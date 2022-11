NBA pulsas: lenktyninis žirgas Jokičius ir legendą aplenkęs Durantas

Nuotr.: AP/Scanpix

Jono Valančiūno tritaškiai, Nikola Jokičiaus ištvermė, nutrūkusi Sakramento klubo pergalių serija, Kyle'o Lowry rekordas – tai ir dar daugiau – lapkričio 24-osios NBA pulse.

BE LYDERIŲ. Filadelfijos „76ers“ (9-9) toliau žaidžia be Jameso Hardeno ir Joelio Embiido, o šį kartą dar ir neturėjo Tyrese'o Maxey. Be savo vedlių „76ers“ 101:107 pralaimėjo prieš Šarlotės „Hornets“ (5-14).

Tai buvo vos antra „Hornets“ pergalė per 13 rungtynių atkarpą. Jie nutraukė trijų pralaimėjimų seriją, o prie to labiausiai prisidėjo 22 taškus pelnęs Terry Rozieras.

UŽSIKŪRĖ. Minesotos „Timberwolves“ (10-8) iškovojo penktąją pergalę iš eilės. Šį kartą Minesotos komanda išvykoje 115:101 susitvarkė su Indianos „Pacers“ (10-7).

„Timberwolves“ per pergalių atkarpą ketvirtą kartą laimėjo svečiuose, o šeimininkų neišgelbėjo ir 31 tašką pelnęs Mylesas Turneris.

NUTRŪKO. Sakramento „Kings“ (10-7) septynių pergalių serija nutrūko Atlantoje. Vietos „Hawks (11-7) šventė pergale 115:106.

Domantas Sabonis savo komandai per 34 minutes surinko 15 taškų (6/10 dvit., 0/1 trit., 3/4 baudų), 13 atkovotų kamuolių, 7 rezultatyvius perdavimus ir 3 klaidas.

Tai buvo ilgiausia laimėjimų atkarpa „Kings“ istorijoje nuo 2004 metų lapkričio mėnesio. Po šios nesėkmės „Kings“ Vakarų konferencijoje nukrito į 6 poziciją. Prieš šį mačą „Kings“ užėmė 3 poziciją.

TĘSIA. Klivlando „Cavaliers“ (12-6) toliau yra tarp labiausiai stebinančių komandų sezono starte. Šį kartą „Cavs“ namuose 114:96 nugalėjo be Damiano Lillardo žaidusią Portlando „Trail Blazers“ (10-8) ir iškovojo ketvirtąją pergalę paeiliui.

Nugalėtojams Donovanas Mitchellas surinko 34 taškus ir dabar jie Rytų konferencijoje įsitaisė trečioje vietoje.

NESUŽAIDĖ. Dėl nykščio traumos mačą praleido Kevinas Love'as. Rungtynės su „Blazers“ jam būtų simbolinės – lygiai prieš šešerius metus prieš juos Love'as per kėlinį įmetė 34 taškus.

Tai išlieka antras rezultatyviausias individualus žaidėjo kėlinys NBA istorijoje. Rezultatyviausias ketvirtis priklauso Klay Thompsonui – 37 taškai.

PIRMA. Dalaso „Mavericks“ (9-8) buvo likusi vienintelė komanda NBA, nepralaimėjusia dviženkliu skirtumu šį sezoną. Tai baigėsi.

„Mavs“, nepaisant Luka Dončičiaus 42 taškų (17/28 met.), išvykoje neatsilaikė prieš Bostono „Celtics“ (14-4) – 112:125.

Bostono klubas prieš „Mavericks“ buvo pralaimėjęs keturiskart paeiliui, o kad tai nesėkmės baigtųsi labiausiai pasirūpino Jaysono Tatumo ir Jayleno Browno duetas. Pirmasis pelnė 37 taškus, antrasis – 31.

REKORDAS. Septynioliktą sezoną NBA žaidžiantis Kyle'as Lowry užfiksavo asmeninį rekordą. Majamio „Heat“ (8-11) gynėjas per pirmą rungtynių pusę pelnė 24 taškus, o anksčiau geriausias rezultatas jo buvo 21.

Veterano įkvėpta „Heat“ susikrovė 21 taško persvarą, tačiau mačo pabaigoje turėjo pavargti, kad namie nugalėtų Vašingtono „Wizards“ (10-8) – 113:105.

Lowry rungtynes baigė su 28 taškais savo sąskaitoje. Svečiams Kristaps Porzingis surinko 21 tašką (8/19 met.) ir 9 atkovotus kamuolius.

UŽTIKRINTAI. Kyrie Irvingas pelnė 29 taškus, o Bruklino „Nets“ (9-10) išvykoje be problemų susitvarkė su Toronto „Raptors“ (9-9) – 112:98.

„Nets“ laimėjo trečią kartą per pastarąsias ketverias rungtynes.

APLENKĖ. Kevinas Durantas savo terminais sužaidė silpnas rungtynes, per 33 minutes pelnydamas 12 taškų (5/10 met.), tačiau NBA rezultatyviausių žaidėjų sąraše sugebėjo palypėti į viršų.

Trečiajame kėlinyje NBA žvaigždė pelnė savo 26074-ąjį savo karjeros tašką ir pagal tai pakilo į 18 vietą, aplenkdamas Keviną Garnettą.

NEJUOKAUJA. Čikagos „Bulls“ (8-10) šią savaitę įveikė dvi lyderiaujančias NBA komandas – iš pradžių nutraukė „Celtics“ devynių pergalių seriją, o dabar laimėjo ir Milvokyje.

Vietos „Bucks“ (12-5) neatsilaikė 113:118. Giannis Antetokounmpo pelnė 36 taškus (15/27 met.), bet kitoje pusėje niekuo neatsiliko tiek pat taškų pelnęs DeMaras DeRozanas (14/24 met.).

„Sezone turėjome blogų atkarpų, pralaimėjimų, kurių neturėjo būti. Per 20 mačų mes jau patyrėme labai daug ir kartais tai yra privilegija“, – sakė DeRozanas.

SEKRETORIATAS. Denverio „Nuggets“ (11-7) išvykoje per pratęsimą 131:126 nugalėjo Oklahomos „Thunder“ (7-11), o Nikola Jokičius žaidė 43 minutes.

Per šį laiką serbas užfiksavo įspūdingą statistikos eilutę – 39 taškai (11/15 met., 16/18 baud.), 10 atkovotų kamuolių ir 9 rezultatyvūs perdavimai.

„Kartą aš su Nikola atkrintamosiose žaidžiau 64 minutes, – kalbėjo „Nuggets“ treneris Michaelas Malone'as. – Žmonės negalvoja, kad jis yra atletiškas, bet jis kaip Sekretoriatas vyras (aut. past.: legendinis lenktyninis žirgas). Jis gali bėgti dienomis.“

PAGULDĖ. Shai Gilgeousas-Alexanderis sukūrė gražiausią nakties epizodą, savo driblingu paguldęs Davoną Reedą ant parketo.

SNAIPERIS. Naujojo Orleano „Pelicans“ (11-7) pergalė San Antonijuje pažymėta Jono Valančiūno tritaškiais, kurių jis įmetė 4 iš 5 bandymų.

Iš viso lietuvis per 26 minutes įmetė 22 taškus (5/6 dvit., 4/5 trit.), atkovojo 10 kamuolių, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, tris sykius suklydo, dukart prasižengė ir blokavo 1 metimą.

Šį sezoną JV pataikė 12 tritaškių iš 25 bandymų (48 proc.).

STEBINA. Iš pradžių pergalė Denveryje, dabar – Jutoje. Vietos, kur šį sezoną nėra lengva visiems grandams, bet tokias pergales pasiekė autsaiderė Detroito „Pistons“ (5-15).

Jiems laimėti 125:116 nesutrukdė ir tai, jog žaidė be trijų svarbių žaidėjų – Cade'o Cunninghamo, Saddiqo Bey ir Isaiah Stewarto.

„Jie nuo pat pradžių atėjo į rungtynes alkani ir žaidė agresyviai ir fiziškai, o mes – ne“, – trumpai apie pralaimėjimą kalbėjo „Jazz“ strategas Willas Hardy.

ATSITIESĖ. 45 taškais Naujajame Orleane pralaimėję „Golden State Warriors“ (9-10) atsitiesė Los Andžele. NBA čempionai 124:107 susitvarkė su vietos „Clippers“ (11-8).

Rezultatyviausią sezono mačą sužaidė Andrew Wigginsas, įmetęs 31 tašką. Šį sezoną jo vidurkis siekia 19,1 taško.

