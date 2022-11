Valančiūno klubas nesustabdė karščiausios NBA komandos

Nuotr.: AP-Scanpix

Bostono „Celtics“ (13-3) Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) toliau demonstruoja sunkiai sustabdomą krepšinį.

Rungtynių žaidėjas EFF 28 Derrick White Taškai 26 Taiklumas 9-12 Atkovoti kamuoliai 3 Rezultatyvūs perdavimai 1

Šį kartą Bostono klubo auka tapo Jono Valančiūno atstovaujama ekipa. „Celtics“ išvykoje 117:109 (40:25, 27:32, 22:21, 28:31) įveikė Naujojo Orleano „Pelicans“ (9-7) ir pasiekė devintąją pergalę paeiliui.

Valančiūnas aikštėje praleido 21 minutę ir pelnė 10 taškų (5/7 dvit., 0/1 baud.), atkovojo 4 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, 2 kartus suklydo ir 3 sykius prasižengė.

Svečiai iniciatyvą perėmė nuo pirmųjų minučių ir pirmąjį kėlinį laimėjo 40:25 ir nors „Pelicans“ buvo pavykę stabilizuoti padėtį (42:47), dar didesnės problemos prasidėjo po pertraukos.

Fantastiškai krepšį iš toli atakavę Bostono klubo krepšininkai trečiajame kėlinyje spurtavo 11:2 ir įgijo rekordinę persvarą – 87:68.

Brandono Ingramo tritaškis ketvirtojo kėlinio viduryje buvo sumažinęs šeimininkų atsilikimą iki 6 taškų (92:98), bet arčiau „Pelicans“ priartėti prie varžovų nebesugebėjo.

Bostono ekipos gretose išsiskyrė Derrickas White'as, kurio sąskaitoje per 35 minutes buvo 26 taškai (3/4 dvit., 6/8 trit., 2/2 baud.), 3 atkovoti kamuoliai ir 2 blokai.

Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo Jaylenas Brownas, per 36 minutes pelnęs 27 taškus (7/14 dvit., 3/6 trit., 4/5 baud.). Jis taip pat atkovojo 10 kamuolių, atliko 7 rezultatyvius perdavimus bei tiek pat kartų suklydo.

Pirmą nesėkmę per keturis „Pelicans“ mačus varžovams išrašęs „Celtics“ pataikė 20 tritaškių iš 46 bandymų.

Jonas Valančiūnas Komanda: New Orleans Pelicans

Pozicija: C Amžius: 30 Ūgis: 211 cm Svoris: 116 kg Gimimo vieta: Utena, Lietuva

Šeimininkams Ingramas per 38 minutes pelnė 25 taškus (4/9 dvit., 5/11 trit., 2/2 baud.), atliko 7 rezultatyvius perdavimus ir perėmė 2 kamuolius.

„Pelicans“ trečiose rungtynėse paeiliui neturėjo Ziono Williamsono, kuris yra susimušęs pėdą.

„Pelicans“: Brandonas Ingramas 25 (4/9 dvit., 5/11 trit., 7 rez. perd.), C.J. McCollumas 18 (3/10 dvit., 4/8 trit., 5 atk. kam., 3 per. kam.), Herbertas Jonesas 17 (5/8 dvit., 2/4 trit., 7 atk. kam., 3 per. kam.), Larry Nance'as 16 (7/8 dvit., 8 atk. kam., 3 per. kam., 2 blok.), Jonas Valančiūnas (5/7 dvit.) ir Jose Alvarado (4/6 dvit., 0/6 trit., 6 atk. kam., 4 rez. perd.) po 10, Naji Marshallas 9.

„Celtics“: Jaylenas Brownas 27 (7/14 dvit., 3/6 trit., 10 atk. kam., 7 rez. perd., 7 kld., 26 naud.), Derrickas White'as 26 (6/8 trit., 2 blok., 28 naud.), Jaysonas Tatumas 19 (4/8 dvit., 2/10 trit., 5/6 baud., 7 atk. kam., 10 rez. perd.), Alas Horfordas 18 (4/5 trit., 7 atk. kam.), Grantas Williamsas 12 (2/6 trit., 5 atk. kam.).