Įspūdinga serija nutraukta: „Žalgirio“ dubleriai patyrė pirmąją sezono nesėkmę

Be Motiejaus Krivo rungtyniavę „Žalgirio“ dubleriai 52:84 patyrė skaudų pralaimėjimą prieš „Šilutę“. Iki šių rungtynių 13-os pergalių seriją fiksavę žalgiriečiai patyrė pirmąjį sezono pralaimėjimą „7bet-NKL“ pirmenybėse.

Nuotr.: T. Matijoška

„7bet-NKL“ pirmenybėse iki šiol be nesėkmių žingsniavęs Kauno „Žalgirio“ (13-1) dubleriai patyrė pirmąjį sezono pralaimėjimą.

Rungtynių žaidėjas EFF 22 Jalen Warren Taškai 19 Taiklumas 7-13 Atkovoti kamuoliai 3 Rezultatyvūs perdavimai 6

Vytauto Pliaugos auklėtiniai 52:84 (15:20, 10:27, 17:17, 10:20) krito prieš „Šilutę“ (8-6).

Iki šių rungtynių žalgiriečiai turėjo 13-os pergalių seriją. Tai reiškia, kad nebeliko nė vienos nepralaimėjusios komandos „7bet-NKL“ čempionate.

Kauniečiai šiose rungtynėse vertėsi be savo lyderio Motiejaus Krivo.

„Šilutė“ antrąjį ketvirtį laimėjo 27:10 ir į ilgąją pertrauką išsinešė rekordinę 22 taškų persvarą (47:25).

Trečiajame ketvirtyje „Žalgiriui-2“ pavyko sumažinti deficitą iki 14 taškų (40:54), tačiau svečiai iš Kauno netrukus sulaukė dar vieno „Šilutės“ šturmo, po kurio šeimininkai atstatė turėtą pranašumą (64:42).

Per lemiamą ketvirtį „Šilutė“ toliau didino atotrūkį ir galiausiai iškovojo triuškinančią pergalę.

Šilutės komandai Jalenas Warrenas per 30 minučių pelnė 19 taškų (6/9 dvit., 1/4 trit., 4/5 baud.), atkovojo 3 kamuolius, atliko 6 rezultatyvius perdavimus, perėmė 5 kamuolius, padarė 6 klaidas bei surinko 22 naudingumo balus.

Kauno ekipos gretose išsiskyrė Gytis Nemeikša, kurio sąskaitoje per 20 minučių buvo 8 taškai (1/1 dvit., 1/3 trit., 3/4 baud.), 4 atkovoti kamuoliai, perimtas kamuolys, klaida bei 11 naudingumo balų.

„Šilutė“: Jalenas Warrenas 19 (6/9 dvit., 6 rez. perd., 5 per. kam., 4 kld.), Linas Lekavičius 16 (5/8 dvit., 5 rez. perd.), Joshua Alexanderis 14 (6/8 dvit., 7 atk. kam., 3 per. kam.), Edgaras Preibys (5/6 dvit.) ir Julius Liesis (4/9 dvit., 5 per. kam.) po 12.

„Žalgiris-2“: Liutauras Lelevičius 12 (3/8 dvit., 2/6 trit., 5 kld.), Gytis Nemeikša 8, Kajus Kublickas, Matas Vokietaitis ir Domantas Šarauskas po 6.