Per gerai pasijausta: smūgis Vitorijoje „Žalgirį“ grąžino į realybę

dabar bus taip - is likusiu siemet graju GAAL laimesim Valensijoj, prapisim visa kita (nes net komandos bus real, efes ir pan). o taip bus nes hayes trauma nestanili bus, tai on tai off po kelias minutes. tada sausi pauliis megins suzgrabaliot nauja auksta mum, kol susiruos bus ir vasaris, ir busim jau 15-18 komanda lentelej. atvaziuos koks vyresnis prieblanda aukstas, grys hayes, bet traukinukas bus nuvaziaves. pasikaposim su zvezda, alba ir pan kad nebut visai dugne ir geriausiu atveju busim kokie 11-13 ir lauksim lkl ziedu. nusifotkinkit sita su data, as Vangos anukas, pamatysit :)