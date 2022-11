Nuotr.: AFP – Scanpix

Vidurinis pirštas teisėjui už sušvilptus žingsnius, nutrūkusi Luka Dončičiaus serija, įspūdingai žaidžiantis suomis, gausybė 30 taškų pasirodymų – tai ir dar daugiau – lapkričio 10-osios NBA pulse.

Lapkričio 10-osios NBA pulsas

10. Jutos „Jazz“ tapo pirmąja šio sezono ekipa, laimėjusia 10 rungtynių. Tryliktose sezono rungtynėse „Jazz“ svečiuose ketvirtąjį kėlinį laimėjo 40:29 ir 125:119 palaužė Atlantos „Hawks“.

Nugalėtojų gretose vėl nesustabdomas buvo suomis Lauri Markkanenas – 32 taškai (6/8 trit., 8/8 baudų) ir 8 sugriebti kamuoliai.

Mike'as Conley pridėjo 13 rezultatyvių perdavimų, o praėjusią naktį tai buvo geriausias rezultatas NBA.

Vėliau šiąnakt 10-ąją pergalę iškovojo ir Milvokio „Bucks“.

KONTRASTAS. Trae Youngas NBA vidutiniškai renka po 27,6 taško ir 9,4 rezultatyvaus perdavimo bei yra 11-tas rezultatyviausias lygos krepšininkas. Visgi 24-erių įžaidėjas nespindi taiklumu – iš žaidimo pataiko 37,8 proc. metimų. Tarp krepšininkų, kurie šį sezoną atliko bent 150 metimų, toks taiklumas yra pats blogiausias.

PIRMĄ KARTĄ. Luka Dončičius pirmą kartą šį sezoną nepasiekė 30 pelnytų taškų ribos. Dešimtose sezono rungtynėse slovėnas į Orlando „Magic“ krepšį sumetė 24 taškus (7/18 dvit., 2/11 trit., 4/7 baudų), atkovojo 6 kamuolius bei pridėjo 6 rezultatyvius perdavimus.

Be Dončičiaus NBA istorijoje yra tik dar vienas krepšininkas, kuris sezoną pradėjo 9 rungtynių atkarpa, kuriose pelnė bent po 30 taškų. Tai – Wiltas Chamberlainas, 1962-1963 metais tiek taškų pelnęs pirmose 23 sezono rungtynėse.

„NBA kiekviena ekipa gali tave įveikti, o aš žaidžiau siaubingai, manau, kad šiandien kaip komanda nežaidėme gerai. Turime pagerinti savo požiūrį į rungtynes“, – sakė Dončičius.

ĮŽAIDĖJAS WAGNERIS. „Magic“ talentas Franzas Wagneris per pastarąsias 5 rungtynes fiksuoja 23 taškų ir 5,6 rezultatyvaus perdavimo statistiką, o iš žaidimo atakuoja 56,8 proc. taiklumu. Praėjusį sezoną vokietis per 30 minučių rinko po 2,9 rezultatyvaus perdavimo, o šį sezoną per 34 minutes šis skaičius padidėjo iki 4,7 perdavimo.

RETENYBĖS. Denverio „Nuggets“ komandoje įspūdingiausias statistikos eilutes įprastai renka Nikola Jokičius, bet šįsyk pasireiškė ir kitas aukštaūgis Aaronas Gordonas. Amerikietis akistatoje su Indianos „Pacers“ pelnė 18 taškų, atkovojo 17 kamuolių ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus. Nuo 2015 metų „Nuggets“ gretose 15-15-5 statistiką rinko vienintelis Jokičius.

„Nuggets“ svečiuose 122:119 įveikė „Pacers“, o pastarojoje ekipoje siautėjo pirmametis NBA krepšininkas Bennedictas Mathurinas. 20-ies metų 198 cm ūgio kanadietis dar iki ilgosios pertraukos pelnė 23 taškus (5/6 trit.), o iš viso surinko 30 taškų (4/8 dvit., 6/9 trit., 4/6 baudų). 6-ojo NBA naujokų biržos šaukimo karjeros rekordas – 32 taškai, pirmojo sezono vidurkis – 20,4 taško.

Mathurinas yra vienas iš dviejų NBA naujokų, kuris šį sezoną dukart pelnė bent po 30 taškų. Antrasis – pirmasis NBA naujokų šaukimas Paolo Banchero, 30 taškų ribą taip pat pasiekęs dukart. Nė vienas kitas naujokas 30 taškų neįmetė.

TRIGUBAS DUBLIS. Kevinas Durantas sužaidė itin produktyvias rungtynes. Krašto puolėjas įmetė 29 taškus (9/14 dvit., 1/5 trit., 8/10 baudų), atkovojo 12 kamuolių, atliko 12 rezultatyvių perdavimų bei blokavo 2 metimus, o „Nets“ namie 112:85 sutriuškino Niujorko „Knicks“.

Duranto +/- rodiklis per 35 žaidimo minutes buvo net +32.

Šį sezoną be Kyrie Irvingo „Nets“ laimėjo 3 mačus iš 4.

REKORDAS. Nors Duranto +/- rodiklis buvo didžiulis, vienas žaidėjas fiksavo dar geresnį rezultatą. Jis – kadaise trumpai Kauno „Žalgiriui“ priklausęs Royce'as O'Neale'as, kuriam būnant aikštėje „Nets“ pelnė net 44 taškais daugiau nei „Knicks“. Toks rezultatas yra naujasis „Nets“ rekordas nuo tada, kai buvo pradėta vesti išsami rungtynių statistika.

O'Neale'as per 34 minutes pelnė 6 taškus (2/4 trit.), atkovojo 10 ir perėmė 2 kamuolius bei atliko 5 rezultatyvius perdavimus.

NENUGALIMAS. Niujorko „Knicks“ niekaip negali įveikti Beno Simmonso atstovaujamos ekipos. Australas per karjerą laimėjo visas 15 rungtynių prieš „Knicks“. Šįsyk „Nets“ narys surinko 6 taškus (3/6 dvit.), 9 sugriebtus kamuolius bei 4 rezultatyvius perdavimus.

BOSTONO DUETAS. „Celtics“ tandemas Jaysonas Tatumas (31 tšk., 5/11 trit.) ir Jaylenas Brownas (30 tšk., 9/13 dvit.) praėjusią naktį kartu pelnė 61 tašką, o jų vedama ekipa namie 128:112 neturėjo problemų akistatoje su Detroito „Pistons“. Bostono ekipos sąskaitoje per 11 rungtynių yra 8 pergalės.

VAGYSTĖS. „Raptors“ puolėjas OG Anunoby jau šeštose rungtynėse paeiliui perima bent po 3 kamuolius. Šįkart jo sąskaitoje buvo 27 taškai, 10 sugriebtų kamuolių ir 3 perimti kamuoliai. Vyšnia ant torto – „Raptors“ 116:109 pergalė prieš „Rockets“.

Vidutiniškai po 3,1 kamuolio perimantis Anunoby – NBA lyderis.

POKYTIS. Fredas VanVleetas praėjusią savaitę mače su „76ers“ prametė visus 11 metimų iš žaidimo ir pelnė 1 tašką.

Nuo tada per tris mačus „Raptors“ gynėjas vidutiniškai pelno po 29,7 taško, o praėjusią naktį pasiekė asmeninį sezono rekordą – „Rockets“ ekipai atseikėjo 32 taškus (7/16 trit.).

DUOBĖ. Minesotos „Timberwolves“ pralaimėjo penktąsias rungtynes per pastaruosius 6 mačus. Šįkart ekipos vedliai Karlas-Anthony Townsas ir Anthony Edwardsas kartu pataikė 7 metimus iš 19 ir pelnė po 11 taškų, o klubas namie 117:129 neprilygo Finikso „Suns“.

„Suns“ klubui Devinas Bookeris (5/7 trit., 10 rez. perd.) ir Mikalas Bridgesas (10/14 dvit., 9 atk. kam.) kartu pelnė 63 taškus.

GYNĖJAI. Vienas duetas kartu pelnė dar daugiau taškų. Tai – „Grizzlies“ gynėjai Ja Morantas ir Desmondas Bane'as, kartu surinkę 64 taškus. Abu jie pelnė po 32 taškus ir žaidė po beveik 40 minučių. Bane'as pataikė 7 dvitaškius iš 13, 5 tritaškius iš 10 ir visas 3 baudas. Morantas pridėjo 12 dvitaškių iš 20, 2 tritaškius iš 5 ir 2 iš 3 baudų.

„Grizzlies“ per pratęsimą 124:122 įveikė „Spurs“.

PERGALIŲ NEGARANTUOJA. LeBronas Jamesas praėjusią naktį surinko 30 taškų, bet toks skaičius „Lakers“ dažniau pergalių negarantuoja. Tai buvo 46 kartas per pastaruosius tris sezonus, kai LeBronas įmetė bent 30 taškų. Per šias rungtynes „Lakers“ laimėjo 21 kartą ir suklupo 25 sykius.

Už „Lakers“ (2-9) blogesnį pergalių ir pralaimėjimų santykį fiksuoja tik Hjustono „Rockets“ (2-10).

VIDURINIS PIRŠTAS. Čikagos „Bulls“ centras Nikola Vučevičius nebuvo patenkintas teisėjo sprendimu jam skirti žingsniavimo pažeidimą. Bėgdamas į gynybą juodkalnietis arbitrui parodė vidurinį pirštą.

