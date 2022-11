Misija „Top 8“ tikintis Evansas: apie lyderio vaidmenį ir dar nepanaudotą „Žalgirio“ ginklą

Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS

Po tragiško 2021-2022 m. sezono „Žalgiris“ turėjo žūtbūt atsitiesti ir vietos klaidoms buvo labai mažai. Vienu iš didžiausių Kauno ekipos pirkinių tapo Keenanas Evansas. 191 cm ūgio gynėjui labai greitai buvo užkelti dideli lūkesčiai ir prilipdyta potencialaus lyderio etiketė. Tačiau visa tai reikėjo įrodyti, nes praėjęs sezonas Tel Avivo „Maccabi“ gynėjui ryškus nebuvo.

Keenan Evans Komanda: Kauno Žalgiris

Pozicija: PG, SG Amžius: 26 Ūgis: 191 cm Svoris: 86 kg Gimimo vieta: JAV

8,2 taško, 3,5 rezultatyvaus perdavimo ir 10,2 naudingumo balo skamba kaip solidi statistika Eurolygos atkrintamųjų komandoje, tačiau Evansas nebuvo jos lyderis – „Maccabi“ laivą tempė Scottie Wilbekinas. „Žalgiryje“ laukė kitos atsakomybės ir kitas spaudimas.

Tačiau kol kas Evansas pateisina visą keltą ažiotažą ir lemiamais momentais prisiima atsakomybę kaip tikras lyderis. To pavyzdys – praėjusio penktadienio mačas su Berlyno ALBA. 3 kėlinius pratylėjęs gynėjas iniciatyvos ėmėsi tada, kuomet to labiausiai reikėjo.

Amerikietis lemiamo ketvirčio metu susmeigė 4 tritaškius, kurie sugrąžino „Žalgirį“ į rungtynes, darbus užbaigė Edgaras Ulanovas ir kauniečiai, panaikinę 20 taškų deficitą, triumfavo savų sirgalių akivaizdoje.

„Manau, kad man kartais trūksta agresyvumo, – vangias rungtynių pradžias tinklalapiui BasketNews aiškino Evansas. – Sau vis kartoju: „Nesustok“, bet kartais dar bandau prisitaikyti prie šio svarbaus vaidmens. Visgi praėjusį sezoną „Maccabi“ nebuvau labai svarbus žaidėjas, todėl kai kurie dalykai yra primiršti. Bet aš netoli.

Aišku, rungtynių pradžioje koncentruojuosi labiau ne į save, o į komandos draugus, noriu juos įtraukti į rungtynes. Kartais prasidėjus mačui dar skenuoju, kaip elgiasi kiekvienos komandos žaidėjai, kas veikia, o kas ne, kaip vyksta rungtynės.“

Evansas yra aštuntas rezultatyviausias Eurolygos krepšininkas su 14,8 taško vidurkiu bei keturioliktas pagal rezultatyvius perdavimus (vid. po 4,2). Tačiau geri ne tik krepšininko, bet ir visos komandos rezultatai.

„Žalgiris“ šį sezoną maloniai stebina. Kazio Maskvyčio auklėtiniai Eurolygoje iškovojo 3 pergales, patyrė 3 pralaimėjimus ir šiuo metu Eurolygoje dalinasi 7-12 vietas, o pagal atkovotus kamuolius puolime yra antri (vid. po 13).

Nepaisant nesėkmių išvykose, kauniečiai nebėra patrankų mėsa ir kovoja iki paskutinių minučių bei didžiausią nesėkmę prieš Belgrado „Partizan“ patyrė 11 taškų skirtumu (76:87).

Pasak Evanso, dar prieš sezoną daugelio nurašytas „Žalgiris“ turi visus šansus „Top 8“ diskusijoje.

„Mes kovosime dėl atkrintamųjų. Tikrai nekrentame iš konteksto ir tikrai turime potencialo ten patekti. Galime įveikti bet kurią komandą, bet turime išlikti susikaupę, neatleisti akseleratoriaus pedalo ir pradėti rinkti pergales išvykose. Tikiuosi, jog pirmoji bus iškovota Vilerbane ir nuo to atsispirsime“, – teigė amerikietis.

Tinklalapiui BasketNews Evansas palygino patirtį „Maccabi“ ir „Žalgiryje“, įvardijo pagrindinį komandos raktą į pergales, apžvelgė savo kelią nuo karjeros pradžios Bosnijos ir Hercegovinos klube bei aptarė dar neišnaudoto „Žalgirio“ ginklo potencialą.

– Niekas turbūt nesitikėjo tokio sėkmingo komandos sezono starto Eurolygoje. Ar patys nustebote, kaip greit ši komanda susilipdė?

– Tai stebina. Lyginant su kitomis komandomis, prieš kurias jau žaidėme šį sezoną, jos išlaikė branduolį, mes ne. Labai sunku susilipdyti, kai tiek daug žaidėjų pasikeičia, kaip „Žalgiryje“, bet mes atlikome labai gerą darbą ir lapkričio mėnesį jau esame vieninga komanda.

– Atrodo, kad Eurolygoje už varžovus turite mažiau talento, bet sugebate išsitraukti pergales. Kas leidžia įveikti ant popieriaus stipresnius varžovus?

– Tai yra žinomas faktas. Mes jau žinome, kad tikrai nesame pati talentingiausia komanda. Žiūrint į sudėtis, daug kas mums turbūt prognozuoja vienas iš paskutinių vietų ir tikrai daug komandų ant popieriaus atrodo geriau, bet dienos pabaigoje mes išeiname kaip visiški kovotojai ir laimime rungtynes.

– Esate viena geriausių Eurolygos komandų pagal atkovotus kamuolius. Ar viena pagrindinių priežasčių yra ta, jog esate alkana komanda? Kiekvienas žaidėjas nori kažką įrodyti?

– Taip. Manau, kad komandoje turime daug žaidėjų, kurie yra ant kažko supykę, galbūt praėjęs sezonas ne visiems buvo sėkmingas ir jie atėjo į „Žalgirį“ alkani. Visi nori įrodyti savo vertę, gauti geresnius kontraktus, daugiau minučių ant parketo. Esame alkana komanda.

– Keenanai, pats atvykai iš Eurolygos atkrintamųjų komandos – „Maccabi“, kur turėjai mažesnį vaidmenį ir žvaigždė ten buvo Scottie Wilbekinas. Akivaizdu, jog tavo užduotis „Žalgiryje“ yra būti vienu komandos lyderių. Ar čia jautiesi patogiau?

– Manau, kad taip. Čia turiu daugiau laisvės ir žalią šviesą sprendimams, daugiau atsakomybių. „Žalgiryje“ turiu būti tas vyrukas, kuris imasi lyderystės, kontroliuoja komandą. Kaune jaučiuosi patogiau. Prie šio vaidmens esu labiau pripratęs nei prie to, kurį turėjau „Maccabi“. Esu to pasiilgęs.

– Kaip tau pačiam sekasi ši adaptacija prie lyderio vaidmens?

– Viskas gerai. Kaip įžaidėjas, tu natūraliai turi būti lyderis, nesvarbu, kurioje komandoje žaidi. Jeigu kyli nuo suolo, kaip gynėjas, tu turi būti vokalus. Man patinka kalbėti, vadovauti komandai, užvedinėti komandos draugus. Čia yra mano vėžės ir čia jaučiuosi patogiausiai. Kaip žmogus ir kaip žaidėjas jaučiu, jog kiekvienas pralaimėjimas gula ant mano pečių. Priimu šį vaidmenį kaip vyras.

– Kalbant apie lyderystę, kas yra sunkiausia tau pačiam ir kur dar galėtum būti geresnis?

– Kiekvienoje komandoje, kurioje žaidi, randi vis skirtingas asmenybes, skirtingus žaidėjus. Kiekvienas daro dalykus skirtingai, nori, kad su juo būtų atitinkamai bendraujama. Rasti ryšį ir perskaityti kiekvieną komandos draugą, kaip žmogų ir kaip krepšininką, yra sunkiausias dalykas. Vis dar mokausi, kaip kiekvienas žaidėjas mėgsta pelnyti taškus ir koks yra jų stilius.

– Kiek apskritai tavimi pasitiki treneris Maksvytis ir visa komanda?

– Jie manimi labai pasitiki. Jie man visada sako, kad manimi tiki. Taip sakė dar prieš man atvažiuojant į Kauną ir niekas nepasikeitė. Treneris Maksvytis man suteikia laisvę kurti ir komandos draugai tiki tuo, ką darau. Jeigu to nebūtų, manau, jog tokios rungtynių pabaigos prieš ALBA nebūčiau sužaidęs. Tris kėlinius nebuvau itin pastebimas, bet niekas manimi nedvejojo.

– Komanda atrodo labai vieninga, o Kazys Maksvytis garsėja kaip vienijantis treneris. Kiek tai yra jo nuopelnas, jog „Žalgirys“ – toks vieningas?

– Prieš kiekvieną treniruotę jis mums sako, kad jeigu nesitreniruosime kietai, nebūsime kaip komanda, neleisime laiko kartu po treniruočių – nebūsime vieninga komanda. Treneris mums pabrėžia, jog nesame tokie, kad apžaistume Eurolygos komandos vienas prieš vieną. Visos pergalės ateina iš to, kad esame vieningi. Treneris Maksvytis yra visiškas žaidėjų treneris. Kalbant apie Europą, toks treneris, kalbant apie žmogiškumą ir šiltumą, man yra kažkas naujo.

– Per dvejus metus nuo nedidelės Bosnijos ir Hercegovinos komandos tapai vienu iš Eurolygos komandos lyderių. Kaip pačiam skamba toks faktas ir kiek sunkiai dirbai per tuos metus?

– Labai juokinga. Nuolat apie tai galvoju. Kai žaidžiau Bosnijoje, kildavo visokių minčių: „Ką aš čia darau, kodėl išvykau į Europą.“ Tačiau netrukus supratau, kad turiu pats išsikapstyti į viršų, daug dirbti ir man čia niekas nieko lengvai neduos. Kiekvieną sezoną labai sunkiai dirbau ir turėjau tikslą. Aišku, buvo sunku psichologiškai. Mano šeima JAV, o aš kažkur Bosnijoje, visiškai vienas. Po treniruočių komandos draugai eidavo namo ir didesnio ryšio neturėjome. Buvo labai sunku. Atsimenu, kuomet per „Facetime“ programėlę šventėme Kalėdas, nes neturėjome atostogų. Bet dabar prie to pripratau ir jautiesi geriau, kai matai, kad tavo karjera kyla aukštyn. Žaidžiu puikioje Eurolygos organizacijoje ir rezultatas pakelia tavo moralę.

– Kokia tavo asmeninė motyvacija? Kokius tikslus turi sau išsikėlęs?

– Noriu būti vienas geriausių Eurolygos gynėjų. Pasižiūri į kitus žaidėjus, jų kontraktus ir pasiekimus bei pagalvoji: „Žmogau, aš irgi to noriu, aš turiu tai pasiekti.“ Tas alkis mane veda į priekį. Labai myliu šį žaidimą ir darau viską, kad tapčiau geriausia savo versija.

– Kokių rezervų dar turi „Žalgiris“?

– Turime savo liapsusų. Reikia išmokti kontroliuoti rungtynes nuo pat pradžių ir tiesiog geriau jas pradėti. Dabar varžovai pabėga ir mes juos visas rungtynes turime vytis, kas kartais kainuoja pergales. Patys prisidarome sau problemų ir turime tai ištaisyti. Taip pat turime nurimti su klaidomis, ypač aš. Turime geriau pataikyti, reikia daugiau pasitikėjimo savimi, tiesiog per daug negalvoti ir atakuoti krepšį. Tai yra visiška psichologija, nes per treniruotes puikiai pataikome ir dirbame daug ties metimais.

– Dovydas Giedraitis jau sportuoja su komanda ir yra arti sugrįžimo. Kaip atrodo šis jaunuolis ir kiek daug jis gali duoti, kai sugrįš į rotaciją?

– Aš su nekantrumu to laukiu. Esu sujaudintas. Pats esu turėjęs traumą, kuri pareikalavo operacijos ir buvau tame procese, kuomet tiesiog turi per darbą sugrįžti į savo senąją versiją. Dovydas turbūt jau pavargo nuo mano klausimų: „Kada grįši? Ar jau treniruosiesi su mumis?“ Jis labai gerai atrodo treniruotėse ir su nekantrumu laukiu, ką jis atneš komandai. Nemačiau jo žaidžiančio praėjusį sezoną, bet girdėjau labai daug gerų atsiliepimų ir per treniruotes jis atrodo vis geriau. Dovydas mums turėtų daug duoti, tapsime dar pavojingesni.

– Ignas Brazdeikis taip pat dar ieško savęs Eurolygoje. Koks yra jo potencialas ir kiek progreso jame pamatei per tuos 2,5 mėnesio?

– Iggy yra žaidėjas. Yra krepšininkai ir yra tikri žaidėjai. Jis yra tikras žaidėjas. Net neabejoju, kad jis suras savo ritmą. Man buvo lygiai taip pat, kai žaidžiau pirmąjį savo sezoną Eurolygoje. Patikėkite, adaptacija nėra lengva ir mums visiems reikia kantrybės. Pamatysite, kaip jis žais sezono antroje pusėje. Tiesą sakant, jis pirmajame savo sezone Eurolygoje tvarkosi geriau nei aš.

