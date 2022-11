Klube numeris vienas nutūpęs Girdžiūnas: apie neatvertas užsienio duris ir medalį Klaipėdai

Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS

Aštuonis sezonus Klaipėdos „Neptūne“ žaidęs Mindaugas Girdžiūnas savo gimtojo miesto klubą buvo palikęs 4,5 metų laikotarpiui.

Klaipėdietis prieš penkerius metus pasinaudojo galimybe nutraukti sutartį su skolų kankinamu „Neptūnu“ ir išvyko į aukštesnio lygio komandą – Vilniaus „Rytą“. Nuo 2017 metų gruodžio iki 2022 metų birželio mėnesio Girdžiūnas iškovojo LKL ir KMT titulus bei nutarė grįžti į Klaipėdą.

Niekada užsienio klube nerungtyniavęs 33-ejų krepšininkas parvykti į „Neptūną“ siekė žaidžiant geriausią karjeros krepšinį ir šį norą įgyvendino.

Per pirmąsias aštuonerias sezono rungtynes LKL Girdžiūnas renka po 13,5 taško ir fiksuoja elitinį taiklumą – 57,1 proc. dvitaškių, 40,5 proc. tritaškių ir 94,4 proc. baudų metimų.

Solidi Girdžiūno sezono pradžia sužavėjo ir Lietuvos langų rinktinės vyriausiąjį trenerį Kęstutį Kemzūrą, kuris klaipėdietį pasikvietė į šiuo metu plušančią nacionalinę komandą.

Žaidimas FIBA langų Lietuvos rinktinėje Girdžiūnui – ne naujiena. Jis Europos ir pasaulio čempionatų atrankose jau sužaidė 13 rungtynių, o pastarąjį kartą nacionalinėje komandoje buvo dar šiemet – vasario mėnesį.

Prieš dar vieną savo FIBA langą Girdžiūnas interviu tinklalapiui BasketNews papasakojo, kad dabar jaučiasi geresnės formos nei būdamas 30-ies metų, pristatė sugrįžimo į „Neptūną“ motyvus, atskleidė, kodėl niekada nerungtyniavo užsienyje, paaiškino Kęstučio Kemzūros žodžius apie jo žaidimą rinktinėje bei pasidalijo šio sezono noru.

– Mindaugai, kaip pribrendo sugrįžimas į Klaipėdą?

– Visada tikėjausi, kad grįšiu į Klaipėdą, tik nežinojau, kada tai nutiks. Norėjosi grįžti tada, kol dar galiu demonstruoti gerą krepšinį, o ne nusibaigti. Norėjosi, kad būčiau vienas pagrindinių žaidėjų, o ne tiesiog baigti karjerą. Džiaugiuosi, kad spėjau sugrįžti.

Nepasakyčiau, kad kiekvienais metais galvojau, kaip grįžti. Gavau šansą žaisti aukštesniame lygyje, pasidžiaugiau ir taip viskas susidėliojo, kad atėjo laikas grįžti į Klaipėdą. Širdyje tikėjausi, kad gausiu Klaipėdos pasiūlymą, laukiau to. Džiaugiuosi, kad pavyko ir su „Rytu“ taikiai išsiskirti, ir su „Neptūnu“ susitarti.

– Ar labiau norėjote grįžti į Klaipėdą, ar žaisti „Neptūne“?

– Ir to, ir to. Man vis tiek „Neptūnas“ visada buvo komanda numeris vienas, taip pat ir pats miestas. Mano gimtasis miestas, namai, šeima, draugai, giminės. Džiaugiuosi, kur esu, ir noriu mėgautis šiuo etapu.

Nuotr. LKL

– Ar sugrįžimui įtakos turėjo laimėtas LKL titulas, ar būtumėte išvykęs ir žiedo nelaimėjus?

– Aišku, tai buvo pliusas – suspėjau pasiimti žiedą. Metai bėga negailestingai, buvo galima ir nebespėti laimėti LKL. Tiek metų žaidžiu LKL, džiaugiuosi, kad pavyko. Dabar stengsiuosi su namų komanda kažką laimėti.

Kai ateini į „Rytą“, visada tikiesi, kad galbūt pavyks laimėti čempionų titulą. Net ir su „Neptūnu“ mes kažkada buvome arti – žaidėme finale. Galbūt ir tada buvo galima laimėti. O „Ryte“ žaidžiant tau negali būti kitokių minčių, tenkina tik pirma vieta.

Paskutinį sezoną matėme, kad yra šansas laimėti. Pribrendo.

– Gavosi pliusiukas prie jūsų karjeros?

– Aišku. Yra kuo pasigirti ir pačiam pasidžiaugti. Tiek metų žaidi, būtų gaila praleisti tokią progą laimėti. Gražus medalis į kolekciją.

– Kokie buvo tie penkeri metai Vilniuje?

– Visokių etapų buvo. Tikrai nėra lengva žaisti „Ryte“, bet manau, kad Vilniuje gana normaliai susitvarkiau su savo vaidmeniu, ne kiekvienas tiek metų praleidžia „Ryte“. Buvo ir sunkių, ir lengvų momentų, įdomi patirtis.

– Šį sezoną, sugrįžus į Vilnių jau kaip „Neptūno“ narys, sulaukėte garsių plojimų. Kaip reagavote?

– Aišku, visada malonu sulaukti teigiamų emocijų. Tikrai patiko, kad žmonės gražiai priėmė, gražiai paplojo. Turbūt palikau kažkokį pėdsaką.

– Sudarėte dvejų metų kontraktą su „Neptūnu“. Toks buvo jūsų prioritetas – įsipareigoti ilgiau nei vieneriems metams?

– Taip, norėjau pasirašyti kuo ilgesnį kontraktą. Manau, kad tiek klubui gerai, tiek man – bent dvejus metus dirbsime. Gal po dvejų metų ir dar pasiūlys, o dabar reikia gyventi šia diena.

– Kai dabartinė sutartis baigsis, būsite 35-erių metų. Galbūt turite norą „Neptūne“ ir baigti karjerą?

– Minčių apie užsibaigimą net neturiu. Esu nuomonės, kad nereikia žiūrėti į pasą, reikia žiūrėti į tai, kaip žaidėjas jaučiasi, kokią turėjo traumų istoriją. Net negalvoju apie karjeros baigimą ir manau, kad man dar labai anksti būtų baigti karjerą.

– Martyno Mažeikos nebesutikote „Neptūne“, jis dabar solidžiai žaidžia NKL Kretingos klube. Nėra keista jo nebematyti „Neptūne“?

– Šiek tiek keista, aš turėjau viltį, kad dar su Martynu vienoje komandoje pažaisime. Nebespėjau grįžti (šypsosi). Šiek tiek gaila, nes su juo esame žaidę kartu ilgą laiką. Jam dabar neblogai sekasi, stebiu ir džiaugiuosi. Buvau ir pats atėjęs pažiūrėti jo rungtynių su „Neptūno“ dubleriais.

Nuotr. LKL

– 13,5 taško vidurkis LKL – geriausias karjeroje. Kaip pats pradėjote sezoną?

– Jaučiuosi labai patogiai. Man pažįstamas treneris ir sistema. Dabar toks etapas, kai aš mėgaujuosi savo vaidmeniu komandoje ir žaidimu. Tik norėtųsi daugiau užtikrintų pergalių. Tikiuosi, kad niekas nesikeis, tik pergalių padaugės.

– LKL žaidžiate po 24 minutes. Buvote pasiilgęs daugiau minučių aikštėje?

– Tai aišku. Aš jau praktiškai ketverius metus žaidžiau ribotą minučių skaičių, tai norėjosi svarbesnio vaidmens, jaustis svarbesniu komandoje. Dabar tai gaunu ir negaliu niekuo skųstis.

– Galbūt dabar jaučiate, kad esate geriausios karjeros formos?

– Iš tikrųjų neblogai jaučiuosi, nenoriu prisikalbėti. Metų – 33-eji, bet atrodo, kad jaučiuosi geriau nei būdamas 30-ies. Dabar viskas super. Gal įtaką daro tai, kad patogiai jaučiuosi komandoje, gal psichologija.

– Kaip galima įvertinti „Neptūno“ sezono pradžią? (pokalbis vyko „Neptūnui“ LKL fiksuojant 2-5 santykį)

– Banguotas sezonas. Sunkoka pradžia, galbūt mums tvarkaraštis buvo neparankus, iškart su grandais žaidėme pirmąsias dvejas rungtynes. Kažkiek tie pralaimėjimai numuša psichologiją. Viskas banguotai. Lyg pagavome formą, po to vėl pradėjome buksuoti. Žygimanto Janavičiaus trauma sujaukė planus ir mums, ir treneriams.

Turime tvarkyti gynybą, kad ir rungtynės su Prienais – jie mums įmetė per daug taškų. Kad ir laimėjome, bet turime geriau gintis, reikia daugiau agresyvumo.

– Jūs su Mindaugu Braziu dirbote penkerius metus – nuo 2015 iki 2020 metų. Kaip jam sekasi vyriausiojo trenerio pareigose?

– Žinojau jį, kaip jis supranta krepšinį, todėl neabejojau ir neabejoju šiuo treneriu. Turime tikrai gerą trenerį, tik reikia įgyvendinti visas taktikas, ką jis sumanė. O mes to kartais tikrai nepadarome. Esame paruošti kiekvienoms rungtynėms, nebent mes kažko neišpildome. Treneris neblogai tvarkosi, reikia suprasti, kad jam pirmasis sezonas vyriausiojo trenerio pozicijoje. Reikia ir jam įsivažiuoti ir susipažinti su ta virtuve.

– Kiek prieš sezoną išsikelti lūkesčiai skiriasi nuo to, kur „Neptūnas“ yra dabar?

– Faktas, kad turime kopti į viršų turnyrinėje lentelėje ir kovoti dėl medalių. Toks turi būti „Neptūno“ tikslas. Aš išėjau iš „Neptūno“ tada, kai buvo tie tikslai, ir nekeičiu savo nuomonės. Turi būti medaliai.

Mūsų dešimta vieta tikrai neatspindi mūsų pajėgumo. Manau, kad tikrai kilsime į viršų, net neabejoju.

– Kaip legionieriai įsilieja į rūbinę ir žaidimą?

– Pradžioje galbūt buvo sunkiau, naujas treneris ir sistema, nauja šalis. Viskas nauja, tikrai nėra lengva. Reikėjo ne tik į krepšinį įsilieti, bet ir į visą gyvenimą. Dabar visi žino savo vaidmenis, ko treneris iš jų reikalauja. Po truputį jie žengia į priekį.

– Jūs vis dar neišbandėte legionieriaus karjeros. Žaidimo užsienyje taip ir nebus?

– Nežinau, visko gali nutikti. Dabar turiu kontraktą dvejiems metams ir mažai šansų, kad kažkur išvyksiu. Bet krepšinis toks yra – niekada nežinai, kaip viskas gali pasisukti. Man kol kas neteko žaisti užsienyje, gal šiek tiek ir gailiuosi, kad nepabandžiau anksčiau, bet iki šiol buvo gerai ir Lietuvoje. Ir finansiškai stipriai pasiūlymai nesiskyrė. Taip susidėliojo, vadinasi, taip ir turėjo būti. Bet niekada nežinosi, gal ir dar teks išvažiuoti.

– Kęstutis Kemzūra užsiminė, kad jau buvote pasakęs, jog rinktinėje gal jau užtenka. Kaip ten buvo, kad vėl esate rinktinėje?

– Aš treneriui tiesiog pasakiau, kad jeigu reikės pagalbos, tai tikrai atvažiuosiu, bet jeigu bus pakankamai žaidėjų, jeigu bus mano pozicijos žaidėjų, tada tegul renkasi kitus. Turbūt reikėjo, nebuvo tų žaidėjų. Jeigu kviečia, reikia važiuoti.

– Žaidėte dar vasario mėnesį lange. Po to nebesitikėjote kvietimo?

– Per daug negalvojau, ne visada ypač vyresniems žaidėjams yra pliusas atvažiuoti į rinktinę per langus. Vis tiek išeini iš savo ritmo, ta pertrauka traumų išsigydimui irgi būna į naudą. Bet jeigu kviečia, reikia važiuoti ir padėti treneriams. Garbė, kai tave pakviečia į rinktinę, reikia tik džiaugtis, kol dar reikalingas.

– Ar krepšinyje dar turite neįgyvendintų norų, svajonių, tikslų?

– Neišsikelsi neįgyvendinamų tikslų. Dabar labai norėčiau su „Neptūnu“ turėti gerą sezoną ir pagerinti mūsų žaidimą.