Piktas Atamanas: „Pradėkite tokius klausimus užduoti Šarui ir Željko“

Nuotr.: FIBA

Žūtbūtinį mūšį Serbijai kvalifikacijoje į 2023 m. pasaulio čempionatą pralaimėjęs Erginas Atamanas spaudos konferencijoje kėlė klausimus dėl teisėjų sprendimų.

Turkijos nacionalinės komandos strategas pasidžiaugė savo auklėtinių pastangomis, bet tuo pačiu bedė pirštu į statistikos protokolą.

„Sužaidėme puikias rungtynes, puikiai pasirodėme gynyboje, bet keliskart neapdairiai suklydome, – po 76:77 pralaimėtų rungtynių sakė Atamanas. – Tuo metu Serbija žaidė labai agresyviai ir tai nėra normalu. Man asmeniškai nėra normalu, jog tokio agresyvumo rungtynėse, ką diktavo serbai, jie metė 24 baudas, o mes tik 17.“

„Pralaimėjome vienu tašku, – tęsė jis. – Didžiuojuosi komanda, bet manau, kad tokio lygio krepšinyje, pradedant dar nuo Europos čempionato, reikalingi geresni teisėjų sprendimai. Jie pabaigoje nesušvilpė pražangos prieš Kenaną Sipahi, kai šis veržėsi.“

Turkas išskirtinai pasveikino 213 cm ūgio Dušaną Rističių, kuris Atamano komandą nubaudė 4 iš 4 tritaškių ir atseikėjo 16 taškų. Centras rungtyniauja Fuenlabrados „Carplus“ ekipai ir šį sezoną per septynerias rungtynes ACB čempionate iš toli įmetė 5 iš 19 tritaškių (26,3 proc.).

„Sveikinimai Dušanui Rističiui, kuris sužaidė karjeros rungtynes kalbant apie tritaškius, – šypsojosi Atamanas. – Jis pataikė keturis jų ir padarė skirtumą Serbijos naudai. Sveikinimai Serbijai, jie laimėjo rungtynes.“

Spaudos konferencija:

Atamanas spaudos konferencijoje taip pat buvo paklaustas apie kilusį triukšmą dėl Vasilije Micičiaus. Strategas prieš rungtynes tvirtino, jog sprendimas neleisti žaidėjo į Serbijos rinktinę buvo priimtas ne jo paties, o Stambulo „Anadolu Efes“ klubo, kuriam atstovauja serbų žvaigždė.

Specialisto buvo paprašyta dar kartą patikslinti situaciją.

„Visi kalba apie tai ir nežinau, kas provokuoja šią situaciją, – komentavo piktas Atamanas. – Sekmadienį paskutinį kartą pasisakiau, kas nutiko. Nenoriu daugiau nieko komentuoti.

Prašau jūsų (Serbijos – BasketNews past.) žiniasklaidos pradėti užduoti tokius klausimus Šarūnui Jasikevičiui, kodėl „Barcelona“ neišleido Nikola Kaliničiaus į Serbiją, klauskite Željko Obradovičiaus, kodėl jis nedavė leidimo Ioanniui Papapetrou prisijungti prie Graikijos rinktinės. Viskas yra labai aišku. Nereikia nieko provokuoti.

„Anadolu Efes“ kovoja dėl Eurolygos atkrintamųjų ir yra sunkioje padėtyje be Shane'o Larkino. Vasilije Micičius yra vienintelis įžaidėjas, be to, jis yra patyręs smulkią traumą, nesitreniravo pastarąsias dvi dienas.

Vasilije nežaidė sekmadienio draugiškose rungtynėse su „Bešiktaš“. Sprendimą dėl Micičiaus priėmė klubas. Lygiai taip pat, kaip ir „Barcelona“ ar „Partizan“. Tai buvo paskutinis mano pasisakymas apie Micičių.“

Atamanas rungtynėse su Serbija šalia šoninės linijos įsivėlė konfliktą su Svetislavu Pešičiumi. Turkas tikino nusivylęs kolegos elgesiu.

„Nepriimtinas toks dialogas tarp dviejų trenerių, – pasakojo Atamanas. – Apeliavau teisėjams, jog toje situacijoje buvo akivaizdi nesportinė pražanga, bet tuo pat metu Svetislavas Pešičius pradėjo man aiškinti, kodėl keliu klausimus teisėjams. Tai nėra sąžininga.

Nesąžininga tokio aukšto lygio treneriui šitaip aiškinti ir skųstis nuo suolo. Nekalbėjau su juo, šnekėjau su teisėjais. Man labai liūdna, kadangi Svetislavas – geras mano draugas. Pažįstu jį labai gerai, tačiau jam teko didžiulis spaudimas po nepasisekusio Europos čempionato.“

Laimėjusi Serbija sutvirtino savo šansus patekti į pasaulio čempionatą, tuo metu turkai lieka be didžiojo turnyro pirmąkart nuo 1998 m., kada nepateko į Graikijoje vykusias pirmenybes.

Komandų rikiuotę Europos atrankoje į pasaulio čempionatą galite rasti paspaudę čia.