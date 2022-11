LeBroną praradusi „Lakers“ nusileido ir „Clippers“ krepšininkams

Šlubas karalius

Wilis Reedas lošė be kojos, Isiah Thomas be čiurnos, Lary Birdas be nugaros, MJ su 40 temperatūra, Kobe su lūžusiu pirštu ir išnarintu petimi. O šitas "karalius"turi jau eiti lauk. Taip atsibodusio žaidėjo dar nebuvo.