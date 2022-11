Užsikirtusio „Žalgirio“ pergalių serija nutrūko Vitorijoje

Reikia pripazinti, kad Zalgiris baterija dingo arba kazkas kito, o Baskonia uzvare biski tritaskiu, uzpresavo, Zalgiris sunkiai ejosi antroje puseje. Vapse pas juos ir rotacija didesne ir dar kurie zaidejai net nezaide kaip tureti zaisti taip kap jie turetu. O Zalgiris reikes imti Valencia, bet cia yra irgi sunku, reikes kapotis. Bet jeigu tokie kaip Dimsa meta tokius metimus vietoj prasiverzti, tai nieko ispudingo, reikia ir verztis, bet jo fiziniu duomenys jam neleidzia to padaryti, galetu vietoj paspurtuot, stangine pakylot, nu as nezinau; o birutis irgi per paskutinius 3-4 metus toks pat atrodo net nepasikeites poziurio i savo kuna. Cia geros rungtynes jei galvoti apie Top 8 Playoffs, nes su kitom gali buti biski griezciau.