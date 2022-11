Tinklelį plėšęs Dimša ištempė „Žalgirį“ į pergalę Vilerbane

Anonimas

Prieš albą nuostabiai rungtynes užbaigė Ulanovas. Dabar driokstelėjo Dimša. Bet... norečiau paminėti Evans'ą. Jisai per praėjusias prisūdė kalną tritaškių ir sugražino žalgirį į rungtynes, o per šias: 8 assist'ai(DVIGUBAI daugiau nei daugiausiai assist'u padares asvel zaidejas) 7 reboundai (DAUGIAUSIAI per rungtynes. Tik du žaidejai surinko tiek pat ir tai buvo Kevarrius Hayes ir Yassoupha Fall... rungtynių milžinai). 8 išprovouotos pražangos! (Jos kitas žaidėjas nei panašiai nesurinko). 6/6 baudų metimai... visus sumetė +23 +/- rodiklis (GERIAUSIAS IŠ VISŲ REZULTATŲ) 25 naudingumo balai(tiek surinko tik jis ir Dimša!!!) Bet mes po kiekvienų rungtynių "wow, Ulanovas blykstelėjo, koks jis nuostabus! Patikrinkit ar nieko nevartoja, haha!" "wow, Dimša blykstelėjo! Koks jis nuostabus!" Visi prie jų spinta. Man irgi žiauriai patiko Ulės ir Tomo pasirodymai, bet tikiuosi, kad Keenan'as nesijaučia neįvertintas, kai jis nudirba tokius nesveikus pasirodymus, o visas susidomėjimas ir porungtyniniai laurai būna Ulei, Dimšai :D