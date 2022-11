Blykstelėjęs filipinietis: apie „Wolves“ reklamavimą, kritiką ir begalinį pasitikėjimą savimi

Juanas Gomezas de Liano neprieštarauja, kad per jį „Wolves“ bando prisitraukti daugiau auditorijos, tačiau neslepia savo ambicijų ir siekia įsitvirtinti LKL.

Nuotr.: LKL

Lygiai prieš mėnesį „Wolves“ gerokai nustebino visus, pirmą kartą Europos krepšinio istorijoje pasirašydami sutartį su filipiniečiu – Juanu Gomezu de Liano. Toks papildymas pakėlė ne vieną antakį Lietuvos krepšinio bendruomenėje. Kodėl? Atsakymas paprastas – mūsų šalyje itin retai pasikviečiami krepšininkai, reikalingi ne tik žaidimui ant parketo.

Dar praėjusį sezoną 185 cm ūgio gynėjas Japonijos antroje lygoje rinko po 5,3 taško. Japonijos antra lyga? 5,3 taško? Ne vienam kilo klausimas, kodėl šis žaidėjas atvyksta į Alytų, tačiau jau pristatant sutarties pasirašymą su filipiniečiu klubo prezidentas Rimantas Kaukėnas užbėgo įvykiams už akių.

„Juanas yra tas žaidėjas, kuris, tikimės, padės mums įsilieti į krepšinį labai mylinčią Filipinų rinką“, – sakė Kaukėnas.

Vieni smerkė, kiti gyrė tokį novatorišką „Wolves“ žingsnį pasiimti žaidėją, kuris galbūt labiau reikalingas ne aikštelėje, o už jos ribų. Ir tam tikrą rezultatą Alytaus klubas gavo – 56 tūkst. sekėjų prieaugis feisbuke (nuo 7,7 iki 64 tūkst.) ir beveik 2 tūkst. instagrame (nuo 6,1 iki 7,9 tūkst.).

Kadangi pats Juanas instagrame turi 105 tūkst. sekėjų (Filipinai yra pamišę dėl krepšinio), komanda tapo labiau matoma, tačiau tai gali būti ne vienintelis būdas, kaip filipiniečio buvimas klube atneš „Wolves“ naudos.

Tinklalapis BasketNews pakalbino Gomezą de Liano šia tema ir 23-ejų krepšininkas buvo atviras.

„Tai yra gerai klubui. Aš tikrai tai žinau ir neprieštarauju tam. Noriu padėti komandai visais būdais. Žinau, ką sugebu aikštelėje, bet jeigu klubas nori mano pagalbos už jos ribų – jokių problemų. Toks yra mano darbas – atsiduoti 100 proc. šiam klubui. Nesvarbu, ar tai būtų treniruotės, ar socialinė medija. „Wolves“ reklamavimas nėra mano pagrindinis fokusas, aš noriu pasiekti daug aikštelėje“, – teigė krepšininkas.

Kalbant apie pasiekimus aikštelėje, jie toli gražu nėra tokie įspūdingi. Juanas Lietuvos krepšinio lygoje dar nedebiutavo, o Karaliaus Mindaugo taurėje per 6 rungtynes taškais nepasižymėjo.

Apskritai, nesuvokiama, kiek stipriai šis filipinietis yra sekamas ir kokią fanų armiją jis turi.

Iš debiutinio mačo prieš Prienų „Labas GAS“, kuriame Gomezas de Liano per 6 minutes taškų nepelnė, atkovojo 4 kamuolius ir surinko -1 naudingumo balą, vienas Filipinų „YouTube“ kanalas susuko rungtynių epizodų rinkinį, kuris sulaukė 221 tūkst. peržiūrų. Kosmosas.

Visgi buvo ir rungtynės, kuriose filipinietis kaip reikiant blykstelėjo. Draugiškose rungtynėse prieš Pasvalio „Pieno žvaigždes“ Alytaus klubo rotacija buvo išretėjusi dėl į FIBA langą išvykusių krepšininkų, o Gomezas de Liano gavo 26 minutes pasireikšti.

Ir laiko jis nešvaistė: surinko 12 taškų, 8 atkovotus kamuolius ir 8 rezultatyvius perdavimus – arti trigubo dublio.

„100 procentų galiu žaisti LKL, – užtikrintai kalbėjo Juanas. – Aš buvau netoli trigubo dublio draugiškame mače su „Pieno žvaigždėmis“. Bet kas to negali padaryti. Jeigu gausiu daugiau šansų, galėsiu žaisti savo žaidimą. Daug dirbu ir pasitikiu savimi. Aš tikrai galiu būti konkurencingas tokiame aukštame lygyje.

Aš laukiu, išlieku kantrus ir kai gausiu galimybę, bandysiu ja pasinaudoti. Kiekvienam krepšininkui reikia žaidybinio laiko ir kai jo gausiu, procesas bus lengvesnis. Galėsiu parodyti, ką moku. Dabar tiesiog išlieku kantrus ir skleidžiu pozityvią energiją komandos draugams.“

Tinklalapiui BasketNews Gomezas de Liano papasakojo apie adaptaciją Lietuvoje, skurdžią pradžią krepšinyje, nustebinusį „Wolves“ pasiūlymą, kritikus, santykius su treneriu Rimu Kurtinaičiu ir didžiules ambicijas Europos krepšinyje.

– Juanai, prabėgo beveik mėnesis nuo tada, kuomet atvykai į Lietuvą. Kas tave čia labiausiai nustebino, kaip apskritai jautiesi?

– Aš mėgaujuosi Lietuva. Esu čia beveik mėnesį. Puiki komanda, puiki darbinė aplinka. Komandos draugai mane priėmė su išskleistomis rankomis. Čia labai daug gerų žmonių ir mėgaujuosi atmosfera. Aišku, labiausiai fokusuojuosi į save ir tobulėjimą, daug laiko praleidžiu sunkiai dirbdamas. Vis dar bandau priprasti prie Lietuvos. Šaltas oras, dabar kaip tik pradėjo snigti. Labai noriu čia patobulėti kaip krepšininkas, turiu puikias sąlygas. Už aikštelės ribų stengiuosi išlaikyti save užimtą. Žiūriu tiek savo komandos, tiek kitų komandų rungtynių įrašus, laisvalaikiu vis išbandau skirtingo lietuviško maisto, kuris yra nuostabus.

– Į Lietuvą yra atvykęs tavo tėtis. Kaip jam patiko Lietuva ir ką spėjote pamatyti?

– Man labai svarbu čia turėti šeimos narį, kuris mane palaiko. Jo buvimas čia man labai daug reiškia. Tėtis atgal į Filipinus išvyks antradienį, todėl dar turime laiko kažką nuveikti. Jis atvyko čia mano gimtadieniui, kuris buvo šeštadienį. Tėčiui labai patinka Lietuva. Jis anksčiau nebuvo gyvai matęs europietiško krepšinio. Taip pat buvome rungtynėse Lietuva – Prancūzija. Jam labai patiko atmosfera LKL rungtynėse, ypač tai, kaip palaiko mus. Mano tėtis – alaus mėgėjas. Jis sakė, kad Lietuvoje labai daug gero alaus. Pats negeriu, bet jam jis labai patinka (šypsosi).

– Ar gali išvardinti Filipinų ir Lietuvos kultūrinius panašumus ir skirtumus?

– Kaip ir Filipinuose, taip ir Lietuvoje jaunimas labai gerbia vyresnius. Komandoje turime nemažai patyrusių žaidėjų, kurių visi klauso ir gerbia. Veteranai yra labai paslaugūs ir pasiryžę tau padėti. Kalbant apie krepšinį, šios valstybės yra labai panašios krepšinio kultūra. Abi šalys labai rimtai žiūri į krepšinį ir esame išprotėję dėl šio sporto. Tiek Filipinuose, tiek Lietuvoje krepšinis yra numeris vienas. Tik atrodo, kad Lietuvoje jaunimas turi geresnes sąlygas žaisti krepšinį. Filipinuose vaikai taip pat žaidžia gatvėje, bet jie tai daro ne su sportbačiais, o šlepetėmis. Tai parodo išskirtinę meilę krepšiniui. Manau, kad lietuviai taip pat nepriima nieko kaip savaime suprantamo dalyko, yra dėkingi žmonės. Atmosferos taip pat – renkasi pilnos arenos ir fanai yra išprotėję.

– O kokius įžvelgtum Filipinų ir Lietuvos krepšinio skirtumus?

– Lietuviškame krepšinyje daugiau dėmesio kreipiama į detales, čia žaidžiamas labiau struktūruotas krepšinis, daug derinių, kamuolio judėjimas geresnis. Čia labai daug dėmesio kreipiama gynybai, daug pikenrolų. Filipinuose žaidimas greitesnis, daug atakų žaidžiant vienas prieš vieną. Aišku, taip pat mes žaidžiame po 12 minučių per kėlinį, rungtynės tampa ilgesnėmis.

– Esi plačiai sekamas soc. tinkluose. Kaip tavo fanai priėmė persikėlimą į Lietuvą?

– Jie buvo labai laimingi. Sulaukiau daug palaikymo ir meilės. Turiu daug žmonių soc. tinkluose, kurie visuomet man siunčia palaikymo žinutes iš Filipinų, todėl čia nesijaučiu vienišas. Jiems labai smagu matyti, jog pasiekiau tokį aukštą lygį.

– Ar gali papasakoti istoriją, kaip apskritai sulaukei kvietimo iš „Wolves“ ir kaip čia atsidūrei?

– Prieš atvykdamas į Lietuvą palaikiau formą dukterinėje Filipinų lygoje bei ten tapau MVP. Po savaitės mano agentas paskambino ir pasakė, jog yra klubas Lietuvoje, kuris labai susidomėjęs mano paslaugomis. Turėjau kelis pasiūlymus iš antrojo Ispanijos diviziono, taip pat iš Azijos klubų, bet negalėjau atsisakyti galimybės atvykti į tokio pajėgumo klubą kaip „Wolves“. Taip pat Alytaus klubas rodė didžiausią susidomėjimą ir norą mane prisitraukti. Jiems esu labai dėkingas už tokį pasiūlymą.

– Praėjusį sezoną žaidei antroje Japonijos lygoje, kuri krepšinio lygiu neprilygsta Lietuvos krepšinio lygai, tačiau rinkai vos po 5,3 taško. Kodėl nepavyko įsitvirtinti?

– Mes buvome labai jauna komanda, kuri viduje turėjo daug konfliktų. Man nebuvo leista pademonstruoti to, ką galiu. Negalėjau žaisti savo krepšinio ir negavau daug minučių. Bet visuomet žiūriu į šviesiąją pusę. Mano sezonas nebuvo geras, jis buvo nuviliantis, bet tai manęs nesustabdė, aš toliau dirbu ir esu labai motyvuotas. Taip, sezonas nebuvo sėkmingas, bet jis neparodo tikrojo mano lygio.

– Žinant, jog nepavyko įsitvirtinti Japonijoje, ar nustebai dėl tokio pasiūlymo iš „Wolves“? Visgi čia lygis kur kas aukštesnis.

– Mano tikslas visuomet buvo žaisti Europoje. Aišku, nesitikėjau pasiūlymo iš tokio lygio komandos. Šiek tiek nustebau, kad „Wolves“ manęs labai nori. Bet tuo pačiu labai džiaugiausi. Pamaniau, kad tai yra puiki galimybė pakelti savo žaidimą į kitą lygį. Labai pasitikiu savimi ir tikiu, jog galiu žaisti tokiame aukštame lygyje. Lieku kantrus, pasitikiu procesu ir komanda, sistema, treneriais. Prireiks laiko, kol įgysiu jų pasitikėjimą, bet viskas ateis savaime. Draugiškose rungtynėse jie man suteikė šansą, žaidžiau 26 minutes ir manau, kad aš nenuvyliau komandos. Parodžiau, jog galiu žaisti LKL. Labai noriu įrodyti, jog galiu stabiliai taip žaisti ir padėti komandai įvairiais būdais. Prireiks laiko, kol tapsiu rotacijos dalimi, bet aš tikiu procesu.

Nuotr. D.Sidaras

– Kaip pats žiūri į tokį komandos modelį, kuomet žaidėjai pasirenkami ne tik dėl jų pasiekimų aikštelėje?

– Aš manau, kad tai modernu. Tai manęs nepaveikia. Man moka algą, aš darau savo darbą, sunkiai dirbu treniruotėse, kiekvieną dieną tobulėju kaip krepšininkas. Esu itin susikoncentravęs į darbą, o kalbant apie „Wolves“, labai smagu, jog jis nori plėstis, didinti savo auditoriją ir tai yra novatoriška.

– Ar iki tavęs pačio ateina tokios kalbos, jog tavo galimybėmis nėra tikima?

– Skaičiau kelis komentarus soc. medijoje. Matau, ką apie mane rašo žmonės, bet manęs tai neigiamai neveikia. Pamatęs ar išgirdęs, jog kažkas manimi netiki, aš kaip tik gaunu iš to dar daugiau motyvacijos. Iš tokių komentarų tik pasijuokiu. Kas jie tokie? Jie nėra krepšininkai ir žino mažai apie krepšinį. Tai manęs neveikia. Man patinka, jog turiu žmonių, kurie manęs nemėgsta. Reiškia, jog mano gyvenimas yra įdomus ir jiems rūpi. Mėgaujuosi savo kritikais, jie man suteikia daugiau energijos. Esu jiems dėkingas.

– Ką treneris Kurtinaitis sakė po sėkmingų tavo draugiškų rungtynių prieš „Pieno žvaigždes“ ir ar galbūt tikiesi daugiau minučių po tokio pasirodymo?

– Tikiuosi, jog žaisiu daugiau, bet praėjusiame mače manęs neišleido į aikštelę. Manau, kad tokios rungtynės veda prie daugiau pasitikėjimo ir turėčiau gauti daugiau galimybių išbėgti ant parketo. Manau, kad tose draugiškose rungtynėse parodžiau, kaip iš tikrųjų galiu žaisti bei padėti komandai.

– Ar jauti spaudimą rodyti gerą rezultatą? „YouTube“ po tavo rungtynių pasirodo epizodai, nors žaidi mažai, daugybė komentarų pasirodo tiek Lietuvoje, tiek Filipinuose.

– Visiškai nejaučiu. Aš tiesiog daug dirbu ir noriu būti geriausia savo versija, o apie išorės spaudimą visiškai negalvoju. Žinau, ką galiu.

– Ar tvarkytis su spaudimu padeda tai, jog žaidei Filipinų rinktinėje?

– Tikrai taip. Kuomet atstovauji rinktinei, visa šalis tave stebi ir spaudimas yra didžiulis. Bet su laiku prie to pripratau ir ta patirtis Filipinų rinktinėje buvo labai naudinga. Išmokau atsiriboti nuo aplinkos, kuomet to reikia. Apskritai, žaisti rinktinėje yra kiekvieno vaiko svajonė. Tokia atsakomybė augina odą ir esu labai tvirtas psichologiškai.

Nuotr. FIBA

– Apskritai, kiek sunkiai dirbai per savo visą karjerą, kad čia patektum?

– Daug ankstyvų rytų ir vėlyvų vakarų. Neapsakomas skaičius valandų lauko aikštelėse, treniruoklių salėse. Jokių laisvadienių. Nesu apdovanotas ūgiu, todėl turėjau labai sunkiai dirbti, jog tai kompensuočiau. Kartais vis dar negaliu patikėti, jog atsidavimas krepšiniui mane nuvedė taip toli. Esu vienoje stipriausių Europos krepšinio lygų, puikioje organizacijoje. Ir aš judu toliau. Man tik 23-eji, turiu daug gražaus laiko ir tobulėsiu toliau. Svarbiausia, jog turiu tinkamą mentalitetą ir su kiekviena diena vis tobulėju. Tai mane nuves tinkama linkme.

– Ar atsimeni savo pirmąją krepšinio aikštelę, sąlygas, kuriomis treniravaisi? Kaip pradėjai savo kelią?

– Šalia mūsų namų, kur augau, buvo krepšinio aikštelė. Leisdavau ten kiekvieną dieną. Ten su tėčiu ir broliu praleisdavau didžiąją dalį laiko. Nors ir nebūdavo šviestuvų, mes vis tiek mėtydavome vėlai vakare. Pradėjau žaisti basas, nes neturėjome pinigų batams. Viskas prasidėjo labai kukliai. Labai daug filipiniečių krepšininkų viską pradėjo žaisdami basomis kojomis lauko aikštelėse, ne išimtis ir aš.

– Ar įmanoma palyginti pradžią su tuo, kur esi dabar? Kaip dėl to jautiesi?

– Dėl tokių išbandymų ir nepritekliaus gyvenimo pradžioje dabar esu kietesnė ir daug labiau subrendusi asmenybė. Labai norėjau tapti krepšininku ir buvau tai pasiryžęs padaryti bet kokia kaina. Vienintelė išeitis tai padaryti buvo begalinis darbas, nepaisant sąlygų. Nebuvo jokių pasiteisinimų, kad lyja ar kad neturi kamuolio, tinkamos aprangos. 6 iš 7 dienų per savaitę žaisdavau krepšinį su draugais ir kaimynais, vienintelis laisvadienis būdavo sekmadienis, kurio metu jau tėvai mane stabdydavo. Dabar esu visiškoje aukštumoje. Neįmanoma palyginti to, kur pradėjau, ir kur dabar esu. Nors vienas dalykas nepasikeitė – aš. Likau alkanas ir nuolankus vaikis, kuris taip pat sunkiai dirba ir praktiškai nesiilsi.

– Kaip manai, ar tavo istorija gali įkvėpti jaunimą?

– Mano tikslas visuomet buvo įkvėpti jaunus žmones. Augdamas visuomet buvau mažiau vertinamas ir ne pats talentingiausias. Vidurinės mokyklos komanda visuomet būdavo viena iš paskutinių, bet manęs ir mano brolio tai nesustabdė nuo noro tobulėti. Universitete taip pat pirmaisiais metais vilkomės lentelės dugne, bet aš labai sunkiai dirbau, buvau išrinktas į simbolinį penketuką, o antraisiais metais nuėjome iki finalo. Mano karjeroje buvo daug pakilimų ir nuosmukių. Bet dienos pabaigoje jie tave labai užgrūdina.

– Koks krepšininkas yra Juanas Gomezas de Liano? Pristatyk save

– Esu 185 cm ūgio gynėjas. Visuomet mano pirmoji funkcija buvo perduoti kamuolį komandos draugams. Manau, kad mano IQ ir sprendimų priėmimas yra geriausios savybės. Aišku, jeigu komandai reikia taškų, aš taip pat galiu juos rinkti. Galiu žaisti tiek įžaidėjo, tiek atakuojančio gynėjo pozicijose, bet esu labiau kuriantis krepšininkas. Esu greitas, atletiškas, galiu pataikyti iš toliau.

– Kas kol kas sunkiausia bandant prisitaikyti prie LKL krepšinio? Ko labiausiai trūksta?

– Fiziškumas. Daug vyrukų čia yra puikūs atletai, o aš esu mažiausias krepšininkas komandoje. To fiziškumo man kartais trūksta. Taip pat sprendimų priėmimas čia yra labai greitas. Aš visgi nesu žaidęs tokiame lygyje ir prie to man reikia priprasti, kartais vėluoju. Bet labiausiai trūksta dydžio, ūgio. 185 cm ūgio krepšininkas laikomas žemu Europos kontekste. Taip pat reikia padirbėti su gynyba be kamuolio. Turiu būti aktyvesnis ir išmokti skaityti situacijas.

– Kokį santykį turite su treneriu Kurtinaičiu?

– Turime puikius santykius, ypač po tų draugiškų rungtynių su „Pieno žvaigždėmis“ jis mane gyrė už puikius perdavimus ir kūrybą pikenrolo situacijose. Jis nori, kad būčiau įžaidėjas bei kurčiau. Tai ir yra mano arkliukas, todėl man nereikia nieko per daug keisti, tiesiog sunkiai dirbti. Kai jis suteiks man dar vieną galimybę, man reikia ją maksimaliai išnaudoti. Treneris labai vertina žaidėjus, kurie gali spausti per visą aikštelę. Man labai patinka tai daryti ir galiu išnaudoti visą energiją spausdamas įžaidėjus.

Nuotr. LKL

– Ar jau teko susipažinti su komandos savininku Gediminu Žiemeliu?

– Kol kas dar ne. Labai laukiu to susitikimo, bet Gediminas yra labai užimtas žmogus.

– Su kokiomis ambicijomis sieji savo etapą „Wolves“?

– Noriu padėti komandai viskuo, kuo tik galiu tiek aikštelėje, tiek už jos ribų. Norime laimėti viską – tiek KMT taurę, tiek LKL titulą, tiek Šiaurės Europos krepšinio lygą. Darysime viską, jog tai išsipildytų. Kalbant apie karjerą, noriu LKL pasilikti ilgam ir įsitvirtinti šiame lygyje. Noriu čia įleisti šaknis. Lietuva yra labai graži šalis, labai mylinti krepšinį, todėl noriu čia užsilikti ilgiau.

– Ar Juanas Gomezas de Liano turi potencialo žaisti pajėgiame turnyre Europoje?

– Tikrai turiu potencialo ir tikiu savimi, kodėl ne?