Į Jonavą atvykstantys LKL vicečempionai: „Tai – miestas, kuriam rūpi krepšinis“

Beveik dvi savaitės be veiksmo „Betsafe-LKL“ čempionate baigėsi. Šeštadienio vakarą intriguojančia dvikova Jonavoje prasitęs pirmenybių pirmojo rato kovos.

Pirmąja vietą su Kauno „Žalgiriu“ besidalijanti Jonavos „CBet“ (7-1) ekipa namuose priims trečiojepozicijoje žengiantį Panevėžio „7bet-Lietkabelį“ (6-2).

Prieš turnyrinės lentelės kaimynų akistatą portalas LKL.lt pakalbino „CBet“ puolėją Vytautą Šulskį ir „7bet-Lietkabelio“ vidurio puolėją Gabrielių Maldūną.

Abi komandos FIBA „lange“ turėjo savo atstovų rinktinėse. Panevėžiečiai į Estijos ir Vengrijos rinktines išleido atitinkamai Kristianą Kullamae ir Gyorgyjų Golomaną, su Lietuvos rinktine sportavo Mantas Rubštavičius, o jonaviečiai į Latvijos nacionalinę ekipą išsiuntė Martiną Laksą.

Pastarąjį laikotarpį be rungtynių treneriai išnaudojo kiek skirtingai – Virginijus Šeškus savo auklėtiniams suteikė daugiau poilsio nei Nenadas Čanakas.

„Mus išleido trumpų atostogų, davė kelis laisvadienius pailsėti, – sakė Šulskis. – Vis tiek reikėjo atsikvėpti nuo to krepšinio, nuo rutinos. Po to dirbome su fizinio rengimo treneriu, gerinome fizinį pasiruošimą, buvome treniruoklių salėje. Truputį futboliuką pažaidėme. Po to jau pradėjome ruoštis rungtynėms. Nieko įspūdingo, bet išnaudojome tą pertraukėlę produktyviai.“

„Mes „langą“ išnaudojome intensyviai, daug dirbome, – trumpai apibendrino Maldūnas. – Aišku, keli žaidėjai buvo išvykę į rinktines, bet tie, kurie pasiliko, gavo daug krūvio, nes treneriai sezono metu su įtemptu tvarkaraščiu negali duoti to krūvio. Per „langą“ mums truputį bandė jo užkrauti, nes paskui iki Kalėdų mūsų vėl laukia įtemptas tvarkaraštis ir krūvio negalėsime gauti.“

Gabrielius Maldūnas Komanda: Panevėžio 7bet-Lietkabelis

Pozicija: C, PF Amžius: 29 Ūgis: 204 cm Svoris: 105 kg Gimimo vieta: Panevėžys, Lietuva

Tiesa, jonaviečiai po pertraukos jau spėjo grįžti ant parketo oficialiame mače. Citadele Karaliaus Mindaugo taurės (Citadele KMT) grupių etape „CBet“ 80:85 nusileido Kėdainių „Nevėžiui-Optibet“. Susitikimą Kėdainiuose gyvai stebėjo ir panevėžiečių trenerių štabas su Čanaku priešakyje.

„Apmaudu, kai pralaimi, visada norisi laimėti. Kadangi Edvino nebuvo, o vieša paslaptis, kad pas mus ir taip rotacijoje yra nedaug žaidėjų, tai kiekvieno žaidėjo trūkumas jaučiasi. Tai pasimatė rungtynių gale, kai tiesiog pavargome. Rezultatas netenkina, bet neatsitiko tragedija, o dabar jau ruošiamės artėjančioms rungtynėms“, – apie trečiadienio dvikovą kalbėjo Šulskis.

Jonavos klubo startas fenomenalus ne tik dėl demonstruojamų rezultatų, bet ir dėl to, kad pergales jonaviečiai skina net ir be vienu ekipos lyderių turėjusio būti Xaviero Thameso. Sezono pradžioje išvykusiam amerikiečiui pamainos gynėjų grandyje nepavyksta rasti iki šiol, tačiau trumpa rotacija turi ir savotiškų privalumų.

„Žinoma, kad trūksta gynėjo, – konstatavo „CBet“ puolėjas. – Kenčia ir treniruočių procesas, kai nėra pilnos rotacijos. Mes labiau stengiamės žiūrėti iš pozityvesnio taško – komandoje nėra besiskundžiančių minutėmis, metimais ar taškais. Visi žinome, kad žaisime ir žaisime daug, tad bandome išlaikyti tą pozityvą. Mūsų darbas yra žaisti, ne komplektuoti komandą ar pirkti žaidėjus. Rūbinėje pasijuokiame, kad nėra žmonių, bet nepasitenkinimo nėra.“

„Jonavos startas kažkiek stebina, kažkiek ir ne, nes treneris Šeškus visuomet moka paruošti komandą kovoms, – duoklę varžovų treneriui atidavė Maldūnas. – Pralaimėjimas rumunams FIBA turnyro atrankoje kažkiek nuliūdino, nes atrodė, kad Lietuvos lygis nukritęs, bet „Betsafe-LKL“ jie susižaidė. Galbūt atrankoje juos kamavo įtampa. Lietuvoje jie žaidžia atsipalaidavę, žaidžia gražų krepšinį ir matome, kad niekam su jais nėra lengva kovoti. Ruošiamės įtemptai kovai.“

Tuo tarpu Panevėžio ekipa abiejų žaidėjų teigimu yra dar tik kelyje link tokio žaidimo, kokį norėtų demonstruoti.

„Matosi, kad dar šiek tiek juntama susižaidimo stoka. Pasikeitė daug žaidėjų, išvažiavo lyderiai, bet vis tiek treneris Čanakas išlaiko savo kietą, griežtą krepšinį ir matosi jo komandų braižas, kur yra išreikšti lyderiai ir pagalbiniai žaidėjai, kurie daro savo darbus, visi žino savo roles. Manau, kad jie įsivažiuos ir bus kietas riešutėlis kiekvienam šiais metais“, – panevėžiečius įvertino Šulskis.

„Žaidimas dar nėra toks, kokio labai norime, tikrai yra kur tobulėti, bet svarbu, kad iškovojome pergales, nepatyrėme per daug pralaimėjimų pirmoje sezono stadijoje. Bet kokybę yra kur tobulinti, tam ir bandėme išnaudoti „langą“ – kontaktinei gynybai, derinių šlifavimui, tik gaila, kad nebuvome pilnos sudėties, – taisytinus žaidimo aspektus įvardino Maldūnas. – Tikimės, kad po „lango“ ta kokybė pagerės, nes kol kas nesame labai patenkinti.“

Įdomi mikrodvikova įvyks po krepšiu, kur „7bet-Lietkabelio“ bokštas susigrums su buvusiu komandos draugu Hueskos „Penas“ (Ispanija) ekipoje – Goranu Huskičiumi. Lietuvis su nekantrumu laukia susitikimo su gudriu žaidimu pasižyminčiu aukštaūgiu iš Serbijos.

„Tai buvo mano pirmas profesionalo karjeros sezonas, teko jį pažinoti artimiau. Žinau ir stipriąsias, ir silpnąsias puses – tai labai protingas žaidėjas. Matome, kad atlieka daug rezultatyvių perdavimų (vid. 4,8 rez. perd., 5 vieta čempionate, – aut. past.). Bus tikrai smagu su juo susitikti aikštėje, nes žaidėme prieš 6-7 metus, daug kas nuo to laiko pasikeitė“, – apie tiesioginį oponentą šiltai atsiliepė Maldūnas.

Abu kalbinti krepšininkai pabrėžė Jonavos sirgalių faktorių. Pernai vienintelėje tarpusavio dvikovoje Jonavoje šeimininkai sugebėjo įspūdingai ant menčių patiesti panevėžiečius, tad pastariesiems Jonava yra vis dar neįveikta tvirtovė.

„Tai yra ne tik turnyrinės lentelės kaimynai, bet ir praeitų metų vicečempionai. Visada norisi prieš tokias komandas išeiti su didesne ugnele ir užsivedimu, ypač žaidžiant Jonavoje. Dabar fanai mus aistringai palaiko, atvažiuoja ir į išvykos rungtynes, namuose gausiai susirenka. Nesinori jų nuvilti, norisi išeiti, atiduoti visas jėgas ir kovoti dėl pergalės. Tai ir mėginsime padaryti šeštadienį, tikrai“, – nesvetingą pasitikimą priešininkams žadėjo Šulskis.

„Jonavos arenoje esu žaidęs tik vieną kartą. Buvo nelengva, praeito sezono pradžioje ten žaidėme ir pirmavome 17 taškų persvara trečiajame kėlinyje, bet jie turėjo geresnę atkarpą, juos užkūrė publika ir su jos pagalba jie patys pagavo energiją, tas lėmė mūsų pralaimėjimą, – karčiais prisiminimais dalinosi Maldūnas. – Žiūrovai daug duoda, smagu matyti, kad Lietuvoje yra dar vienas miestas, kuriam rūpi krepšinis ir kuriame žmonės renkasi į areną.“