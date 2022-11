Kiltinavičiaus debiutas „Labas GAS“ pažymėtas nesėkme Utenoje

Nuotr.: Dainius Lukšta

Marius Kiltinavičius nesėkme debiutavo prie Prienų klubo vairo.

Rungtynių žaidėjas EFF 33 Jawun Evans Taškai 22 Taiklumas 7-15 Atkovoti kamuoliai 5 Rezultatyvūs perdavimai 8

Citadele Karaliaus Mindaugo taurės (Citadele KMT) A grupėje Utenos „Uniclub Casino – Juventus“ (3-1) namuose 103:85 (35:24, 24:16, 25:29, 19:16) susitvarkė su Prienų „Labas GAS“ (0-4).

A grupėje po dvi pergales turi Alytaus „Wolves“ (2-1) ir Klaipėdos „Neptūnas“ (2-1).

Utenos komanda startavo kiek geriau, kas leido įgauti trapų pranašumą – 20:13. Keithas Bensonas skirtumą didino iki dviženklio (25:15), o jau ketvirčiui besibaigiant, po kelių tolimų šūvių, „Uniclub Casino – Juventus“ buvo priekyje 35:19.

Vis tik „Labas GAS“ neleido varžovams įsibėgėti ir pristabdė jų spurtą (29:41), o Karolio Giedraičio ir Klaido Metrikio tritaškiai grąžino svečiams vienaženklį atsilikimą – 35:44. Skirtumas galėjo mažėti dar labiau, bet Brandonas Brownas nesumetė baudų. Galiausiai Utenos ekipos legionieriai priminė apie save, surengė geresnę atkarpą, po kurios Donaldo Kairio auklėtiniai jau triuškino varžovus – 59:40.

Tritaškiai buvo „Uniclub Casino – Juventus“ ginklas, kurio pažaboti nepavyko svečiams ir po pertraukos (69:44), tad „Labas GAS“ situacija prastėjo. Nepaisant visko, kad „Labas GAS“ nesileido triuškinama, Utenos komanda pergalės neiššvaistė.

Utenos komandai Jawunas Evansas per 31 minutę pelnė 22 taškus (4/9 dvitaškiai, 3/6 tritaškiai, 5/5 baudų metimai), atkovojo 5 kamuolius, atliko 8 rezultatyvius perdavimus bei surinko 33 naudingumo balus.

Visą sezoną progų laukęs Justinas Jogminas pirmąsyk išbėgo ant parketo ir per 15 minučių Prienų komandai pelnė 6 taškus, atkovojo 2 kamuolius bei rinko 4 naudingumo balus.

„Labas GAS“ metė daugiau tritaškių (9/36) nei dvitaškių (23/35).

„Uniclub Vasino-Juventus“: Jawunas Evansas 22 (4/9 dvit., 3/6 trit., 5/5 baud., 5 atk. kam., 8 rez. perd., 3 per. kam., 33 naud.), Justinas Alstonas 19 (8/9 dvit., 5 atk. kam.), Martynas Gecevičius 14 (2/4 trit., 7 atk. kam., 8 rez. perd., 5 kld., 25 naud.), Žygimantas Skučas 13 (5/7 dvit., 5 kld.), Keithas Bensonas 12 (4/8 dvit.), Ernestas Sederevičius 10 (2/3 trit.), Gintautas Matulis 8 (5 atk. kam.).



„Labas GAS“: Isiah Osborne'as 15 (4/7 dvit., 1/7 trit., 3 per. kam.), Rokas Gadiliauskas 14 (2/4 trit., 5 atk. kam.), Doko Šaličius 13 (6/6 dvit.), Brandonas Brownas 11 (3/7 dvit., 1/5 trit.), Karolis Giedraitis 8 (2/6 trit., 3 per. kam.), Dominykas Domarkas 7 (4 rez. perd.).