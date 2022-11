Susirgusį Deividą Gailių rinktinėje keičia „7bet-Lietkabelio“ jaunuolis

Nuotr.: kklietkabelis.lt

Artėjant FIBA pasaulio čempionato atrankos langui Lietuvos rinktinėje atsirado sudėties pokyčių.

Mantas Rubštavičius Komanda: Panevėžio 7bet-Lietkabelis

Pozicija: SG Amžius: 20 Ūgis: 198 cm Svoris: 84 kg Gimimo vieta: Panevėžys, Lietuva

Lietuvos krepšinio federacija skelbia, kad dėl ligos nacionalinei rinktinei padėti negalės Klaipėdos „Neptūno“ atstovas Deividas Gailius.

Jį rinktinėje pakeis 20-metis Mantas Rubštavičius, kuriam tai bus debiutas vyrų rinktinėje.

Tarpsezoniu su „7bet-Lietkabeliu“ rankomis sukirtęs 20-metis šio sezono pradžioje „Betsafe-LKL“ pirmenybėse per 16 minučių fiksuoja 6,6 taško, 2,1 atkovoto kamuolio, 0,9 rezultatyvaus perdavimo ir 6 naudingumo balų vidurkius.

Vasarą gynėjas atstovavo Lietuvos U20 rinktinei Europos čempionate, kuriame lietuviai iškovojo sidabro medalius, o panevėžietis buvo tikras komandos lyderis.

Rubštavičius čempionate fiksavo 19,7 taško, 4,4 atkovoto kamuolio, 1,3 rezultatyvaus perdavimo ir 17,3 naudingumo balo statistiką. Be to, jis padarė tai, ko per istoriją nepavyko nė vienam lietuviui – tapo rezultatyviausiu U20 Europos čempionato žaidėju.

Lietuvos rinktinė lapkričio 11 d. Panevėžyje susikaus su Prancūzija, o išvykoje lapkričio 14 d. lauks mušis su jau vieną kartą atrankoje įveikta Juodkalnija.