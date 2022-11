Įvertinimai žalgiriečiams: vis dar nustebinantis lyderis ir progresuoti sustojęs Brazdeikis

Edgaras Ulanovas Nuotr.: Dainius Lukšta

Ignas Brazdeikis Nuotr.: Dainius Lukšta

Ignas Brazdeikis Nuotr.: Erikas Ovčarenko

Nuotr.: Dainius Lukšta

Kevin Pangos Nuotr.: Dainius Lukšta

Tai buvo turbūt negražiausios Kauno „Žalgirio“ rungtynės sezone, bet su Milano „Emporio Armani“ šiemet kitaip niekam nepavyksta žaisti. Svarbiausia, jog viskas baigėsi pergale – 71:62.

Fotogalerija Nuotr.: Dainius Lukšta Žalgiris Nuotr.: Dainius Lukšta Ettore Messina Nuotr.: Erikas Ovčarenko Kevin Pangos Nuotr.: Dainius Lukšta Ettore Messina Nuotr.: Dainius Lukšta Laurynas Birutis Nuotr.: Dainius Lukšta Rolands Smits Nuotr.: Dainius Lukšta Ignas Brazdeikis Nuotr.: Dainius Lukšta Deshuan Thomas Nuotr.: Dainius Lukšta Kevin Pangos Nuotr.: Erikas Ovčarenko Rolands Smits Nuotr.: Dainius Lukšta Tyler Cavanaugh Nuotr.: Dainius Lukšta Devon Hall Nuotr.: Erikas Ovčarenko Tomas Dimša Nuotr.: Erikas Ovčarenko Arnas Butkevičius Nuotr.: Dainius Lukšta Nicolo Melli Nuotr.: Dainius Lukšta Keenan Evans Nuotr.: Dainius Lukšta Nuotr.: Dainius Lukšta Tomas Dimša Nuotr.: Dainius Lukšta Ignas Brazdeikis Nuotr.: Erikas Ovčarenko Rolands Smits Nuotr.: Erikas Ovčarenko Arnas Butkevičius Nuotr.: Erikas Ovčarenko Kevin Pangos Nuotr.: Dainius Lukšta Laurynas Birutis Nuotr.: Erikas Ovčarenko Edgaras Ulanovas Nuotr.: Dainius Lukšta Brandon Davies Nuotr.: Erikas Ovčarenko Kazys Maksvytis Nuotr.: Erikas Ovčarenko Kevin Pangos Nuotr.: Dainius Lukšta Lukas Lekavičius Nuotr.: Dainius Lukšta Keenan Evans Nuotr.: Dainius Lukšta Edgaras Ulanovas Nuotr.: Dainius Lukšta Nuotr.: Dainius Lukšta Arnas Butkevičius Nuotr.: Dainius Lukšta Edgaras Ulanovas Nuotr.: Dainius Lukšta Edgaras Ulanovas Nuotr.: Dainius Lukšta Brandon Davies Nuotr.: Dainius Lukšta Kyle Hines Nuotr.: Erikas Ovčarenko Nuotr.: Dainius Lukšta Edgaras Ulanovas Nuotr.: Dainius Lukšta Naz Mitrou-Long Nuotr.: Dainius Lukšta Lukas Lekavičius Nuotr.: Erikas Ovčarenko Tomas Dimša Nuotr.: Dainius Lukšta Laurynas Birutis Nuotr.: Erikas Ovčarenko Naz Mitrou-Long Nuotr.: Dainius Lukšta Naz Mitrou-Long Nuotr.: Dainius Lukšta Johannes Voigtmann Nuotr.: Erikas Ovčarenko Ignas Brazdeikis Nuotr.: Dainius Lukšta Tomas Dimša Nuotr.: Erikas Ovčarenko Tyler Cavanaugh Nuotr.: Dainius Lukšta Kazys Maksvytis Nuotr.: Erikas Ovčarenko Nuotr.: Dainius Lukšta Lukas Lekavičius Nuotr.: Dainius Lukšta Ettore Messina Nuotr.: Erikas Ovčarenko Keenan Evans Nuotr.: Dainius Lukšta Ettore Messina Nuotr.: Dainius Lukšta Kazys Maksvytis Nuotr.: Dainius Lukšta Ignas Brazdeikis Nuotr.: Dainius Lukšta Keenan Evans Nuotr.: Dainius Lukšta Kevin Pangos Nuotr.: Erikas Ovčarenko Ignas Brazdeikis, Lukas Lekavičius Nuotr.: Dainius Lukšta Rolands Smits Nuotr.: Dainius Lukšta Kevin Pangos Nuotr.: Dainius Lukšta Tomas Dimša Nuotr.: Dainius Lukšta Nuotr.: Dainius Lukšta Ignas Brazdeikis Nuotr.: Dainius Lukšta Ignas Brazdeikis Nuotr.: Dainius Lukšta

Daug kokybės mače nebuvo, bet pagrindinis skirtumas rungtynėse – viena komanda turėjo Keenaną Evansą, o kita – ne.

Kertiniu metu iniciatyvos vis imdavęs įžaidėjas iš JAV per 31 minutę surinko 23 taškus, 6 išprovokuotas pražangas ir 17 naudingumo balų.

Tinklalapio BasketNews žurnalistas Jonas Lekšas įvertino individualų žalgiriečių pasirodymą ketvirtąja pergale namuose iš tiek pat galimų pasibaigusiose rungtynėse.

Keenanas Evansas – 9 balai

31 min., 23 tšk. (3/5 dvit., 4/8 trit., 5/6 baud.), 1 rez. perd., 3 kld., 6 išpr. praž., 17 naud. balų.

Nuotr. Dainius Lukšta

Evanso lyderystė jau neturėtų stebinti, bet kokius metimus jis kartais pasiima ant savęs ir pataiko, priverčia griebtis už galvos. Šiandien porą kartų Keenanas buvo apvogtas – po jo tikslių tritaškių turėjo būti skirtos pražangos Kevinui Pangosui, o tai būtų aplyginę jo naudingumo balus su taškais. Galima sakyti, kad kūrybos iš įžaidėjo norėtųsi daugiau, bet „Emporio Armani“ tiesiog to daryti neleido, o tai amerikietis spręsdavo savo improvizacija. Negana nuostabaus žaidimo puolime, Evansas nepamiršta gynybos, kur gerai stovėdo išsikeitimuose.

Rolands Šmits – 8 balai

30 min., 10 tšk. (4/6 dvit., 0/2 trit., 2/2 baud.), 10 atk. kam., 3 kld., 4 išpr. praž., 17 naud. balų.

Nuotr. Erikas Ovčarenko

Geros latvio rungtynės po poros prastesnių pasirodymų ir pirmas sezono dvigubas dublis. Nieko naujo, visa tai Šmits pasiekė savo kovingumu – nuolatinės grumtynės po krepšiu, pranašumų išnaudojimas nugara ir antrieji šansai. Rolands atliko ir gerą darbą gynyboje – niekuo nenusileido nei Nicolo Melli, nei Brandonui Daviesui, o išsikeitimuose taip pat buvo aktyvus.

Arnas Butkevičius – 8 balai

19 min., 7 tšk. (1/1 dvit., 1/2 trit., 2/2 baud.), 8 atk. kam., 2 per. kam., 13 naud. balų.

Nuotr. Dainius Lukšta

Arnas buvo nuostabus. Puolėjas sutiko tokį gynybinį varžovą, kur galėjo dar kartą pats parodyti, iš kokio molio yra drėbtas. Savo fiziškumu varžovams atsakęs Butkevičius neužleido nė vieno centimetro, o galiausiai jo sunkų darbą įtvirtino paties uždirbti taškai svarbiausiu metu – perimtas kamuolys, tritaškis, šokant į užribį, ir realizuotos baudos. Butkevičius per 1,5 mėnesio įrodė, kad ne tik priklauso Eurolygai, bet būtų norimas praktiškai visų čia žaidžiančių klubų. Tikras darbininkas.

Laurynas Birutis – 7 balai

12 min., 8 tšk. (2/3 dvit., 4/4 baud.), 2 išpr. praž., 10 naud. balų.

Nuotr. Erikas Ovčarenko

Rungtynių žaidėjas EFF 17 Rolands Smits Taškai 10 Taiklumas 4-8 Atkovoti kamuoliai 10 Rezultatyvūs perdavimai 1

Geriausios Biručio rungtynės Eurolygoje. Tai atsispindi ir skaičiuose ir šį kartą jie tikrai nemeluoja. Laurynas idealiai išnaudojo savo progas, gavus kamuolį, o gynyboje jo niekas nebaudė. Aišku, prie to prisideda ir depresuotas varžovas, kuris nelabai, ką sugebėjo susikurti, bet čia buvo puikus pavyzdys, kaip Birutis atkarpomis gali būti sėkmingas centras Eurolygoje.

Lukas Lekavičius – 6,5 balo

14 min., 6 tšk. (2/3 dvit., 2/3 baud.), 2 rez. perd., 4 išpr. praž., 9 naud. balai.

Nuotr. Dainius Lukšta

Savo atkarpas puolime Lekavičius išnaudojo gerai ir išjudindavo strigusį „Žalgirio“ žaidimą. Turbūt nieko daugiau per Luko minutes Kazys Maksvytis ir negali prašyti puolime, bet lietuviui šį kartą nepasisekė gynyboje. Būtent per jo pamainą antroje pusėje įsižaidė Nazas Mitrou-Longas, kuris sumetė tritaškius, nes prie jo šalia būdavęs Lekavičius yra tiesiog per žemas.

Kevarriusas Hayesas – 5,5 balo

18 min., 0 tšk. (0/1 dvit.), 5 atk. kam., 3 per. kam., 1 blk., 4 praž., 2 naud. balai.

Nuotr. D.Lukšta

Puolime Hayesas neturėjo jokio vaidmens, bet mačas buvo super gynybinis ir čia vėl centras buvo svarbi asmenybė. Šį kartą blokus keitė perimti kamuoliai ir geras komandinės gynybos skaitymas. Taip, porą sykių perimetre Kevarriusas pasimetė, bet bendras vaizdas buvo geras. Reikia tikėtis, kad nieko rimto amerikiečiui nenutiko, nes jis yra „Žalgirio“ gynybos pamatas.

Edgaras Ulanovas – 5,5 balo

26 min., 5 tšk. (1/1 dvit., 0/3 trit., 3/4 baud.), 2 rez. perd., 2 kld., 4 išpr. praž., 4 naud. balai.

Nuotr. Dainius Lukšta

Blankokos kapitono rungtynės. Ulanovui nesukrito tritaškiai, o daugiau progų puolime jis nelabai ir turėjo. Geriausia turbūt atkarpa buvo Edgarui žaidžiant ketvirtoje pozicijoje, taip pat buvo sėkmingų epizodų gynyboje su Deshaunu Thomasu. Visgi Ulė sezono starte mus pripratino prie solidžių pasirodymų, tad šį galime vertinti tik vidutiniškai.

Ignas Brazdeikis – 5 balai

22 min., 7 tšk. (1/5 dvit., 1/3 trit., 2/2 baud.), 5 atk. kam., 2 rez. perd., 2 kld., 6 naud. balai.

Nuotr. Dainius Lukšta

Mačas Brazdeikiui prasidėjo pataikytu tritaškiu, tačiau tai neįkvėpė sėkmingam mačui. Ketvirtajame kėlinyje Ignas dar įmetė sudėtingą dvitaškį per Pangosą, bet svarbiu metu neleistinai skubėjo ir klydo. Atrodo, kad pastaruoju metu Iggy progresas situacijų skaityme sustojo, kur ir yra daugiausiai bėdų, ir reikia džiaugtis tuo, kad „Žalgiris“ ir be brangiausio savo žaidėjo rimtesnio indėlio sugeba rinktis pergales. Faktas, kad reikia solidesnio ir stabilesnio Brazdeikio žaidimo.

Tyleris Cavanaugh – 5 balai

19 min., 5 tšk. (1/1 dvit., 1/5 trit.), 6 atk. kam., 2 kld., 5 naud. balai.

Nuotr. Dainius Lukšta

„Žalgiriui“ tikrai netinka toks snaiperis, kuris laisvas pataiko 1 tritaškį iš 5. Geresnių metimų TC nelabai ir gaus, tad tokias progas metiko statusą turintis žaidėjas turi išnaudoti žymiai geriau. Aišku, gerai, kad Tyleris sugebėjo nemažai dalykų kompensuoti savo kova ir tie pramesti metimai jo neeliminavo iš mačo.

Tomas Dimša – 3 balai

9 min., 0 tšk. (0/1 dvit., 0/2 trit.), 2 atk. kam., 1 kld., -3 naud. balai.

Nuotr. Dainius Lukšta

Iš padebesių – ant žemės. Taip galima apibūdinti Dimšos pasirodymą šiandien po fantastiško mačo Vilerbane. Šįsyk Tomui nepavyko pradėti rungtynių tiksliu metimu, jis nepajuto ritmo ir nelabai kuo prisidėjo prie pergalės. Visgi, jei gynėjui pavyks sužibėti bent kartą per tris mačus, tai jau bus laimėjimas „Žalgiriui“. Iš kauniečio juk nėra prašomo lyderystės ir stabilumo.