Triumfuojanti Petronytė: „Jeigu taip žaisime, būsime Europos čempionate“

Lietuvos moterų krepšinio rinktinė sirgalių pripildytoje „Jeep“ arenoje iškovojo antrąją pergalę Europos čempionato atrankos varžybose, nugalėdamos Ukraina (81:62) ir kuriam laikui pakilo į pirmąją B grupės vietą. Žinoma, ši pergalė neatsiejama nuo Gintarės Petronytės pasirodymo.

Kapitonė surinko 27 taškus, 12 atkovotų kamuolių ir 28 naudingumo balus, tačiau savo asmeninio pasirodymo po mačo nesureikšmino.

„Svarbiausia 81:62. Turbūt net pačios nesitikėjome. Labai laukta ir reikalinga pergalė. Tikrai nėra mums lengva žaisti šiose FIBA langų sistemose, atvažiuojame iš skirtingų klubų ir treniruotės nieko gero nežadėjo. Tai yra toks geras jausmas. Mes išėjome susikoncentravę maksimaliai ir žaidėme komandiškai viena už kitą bei pasiekėme šią pergalę.

Buvo nuostabu žaisti namuose, buvo nuostabu, kad tiek žiūrovų atvyko palaikyti. Noriu visiems padėkoti. Žiūrovai buvo kaip šeštas žaidėjas. Buvo tikras kaifas žaisti. Pasiekta tikrai labai svarbi pergalė“, – sakė Gintarė.

„Ačiū mergaitėms už pergalę ir už darbą aikštelėje, – po mačo kalbėjo vyr. treneris Rimantas Grigas. – Aišku, su tais langais nėra lengva. Vien dėl to, kad merginos susirinko iš skirtingų klubų ir turėjo mažai laiko. Merginos stengiasi dirba ir padaro rezultatą. Mergaitės atlaikė krūvį ir pavyko nugalėti. Ačiū dar kartą joms už gerą darbą aikštelėje.“

Puikiai mačą pradėjusios lietuvės (23:10) buvo praradusios iniciatyvą, kuomet sugėrė varžovių spurtą 22:12 ir po dviejų kėlinių turėjo 5 taškų deficitą (47:52). Visgi mūsiškės nepasidavė, smogė ketvirčiu 29:10 ir nužygiavo į pergalę.

„Po dviejų kėlinių pakalbėjome, kad negalime įsivelti, negalime panikuoti, turime branginti kamuolį, turime žaisti ramiai, – apie korekcijas ilgosios pertraukos metu kalbėjo Petronytė. – Nes kai taip žaidžiame, rezultatas yra mūsų pusėje. Visos susitvarkėme su psichologija. Čia buvo svarbiausia. Nepametėme galvų, žaidėme komandiškai. Tikrai žinojome, kad stiprus varžovas. Jos nugalėjo Prancūziją, tai daug ką pasako. Labai džiaugiuosi savo komanda.“

Šį sezoną Ginarė Petronytė pirmą kartą po 13 metų sugrįžo žaisti į Lietuvą bei Europos taurėje varžosi su Vilniaus „Kibirkšties“ marškinėliais.

Aukštaūgė džiaugiasi tokiu sprendimu ir atgimstančiu Lietuvos krepšiniu.

„Labai džiaugiuosi. Man labai gera žaisti Lietuvoje tarp savo žmonių. Į kiekvienas rungtynes einu kaip į šventę. Buvau jau pamiršusi tą jausmą, kaip yra gera žaisti Lietuvoje. Kai matau tribūnas pilnėjančias, nes žinau, kad kiek metų čia buvo tuštuma, juoda pelkė, trūko žmonių, trūko susidomėjimo, niekas nežaidė Europoje.

Dabar tas lygis kyla, žmonės grįžta į arenas ir kiekvienas atėjęs žiūrovas yra be galo svarbus. Jausmas yra nuostabus. Norisi kažką duoti Lietuvos moterų krepšiniui, prisidėti prie to atgaivinimo. Norisi, kad tos jaunos mergaitės ateitų į sales, matytų komandą, matytų profesionalumą, jog galima kažko siekti, galima iš to gyventi, gali būti labai geras lygis. Rezultatas matosi.

Ateina daug mergaičių, vaikų iš sporto mokyklų, mato ir kitos moterų lygos komandos. Joms galbūt bus didesnė motyvacija žaisti prieš mus ir tobulėti bei jos norės pakliūti į „Kibirkštį“ ir jai atstovauti. To labai reikėjo ir visa tai vyksta. Mums pavyko ne tik dalyvauti, bet ir pasiekti dvi pergales. Mes dar nieko nebaigėme. Jausmas yra labai geras“, – teigė Petronytė.

Su 2 pergalėmis ir 1 pralaimėjimu Lietuvos rinktinė likus 3 turams yra patogioje pozicijoje vėl žaisti Europos čempionate. Į Europos čempionatą pateks grupių nugalėtojos ir keturios geriausios antrąją vietą užėmusios rinktinės. Paskutinį kartą lietuvės Senojo žemyno pirmenybėse žaidė 2015-aisiais.

„Galiu pažadėti didžiulę kovą. Noras yra didžiulis, noras yra begalinis. Jeigu mes žaisime taip kaip šiandien, tikrai žaisime Europos čempionate. Dabar tikrai viskas mūsų rankose. Nugalėjome Ukrainą namuose, turime nemažą taškų santykį. Neaišku, ar jo reikės, nes jos nugalėjo prancūzes. Reikia nugalėti Ukrainą, Suomiją, o su Prancūziją žiūrėsime, kaip bus. Šansai tikrai yra nemaži“, – sakė Petronytė.

Prieš Ukrainą puikiai atrodė ir Justė Jocytė, kurios sąskaitoje buvo 15 taškų, 3 rezultatyvūs perdavimai ir 19 naudingumo balų.

„Ką pasakysi? Puiki žaidėja. Kaip tokio amžiaus, taip valdo savo emocijas, – apie Jocytę kalbėjo Grigas. – Turbūt viena iš geriausiai rezultatyvius perdavimus aukštaūgėms dalinančių žaidėjų. Kitos mūsų žaidėjos neranda, nemato, o Justė tai sugeba padaryti. Nėra, ką kalbėti. Žaidėja aukšto lygio labai.“

Nuotr. BNS

„Labai džiugu, kad tokia pamaina auga, – pridūrė Petronytė. – Džiugu matyti Justę, dabar turime augančią Gerdą Raulušaitytę. Yra ne viena ant slenksčio laukianti žaidėja. Viena jau turint Justę, ką reiškia turėti tokį krepšinio IQ. Su tokiu šaltų nervų žmogumi aikštelėje vienas malonumas žaisti. Džiaugiuosi, kad dar spėjau pažaisti. Norisi, kad ši karta būtų arčiau moterų krepšinio. Tas išėjimas į Europos čempionatas būtų be galo svarbus, nes žinome federacijos ambicijas surengti 2027 metais Europos čempionatą Lietuvoje.“