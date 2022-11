Įvertinimai žalgiriečiams: lietuviškasis De Colo ir Lekavičiaus meilės istorija

Tomas Dimša sulaukė maksimalaus įvertinimo, o labai arti to buvo ir Keenanas Evansas.

Kauno „Žalgiris“ iškovojo pirmąją pergale išvykoje Eurolygos 2022-2023 m. sezone. Kazio Maksvyčio kariauna Prancūzijoje 93:76 susitvarkė su Vilerbano ASVEL.

Galutinis rezultatas gali pasirodyti apgaulingas - dviženklį pranašumą žalgiriečiai susikrovė tik pačioje rungtynių pabaigoje, o iki tol turėjo gerokai pavargti.

Maksvyčiui pirmąją pergalę Eurolygos išvykose įteikusius žalgiriečius į priekį vedė Tomas Dimša. Karjeros mačą sužaidęs lietuvis per 25 minutes surinko 21 tašką ir 25 naudingumo balus.

Tinklalapio BasketNews žurnalistas Jonas Lekšas įvertino individualų žalgiriečių pasirodymą Vilerbane.

Tomas Dimša – 10 balų

25 min., 21 tšk. (2/2 dvit., 5/6 trit., 2/2 baud.), 2 atk. kam., 0 kld., 25 naud. balai.

Nuostabu! Praėjusią savaitę praktiškai nežaidęs Tomas Vilerbane buvo nesustabdomas. Nuo suolo pakilęs Dimša įnešė daug energijos, o visas šviesas į save atkreipė smaigstydamas tritaškius vieną po kito. Ir dalis tų metimų nebuvo lengvi, per varžovų rankas. Galima sakyti, jog pirmoje rungtynių pusėje Dimša atsakydavo į Nando De Colo sėkmingą žaidimą, o po pertraukos pats prancūzas nespėjo paskui Tomą, kuris šį vakarą tapo lietuviškuoju De Colo.

Keenanas Evansas – 9,5 balo

26 min., 12 tšk. (3/5 dvit., 0/4 trit., 6/6 baud.), 7 atk. kam., 8 rez. perd., 3 kld., 8 išpr. praž., 25 naud. balai.

Šį kartą Keenanas buvo puikus nuo pirmos iki paskutinės minutės. Tris kėlinius Evansas daugiau užsiėmė žaidimo kūryba ir tai darė puikiai, neskaitant tų dviejų paeiliui sekusių klaidų antrajame kėlinyje. Kaip jau tampa įprasta, lemiamame ketvirtyje įžaidėjas viską pasiėmė ant savęs ir jo dvitaškis su pražanga buvo vienas kertinių momentų. Rezervas buvo tritaškiai, kurie šįsyk skriejo pro šalį, bet tai amerikietis kompensavo įvairiapusišku žaidimu. Dar kelios minutės ir būtume regėję istorinį trigubą dublį.

Kevarriusas Hayesas – 9 balai

18 min., 6 tšk. (3/4 dvit.), 7 atk. kam., 2 rez. perd., 5 blk., 4 praž., 15 naud. balų.

Rungtynių žaidėjas EFF 25 Tomas Dimša Taškai 21 Taiklumas 7-8 Atkovoti kamuoliai 2 Rezultatyvūs perdavimai 1

Taškų amerikietis neprimetė, bet čia ir buvo didžiausia ASVEL klaida, kad prieš porą metų turėdama Hayesą savo sudėtyje, dėjo akcentą ant puolimo. Kevarriusas yra fantastiškas gynybos žaidėjas, Vilerbane „Žalgirį“ apsaugojęs nuo garantuotų 10 taškų. Centras nepaisė jokių autoritetų ir įvarė daug baimės varžovams, tarp kurių ir super veteranui De Colo. Jei ne greitai susirinktos pražangos, čia būtų vakaras, kuomet stebėtume Eurolygos sezono blokų rekordą.

Lukas Lekavičius – 8 balai

17 min., 16 tšk. (6/6 dvit., 0/3 trit., 4/4 baud.), 1 kld., 4 išpr. praž., 16 naud. balų.

Lekavičius ir Vilerbanas tampa gražia meilės istorija. Lukas ir vėl buvo tarp rezultatyviausių žalgiriečių išvykoje prieš ASVEL ir idealiai naudojosi pasyvia Youssoupha Fallo gynyba. Lietuvis savo atkarpomis puolimą ėmėsi ant savęs ir 100 procentų vykdė savo užduotis puolime. Tiesa, pradžioje pačiam žalgiriečiui gynyboje nepavyko sustabdyti Parkerio Jacksono-Cartwrighto.

Edgaras Ulanovas – 7,5 balo

32 min., 12 tšk. (5/7 dvit., 2/2 baud.), 1 atk. kam., 3 rez. perd., 5 išpr. praž., 17 naud. balų.

Visą gražią statistikos eilutę Ulanovas susirinko rungtynių pabaigoje, kuomet įtvirtino svečių pergalę. Iki tol kapitonui nebuvo lengvas mačas, matėme ir du jo neapdairius skersus perdavimus, o taip pat puolėjas per 32 minutes nusiėmė tik vieną kamuolį. Vis tik jo žaidimas ketvirtoje pozicijoje lemiamu metu padėjo nulaužti rungtynes ir galime sakyti, kad Edgaras sužaidė dar vieną gerą mačą.

Ignas Brazdeikis – 7 balai

15 min., 8 tšk. (2/2 dvit., 0/1 trit., 4/4 baud.), 1 atk. kam., 11 naud. balų.

Kai taip žaidė Dimša, iš Brazdeikio daug nereikėjo. Smagiausia, kad Ignas atskirą dieną susitaiko su skirtingu vaidmeniu. Nebūdamas svarbiausiu žmogumi puolime Vilerbane ir gavęs ribotas minutes lietuvis neskubino įvykių bei tvarkingai skaitė situacijas.

Tyleris Cavanaugh – 6 balai

17 min., 5 tšk. (1/2 dvit., 1/1 trit.), 4 atk. kam., 2 rez. perd., 9 naud. balai.

Cavanaugh drąsiai pradėjo rungtynes ir smeigė tritaškį, o vėliau geroje padėtyje perskaitė situaciją ir atliko ekstra perdavimą Brazdeikiui. Puolime tik sykį užkliuvo situacija, kai Tyleris nenusimetė kamuolio atgal ir atliko sunkų metimą, bet gynyboje buvo keli momentų, kai amerikietis krito iš konteksto.

Arnas Butkevičius – 5 balai

20 min., 3 tšk. (1/1 trit.), 4 atk. kam., 2 kld., 5 praž., 2 naud. balai.

Butkevičiui tai veikiausiai buvo sunkiausias mačas gynyboje šį sezoną. Arnui sunkiai sekėsi gaudyti De Colo, o po to puolėjas nesuspėjo su Amine Noua ir užsidirbo nesportinę pražangą. Visgi mačą anksčiau laiko baigęs lietuvis savo žodį tarė – jo tritaškis skrodė tinklelį labai svarbiu momentu.

Laurynas Birutis – 5 balai

15 min., 8 tšk. (2/2 dvit., 4/6 baud.), 4 atk. kam., 3 kld., 4 praž., 6 naud. balai.

Rekordinį skaičių minučių šį sezoną Eurolygoje ant parketo praleidęs Birutis neblogai įėjo į mačą ir savo atkarpomis turėjo gerų momentų puolime. Didžioji bėda buvo gynyba ir ypatingai sunku Laurynui buvo per De Colo pamainą. Taip pat 3 klaidos yra per didelis skaičius centrui per 15 minučių.

Rolands Šmits – 3 balai

16 min., 2 tšk. (1/3 dvit.), 2 atk. kam., 2 kld., -2 naud. balai.

Tiek Vilniuje, tiek Vilerbane Šmits praėjo šalia rungtynių. Prancūzijoje latvis ne tik nedarė jokios įtakos puolime, bet ir gynyboje darė sau nebūdingas klaidas ir sunkiai pritapo rungtynių kontekste. Laimei, „Žalgiriui“ gero lyderio žaidimo neprireikė, tad reikia tikėtis, kad kitą savaitę vėl pamatysime seną gerą Rūlę Šmitą.