezoną. Kauniečiai po skambios pergalės penktadienį prieš Berlyno ALBA turėjo mažiau nei 48 valandas poilsiui, o „Jeep“ arenoje nesulaikė 34 taškus sukračiusio Marcuso Fosterio.

Po mačo žalgiriečių treneris Kazys Maksvytis įvardijo pagrindines pralaimėjimo priežastis.

„Gana neblogai buvome rungtynėse. Tris kėlinius pavyko kontroliuoti rungtynes. Manau, kad pralaimėjimą lėmė varžovų puolime atkovoti kamuoliai. Akcentavome ir tai, jog nesustabdėme Fosterio. Pabaigoje kažkiek pritrūko šviežumo, puolėme per daug statiškai, priėmėme blogus sprendimus ir varžovai perėmė iniciatyvą“, – teigė Maksvytis.

– Treneri, prieš Fosterį gintis statėte aukštesnius žaidėjus – Brazdeikį, Ulanovą, Butkevičių. Kas neveikė prieš jį gynyboje, ar čia tiesiog meistriškumas?

– Blogas fokusas, ypač rungtynių pabaigoje buvo daug vienas prieš vieną žaidimo, taip vadinamų „reject“ situacijų, kuomet jį turėjome stumti į gynėjo pusę. Turėjome būti kažkiek agresyvesni ir labiau spaustis, kadangi Fosteris atliko tik vieną rezultatyvų perdavimą, bet išsimetė 19 metimų.

– Matėme kitokias „Žalgirio“ rotacijas nei Eurolygoje, didesnis minučių pasiskirstymas. Ar tai lėmė nuovargis po mačo su ALBA, ar nusiteikimas nebuvo Eurolygos lygio?

– Dėl nusiteikimo neturiu priekaištų. Nebuvo šviežumo, jūs tai matėte. Bent pirmoje mačo pusėje stengėmės palaikyti didesnę rotaciją, išdalinti minutes. Manau, kad labiausiai pritrūko šviežumo.

– Kaip jums „Jeep“ arenos specifika?

– Šioje arenoje esu žaidęs ne kartą ir su kitomis komandomis, ir su „Lietkabeliu“ atkrintamosiose. Jeigu atvirai, man ta fanų priešprieša nepatinka. Tegul fanai palaiko savo komandą, bet nesikeikia ant priešininkų ir panašiai. Aš esu prieš tokią negražią priešpriešą.

Rungtynių žaidėjas EFF 31 Marcus Foster Taškai 34 Taiklumas 12-19 Atkovoti kamuoliai 5 Rezultatyvūs perdavimai 1

– „Žalgiris“ Eurolygoje garsėja fiziškumu ir atkovotais kamuoliais puolime. Galima sakyti, kad kritote nuo savo pačių ginklo – „Rytas“ nusiėmė daug atkovotų kamuolių puolime. Ar čia koncentracijos stoka, ar nuovargis?

– Aš labiau linkčiau link nuovargio. Nepriimkite to kaip pasiteisinimo, bet komanda penktadienį 20 val. žaidė Eurolygos rungtynes, kurios baigėsi po 22 val. Kitos rungtynės sekmadienį 17.20 val. ir išlaikyti fiziškumą yra sunku. Aš manau, kad labiau šito šiandien pritrūko.

– Ignas Brazdeikis per pusantro kėlinio pataikė 3 tritaškius. Daugiau nei per 6 rungtynes Eurolygoje. Koks jūsų požiūris į jo tritaškius metimus?

– Manau, kad jo tritaškių procentas buvo nepelnytai žemas. Jis yra geresnis metikas nei rodo procentai. Kartais reikia padirbėti su sprendimų priėmimu ir metimų pasirinkimu. Šiandien metėme 28 tritaškius ir 31 dvitaškį. Toks vaizdas, jog neišlaikėme balanso, pradėjome pasikliauti tolimais metimais, kai reikėjo veržtis. Kai varžovai buvo bonuse ir galėjome atakuoti jį silpnesnius gynėjus, mes pasirinkome ne prasiveržimą, o tolimą metimą. Tai buvo viena iš mūsų bėdų.

– Pirmojoje mačo pusėje neėmėte minutės pertraukėlių. Tai yra naujas dalykas jūsų karjeroje?

– Yra dvi televizijos minutės pertraukėlės. Tas minutes paimsiu, jeigu reikės. Šiandien nemanau, kad kažkur buvo padaryta klaidų su minutės pertraukėlėmis.

– Žibėnas buvo jūsų asistentu rinktinėje. Čia nėra jo pranašumas iš tos pusės, kad Žibėnas žino, kaip jūs dirbate?

– Nemanau, nes aš irgi žinau, kaip jis dirba.

– Tomas Dimša po minutės iškrito iš rotacijos. Ar buvo priverstinių priežasčių?

– Sunku komentuoti. Šiandien panaudojau 12 žaidėjų ir kažkuris gavo mažiau žaisti. Pasirinkome Karolį. Pagalvojome, kad jis įdės šiek tiek laisvumo, išplės aikštelę su tritaškiais. Galima sakyti, kad jie tas minutes dalinasi.

– Atrodė, kad Tyleris Cavanaugh bėgiojo per skausmus po to, kai nukrito ant žemės. Ar jam kažkas atsitiko?

– Kritimą pastebėjau, bet jog kažkokių nusiskundimų buvo, tai ne. Matėte, kaip mes lėtai pereidavome per vidurio liniją, lėtai bandėme žaisti. Tai buvo viena iš priežasčių, kodėl šiandien pralaimėjome. Tiek Cavanaugh, tiek Butkevičius žaidė su skaudančiu kulnu, tiek visi kiti. Trūko šiek tiek to greitesnio sprendimų priėmimo.

