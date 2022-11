Dvigubos savaitės startas: „Baskonia“ – „Žalgiris“ 42:44 (po II kėl.)

Šiandien Kauno „Žalgiris“ (5-3) pradeda dvigubą Eurolygos savaitę ir jos starte Vitorijoje susikaus su Roko Giedraičio ir Tado Sedekerskio atstovaujama „Baskonia“ (4-4) ekipa.

Rungtynių eiga:

0:3, 1 min.: Ulanovo tritaškis.

0:4, 1 min.: Hayeso bauda.

2:4, 3 min.: Thompsono dvitaškis.

4:6, 3 min.: Ulanovo reidas. Kotsaro taškai.

7:6, 4 min.: Howardo tritaškis.

9:8, 4 min.: Butkevičius ir Thompsonas keičiasi taškais.

11:8, 5 min.: Sedekerskio dėjimas.

11:11, 5 min.: Ulanovo dvitaškis su pražanga.

13:13, 6 min.: Kotsaro taškai. Ulanovo taškai.

13:16, 7 min.: Evanso tritaškis.

16:18, 8 min.: Evanso dvitaškis. Thompsono tritaškis.

16:20, 8 min.: Ulanovo baudos.

Galingai rungtynes pradėjęs Ulanovas nuo baudų metimų linijos per 8 minutes pelno 12-ąjį tašką ir sėdasi ant suolo. Kapitonas realizavo 3 iš 4 dvitaškių, 1 iš 1 tritaškių ir 3 iš 3 baudų. Likusi komanda iš žaidimo įmetė 3 iš 6 metimų.

19:20, 9 min.: Costello tritaškis.

21:20, 10 min.: Henry dvitaškis.

„Baskonia“: Dariusas Thompsonas 7, Maikas Kotsaras 4.

„Žalgiris“: Edgaras Ulanovas 12, Keenanas Evansas 6, Arnas Butkevičius 2.

„Žalgiris” vienareikšmiškai per lengvai atiduoda „Baskonia” galimybes rinktis taškus. Kauniečiai per pirmąjį kėlinį suklydo 5 kartus, po kurių šeimininkai sumetė net 10 taškų. Baskai po trijų atkovotų kamuolių puolime susirinko dar keturis taškus. Taip iš šių dviejų aspektų Vitorijos ekipa pelnė 14 iš 21 taškų. „Baskonia” per pirmąsias 10 minučių prarado 1 kamuolį, „Žalgiris” už tai nubaudė dviem taškais.