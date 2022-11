Monstriškas Tubelio pasirodymas – geriausias nuo „Suns“ žvaigždės laikų

Tokie žaidėjai kaip jis vadinami tweeneriai tik iš blogosios pusės, aukšti žmonės be pozicijos aikštėje. Turbūt vienintelis aukšto NBA lygio per paskutinius 5 metus išaugęs toks žaidėjas yra Domantas bet tik dėl to, kad puolime neeilinio talento ufonautas yra. Tubelis NBA tikrai nebus, metimo nerasta ir nebeatsiras turbūt nes panašu, kad visiškai ant to nedirba, tai ketvirtu ten žaist negalės, o centru žaisti tai kaip musę nusistums NBA atletai. Padominuos koledže dar šiemet ir kitąmet, gaus išsilavinimą ir Europoje visada laukiamas, Eurocupe vietą ras kažkur, maždaug Kulbokos lygio komandoje, o kažkada ateityje gal priaugs ir tą patį Žalgirį.