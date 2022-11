Dar viena žalia jūra: „Žalgiris“ – „Emporio Armani“ 34:24 (po II kėl.)

Kauno „Žalgiris“ (4-3) sieks trečiosios pergalės paeiliui Eurolygoje. Kazio Maksvyčio auklėtiniai namuose priims Milano „Emporio Armani“ (3-4) krepšininkus.

Rungtynių eiga:

3:0, 2 min.: Brazdeikis rungtynes pradeda tritaškiu.

5:0, 3 min.: Gražus Šmito puskablis.

7:0, 4 min.: Šmito baudos.

7:2, 4 min.: Thomaso taškai.

7:4, 7 min.: Hineso taškai.

9:4, 7 min.: Ulanovo dvitaškis.

10:6, 8 min.: Evanso bauda, Thomaso dėjimas.

10:9, 9 min.: Pangoso tritaškis.

12:11, 9 min.: Cavanaugh dvitaškis. Voitgmanno dvitaškis.

14:11, 10 min.: Biručio baudos.

16:11, 10 min.: Biručio baudos.

„Žalgiris“: Laurynas Birutis ir Rolands Šmits po 4, Ignas Brazdeikis 3.

„Emporio Armani“: Deshaunas Thomasas 4, Kevinas Pangosas 3.

19:11, 11 min.: Lekavičiaus dvitaškis su pražanga.

19:13, 12 min.: Voitgmanno dėjimas.

19:15, 15 min.: Davieso sunkūs taškai.

22:15, 15 min.: Evanso tritaškis.

22:16, 15 min.: Melli bauda.

24:18, 17 min.: Melli ir Evansas keičiasi taškais.

26:18, 17 min.: Alviti nesportinė pražanga. Brazdeikio baudos.

29:18, 17 min.: Cavanaugh tritaškis.

Atrodo, kad Duško Ivanovičius tapo Milano klubo treneriu ir surengė jiems 6,5 val. treniruotes. Bent tris. „Emporio Armani” tritaškiai šiandien apgailėtinai skrieja pro šalį – tai per trumpi, tai per stiprūs, tai per kreivi. Seniai neteko matyti tiek daug laisvų, bet beviltiškų metimų. 1/13 per 17 žaidimo minučių.