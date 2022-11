„Ryto“ pasiūlymo negalėjęs atmesti Lekūnas: „Kaip gali atsisakyti, kai kviečia čempionai?“

Nuotr.: LKL

Ant „Jeep“ arenos parketo – atviras vienas prieš vieną pokalbis su Vilniaus „Ryto“ puolėju Tomu Lekūnu ir Pauliumi Ambrazevičiumi.

Tomas Lekūnas Komanda: Vilniaus Rytas

Pozicija: PF, SF Amžius: 29 Ūgis: 198 cm Svoris: 100 kg Gimimo vieta: Biržai, Lietuva

Išsamiame interviu 29-erių krepšininkas pasidalino mintimis apie jam klijuojamas etiketes, karštas emocijas, geriausius savo pasirodymus ir sugrįžimą po peties traumos.

Nuo mažų dienų aikštelėje konkuruoti mėgdavęs Lekūnas, dar būdamas 14-os, iš Biržų persikėlė į Vilnių ir prisijungė prie tuometinės Šarūno Marčiulionio krepšinio akademijos.

Kovingas charakteris per tiek metų niekur nedingo, o „Rytas“ – tai jau šeštoji „Betsafe–LKL“ komanda per 198 cm ūgio puolėjo karjerą. Prieš sezono pradžią su sostinės klubu trumpalaikę sutartį pasirašęs krepšininkas tikino nieko per daug nesitikėjęs.

„Norėjau padėti komandai ir joje žaisti, tiesiog funkcionuoti, o ne sportuoti vienas, lyg koks užsidaręs boksininkas. Norėjau būti komandos viduje, gera organizacija, čempionai, tai kaip tu gali pasakyti ne, jei siūlo čempionai? Daug net nesvarsčiau ar mėnesiui, ar ne, aiškaus tikslo likti nebuvo, tiesiog norėjau pabūti čia, stengtis, atiduoti viską, kiek galiu, o čia ne mano sprendimas, ar liksiu. Aš galiu tik žaisti, o tų dalykų nenulemsiu. Gavos taip, kad tikriausiai patikau ir viskas taip susidėliojo“, – savo norą žaisti prisiminė Lekūnas.

Į sostinę atvykęs puolėjas prieš tai Šiauliuose jau buvo rungtyniavęs su Martynu Echodu, o Panevėžyje – su dabartiniu „Ryto“ kapitonu Margiriu Normantu.

„Su Margiriu gerai sutapome, mes panašūs, nes momentais abu karšti, bet tų asmeniškumų niekada nepernešdavome už aikštelės ribų. Tai yra praktiškai darbas – kelt intensyvumą, kovot dėl pozicijos, mums nebuvo problemų, iškart susibendravome“, – dėstė „Ryto“ naujokas.

Taip pat Lekūnas pajautė ką reiškia žaisti tokioje „Ryto“ fanų sukuriamoje atmosferoje būnant ne priešingoje barikadų pusėje.

„Neįmanoma negirdėti, kai jie užsikuria iš tikrųjų yra fantastika. Dar ta salytė tokia kompaktiška, pats žinau kaip yra sunku žaisti prieš „Rytą“, kai fanai užsikuria, tada atrodo akys tik visur bėgioja. Smagu, malonu, kad ateina ir garsiai palaiko ne tik dėl kiekio, bet galų gale tu vis tiek koncentruojiesi į žaidimą, nes fanai yra gerai bendram įvaizdžiui. Jei pasieksi pergalę, tada bus laimingi visi – tu laimingas, kad sirgaliai ploja, o aistruoliai, nes jie nori, jog klubas laimėtų, kadangi tiek metų serga už tą pačią komandą. Tačiau palaikymas tikrai įspūdingas, smagu“, – pokalbį baigė „Ryto“ puolėjas.

Lapkričio 27 d. vilniečių išvykoje laukia pirmoji sezono akistata su „Šiauliais“, o jau lapkričio 30 d. Graikijoje „Rytas“ susikaus su Atėnų „Peristeri“.